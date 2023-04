LIVESTREAM Parijs-Roubaix (vrouwen): Kopecky probeert zich weer in de koers te knokken

clock 16:59 16 uur 59. Georgi versnelt in de achtervolgende groep op die Secteur Eddy Merckx, net op het moment waarop Vos en Kopecky bijna aansluiten. . Georgi versnelt in de achtervolgende groep op die Secteur Eddy Merckx, net op het moment waarop Vos en Kopecky bijna aansluiten.

clock 16:58 Secteur Eddy Merckx. Camphin-en-Pévèle, sinds enkele dagen officieel de "Secteur Eddy Merckx", doemt op. Truyen en Vandenbulcke draaien nog goed mee op die strook in de kopgroep.

clock 16:55 16 uur 55. Jackson versnelt in de kopgroep. De renster van EF Education gebruikt de hellende meters van een brug om te versnellen. De Canadese slaat een klein kloofje met de rest van de groep.

clock 16:54 16 uur 54. Vos is nu toch mee met Kopecky, samen met een twintigtal andere rensters. Slagen zij erin om nog naar de andere favorieten te springen? De chrono geeft een achterstand van een goede 20 seconden aan.

clock 16:53 Bourghelles à Wannehain. De kopgroep is aan de op 6 na laatste strook van de dag begonnen. Definitieve afscheiding zien we daar nog niet.

clock 16:52 16 uur 52. Lotte Kopecky geeft niet op en trekt serieus door.

clock 16:50 16 uur 50. Kopecky bepaalt nu zelf het tempo, Vos zit op een gaatje. Zij leek wat te ver te zitten bij het opdraaien van de strook van Cysoing.

clock 16:50 16 uur 50. Van het groepje met Bastianelli, Brand, Pfeiffer en Chabbey lijkt het niet te moeten komen. Als de kopgroep nog bijgehaald wordt, zal het vanuit de groep-Kopecky moeten komen.

clock 16:49 16 uur 49. Ik zou niet kunnen zeggen hoe het hier gaat aflopen. Ruben Van Gucht.

clock 16:48 40 seconden. Dat is de achterstand van Kopecky, Vos en Longo Borghini op de andere favorieten. Op de kopgroep is dat 2 en een halve minuut.

clock 16:46 Cysoing. Markus zet zich op kop op de strook van Cysoing. Op deze manier is zij de vooruitgeschoven pion van SD Worx, Wiebes en Kopecky zijn (ver?) teruggeslagen.

clock 16:45 16 uur 45. De Italiaanse Ragusa versnelt vooraan in aanloop naar het zwaartepunt van de koers. Ze kan voorlopig geen kloof slaan.

clock 16:43 16 uur 43. Twee rensters die gelost werden uit de kopgroep worden nu ingerekend door het groepje met onder andere Kasper, Bastianelli, Brand en Chabbey.

clock 16:42 16 uur 42. Kasper laat zich inlopen. Romy Kasper heeft het begrepen en lijkt te wachten op het achtervolgende groepje van 9 rensters. Daarbij geen Kopecky of Longo Borghini.

clock 16:40 16 uur 40. De kansen van de grote kopgroep stijgen met de kilometer. Daar hopen onze landgenotes Marthe Truyen en Jesse Vandenbulcke op een wonder. Komen Kopecky en co nog in koers?

clock 16:39 16 uur 39. Jesse Vandenbulcke ziet er nog goed uit. Ine Beyen.

clock 16:39 16 uur 39. Kasper gaat ondertussen alleen door, al krijgt ze op die manier geen seconde dicht gereden op de grote groep koplopers. Misschien kan de renster van AG Insurance toch beter wachten op de andere favorieten.

clock 16:37 Templeuve. De 2 korte, eenvoudigere stroken van Templeuve heeft de kopgroep al achter de rug. Het is stilaan tijd voor de diepe finale met de zwaardere stroken à la Carrefour de l'Arbre.

