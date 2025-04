LIVE Parijs-Roubaix vrouwen: Twee rensters krijgen voorsprong van 3 minuten, eerste kasseistrook komt eraan

Parcours

Daags voor de mannen, dokkeren de vrouwen vandaag al eens over de kasseien in de Hel van het Noorden.



Inspiratie voor het parcours zijn de organisatoren niet ver gaan zoeken. De route tussen Denain en de Velodroom in Roubaix is namelijk identiek aan die van vorig jaar.17 kasseistroken, verspreid over 148,5 kilometer, wachten op de rensters.



Van de vijfsterrenstroken ontbreekt enkel het Bos van Wallers. Breekt de koers, net zoals vorig jaar, open op Camphin-en-Pévèle, of kiezen de rensters dit keer voor de Mons-en-Pévèle of Carrefour de l'Arbre?



Het startschot klinkt om 13.10 uur in Denain, de aankomst in Roubaix volgt rond 17.40 uur.