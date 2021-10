AG2R-duo legt de lat niet te hoog: "Top 20 is goed resultaat"

18:16 18 uur 16.

Naesen: "Nog niet op oude niveau". Ook Oliver Naesen, ploegmaat van Van Avermaet bij AG2R, denkt niet aan winnen. "Ik hoop om mee te schuiven in de vroege vlucht", blikt hij vooruit. "Ik heb dit seizoen mijn motor een beetje opgeblazen en raakte overtraind. Dat breng je niet van de ene dag op de andere in orde. Ik heb nog niet mijn oude niveau." "Ik hoop nu gewoon met een goed gevoel in Parijs-Roubaix mijn seizoen af te sluiten en daarna wat rusten, goed te hervatten in de winter zodat ik volgend jaar opnieuw het niveau haal van de vorige jaren."

"Ik hoop nu gewoon met een goed gevoel in Parijs-Roubaix mijn seizoen af te sluiten en daarna wat rusten, goed te hervatten in de winter zodat ik volgend jaar opnieuw het niveau haal van de vorige jaren."

Van Avermaet: "Liever in de lente". Ex-winnaar Greg Van Avermaet wordt zondag niet vooraan verwacht. De kopman van AG2R legt de lat zelf ook niet te hoog: "Een plaats in de top 20 zou al een goed resultaat zijn", zegt de 36-jarige Belg. "Ik had Parijs-Roubaix graag in de lente gereden, zeker na mijn derde plaats in de Ronde, maar ook in oktober blijft dit een belangrijke wedstrijd." "Ik ben goed voorbereid, maar als ik naar mijn lichaam luister, dan denk ik dat ik niet zal meedoen voor de zege zondag. Toch ga ik voor een goed resultaat."

"Ik ben goed voorbereid, maar als ik naar mijn lichaam luister, dan denk ik dat ik niet zal meedoen voor de zege zondag. Toch ga ik voor een goed resultaat."

Onze weerman voorspelt veel regen en wind.

10:43 Wout van Aert en zijn makkers zitten voor de gelegenheid in een nieuw jasje: sponsor Jumbo wordt in de bloemetjes gezet vanwege het honderdjarig jubileum. Het gebruikelijke truitje wordt ingewisseld voor een "Jumbo-geel wielershirt". 10 uur 43. Wout van Aert en zijn makkers zitten voor de gelegenheid in een nieuw jasje: sponsor Jumbo wordt in de bloemetjes gezet vanwege het honderdjarig jubileum. Het gebruikelijke truitje wordt ingewisseld voor een "Jumbo-geel wielershirt".