clock 16:35 16 uur 35. Door die plottwist zijn de kansen van de kopgroep misschien weer wat gestegen. Kasper rijdt op een achterstand van 2 minuten, daarachter komen onder andere Brand, Chabbey en Bastianelli steeds dichterbij.

clock 16:34 16 uur 34. Romy Kasper, de enige renster die aan de averij ontsnapte in de groep der favorieten, rijdt nog steeds solo. Daarachter zien we een groepje andere favorieten dat de sprong weer probeert te maken.

clock 16:32 16 uur 32. Kopecky zit weer op haar fiets en zit nu in het gezelschap van Balsamo. Het is op dit moment niet duidelijk waar ze ergens zit.

clock 16:32 16 uur 32. Zware valpartij na schuiver Longo Borghini: Kopecky blijft even liggen maar kan door

clock 16:31 16 uur 31. Voor Sanne Cant ziet het er ook niet goed uit, zij zit met een bebloed gezicht in de graskant.

clock 16:30 16 uur 30. Val Lotte Kopecky! Longo Borghini gaat tegen de grond in het peloton en neemt Kopecky mee in haar val! Op Romy Kasper na is heel het peloton opgehouden door die tuimelperte.

clock 16:27 16 uur 27. Het lijkt vast te staan dat minstens een van de rensters in de kopgroep een rol zal spelen in de diepe finale. Nog eens de namen die nu vooraan rijden: Lisa Klein (Trek-Segafredo) Femke Markus (SD Worx) Alice Towers (Canyon//SRAM) Eugénie Duval (FDJ-Suez) Daniek Hengeveld (DSM) Marta Lach (Ceratizit-WNT) Katia Ragusa (Liv Racing) Laura Tomasi (UAE Team ADQ) Josie Talbot (Cofidis) Alison Jackson (EF Education) Marie-Morgane Le Deunff (Arkéa) Susanne Andersen (Uno-X) Amber Pate (Jayco AlUla) Jesse Vandenbulcke (Human Powered Health) Marion Borras (St Michel) Marthe Truyen (Fenix-Deceuninck) . Het lijkt vast te staan dat minstens een van de rensters in de kopgroep een rol zal spelen in de diepe finale. Nog eens de namen die nu vooraan rijden: Lisa Klein (Trek-Segafredo) Femke Markus (SD Worx) Alice Towers (Canyon//SRAM) Eugénie Duval (FDJ-Suez) Daniek Hengeveld (DSM) Marta Lach (Ceratizit-WNT) Katia Ragusa (Liv Racing) Laura Tomasi (UAE Team ADQ) Josie Talbot (Cofidis) Alison Jackson (EF Education) Marie-Morgane Le Deunff (Arkéa) Susanne Andersen (Uno-X) Amber Pate (Jayco AlUla) Jesse Vandenbulcke (Human Powered Health) Marion Borras (St Michel) Marthe Truyen (Fenix-Deceuninck)

clock 16:25 16 uur 25. Marianne Vos schuift op, maar ze lijkt helemaal uitgeschakeld voor de overwinning.

clock 16:22 Verschil onder de 3 minuten. De kopgroep van 12 moet stilaan steeds meer voorsprong prijsgeven. Movistar en Trek-Segafredo rijden op kop in de groep-Kopecky en brengen het verschil terug onder de 3 minuten. . 16 uur 22. time difference Verschil onder de 3 minuten De kopgroep van 12 moet stilaan steeds meer voorsprong prijsgeven. Movistar en Trek-Segafredo rijden op kop in de groep-Kopecky en brengen het verschil terug onder de 3 minuten.

clock 16:21 16 uur 21. Na Mons-en-Pévèle overbruggen de rensters nu enkele makkelijker verteerbare hapjes. Een intermezzo van 20 kilometer met enkele stroken van 2 en 3 sterren wacht hen nu.

