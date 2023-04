Slaat Ronde-winnares Lotte Kopecky opnieuw toe? Volg vanmiddag Parijs-Roubaix

clock 09:39

09 uur 39. "Met Bos van Wallers zou de wedstrijd te snel in plooi kunnen liggen". Ex-renster Ine Beyen is vandaag weer op post als verslaggeefster. Voor haar hoeft het Bos van Wallers niet op het programma te staan. "Die kasseien liggen heel dicht bij de start in Denain. De rensters zouden er meteen in volle vaart over denderen en dat zou het koersverloop teniet kunnen doen", legt Beyen uit. "De wedstrijd zou te snel in een plooi kunnen liggen. Ook in het peloton zijn ze er niet meteen rouwig om." .