LIVE: Ook uittredend winnares Jackson valt in beginfase, eenzame aanvalster op kop

De voorbije dagen was de chicane aan het Bos van Wallers hét gespreksonderwerp wanneer het over Parijs-Roubaix ging. De vrouwen moeten zich alvast geen zorgen maken over het potentiële gevaar. Het Bos is niet opgenomen in het parcours.



"Pas op, er blijven nog genoeg kasseistroken over: zeventien om exact te zijn", vertelt commentatrice Ine Beyen. "Dat is goed voor dertig kilometer kasseien op een koers van ongeveer 140 kilometer. Dat is toch behoorlijk wat. Mons-en-Pévèle en Carrefour de l'Arbre zitten er bijvoorbeeld wel gewoon in."