clock 16:19 16 uur 19. Mons-en-Pévèle baart een muis. Steeds meer rensters keren terug in het groepje van Kopecky. Zo heeft de eerste vijfsterrenstrook van de dag niet voor nog meer versplintering gezorgd, integendeel.

clock 16:18 16 uur 18. Nog steeds bezig aan haar helse inhaaljacht: Marianne Vos. De Nederlandse geeft het niet op, ondanks haar achterstand van ongeveer een minuut op de groep met Kopecky.

clock 16:17 16 uur 17. Hengeveld gegrepen door achtervolgers. Na een solo van bijna 40 kilometer laat Hengeveld zich nu toch weer inlopen door haar medevluchters. Daar herkennen we nog steeds onze landgenotes Marthe Truyen en Jesse Vandenbulcke.

clock 16:15 16 uur 15. Consonni, Kasper en Koch komen aansluiten in de groep-Kopecky. Toch een teken dat het tempo van Brand niet al te hoog is.

clock 16:13 16 uur 13. De groep der favorieten begint nu ook aan Mons-en-Pévèle. Brand bepaalt het tempo daar in dienst van Longo Borghini.

clock 16:10 16 uur 10. Chabbey zit ook in het groepje met Kopecky. De samenwerking verloopt alleen niet al te vlot.

clock 16:10 Mons-en-Pévèle. Daar is de eerste vijfsterrenstrook van de dag. Hengeveld is nog steeds de eenzame leidster in koers, met een half minuutje daar achter nog een groepje voormalige vluchtgezellen.

clock 16:08 16 uur 08. De renster van DSM is Pfeiffer, voor Movistar is Mackaij mee.

clock 16:08 16 uur 08. Kopecky houdt even in, Longo Borghini en Brand komen aansluiten. Ook een renster van DSM en iemand van Canyon kunnen mee.

clock 16:08 16 uur 08. Lotte Kopecky trekt door en in de achtergrond gaan ze tegen de grond

clock 16:07 16 uur 07. Vanop de kop en op de rug van de kasseien vertrok Kopecky. Enkele rensters van Trek-Segafredo lijken nog te kunnen terugkeren.

clock 16:06 16 uur 06. Kopecky gaat zelf! Het was inderdaad een voorbereidend manoeuvre van Wiebes, Kopecky gaat zelf op Auchy. Daarachter gaan ze tegen de grond, zo heeft onze landgenote meteen een mooie kloof.

clock 16:05 16 uur 05. Wiebes naar de kop. Lorena Wiebes jaagt het tempo op Auchy nog eens de hoogte in. In dienst van Lotte Kopecky?

clock 16:03 16 uur 03. Het peloton telt overigens nog een renster of 50, nog steeds zonder Marianne Vos. Haar achterstand is om en nabij de halve minuut.

clock 16:02 Auchy. De strook van Auchy ligt er barslecht bij. Modder en plassen sieren de kasseien op deze strook. Dat belooft voor Mons-en-Pévèle zo meteen, de eerste vijfsterrenmaaltijd van de dag.

clock 16:00 16 uur. Balsamo bepaalt nog steeds het ritme in het peloton. Ze verkleint de kloof op Hengeveld, nog steeds de leider in de koers, in haar eentje tot 4'30". Zij begint aan de viersterrenstrook van Auchy, de laatste strook voor Mons-en-Pévèle.

clock 15:58 Majerus heeft pech. Christine Majerus, een van de belangrijkste pionnen in steun van Kopecky, heeft assistentie nodig. Pech op een slecht moment, al is het maar de vraag of er in Parijs-Roubaix een goed moment is om pech te hebben.

clock 15:55 Orchies. Eerst staat nog de iets minder zware driesterrenstrook van Orchies op het menu in het peloton. Vos snijdt die aan met een achterstand van een kleine halve minuut.

clock 15:54 15 uur 54. Het peloton klit weer wat samen op een tussenstuk. Is dat de redding voor Marianne Vos? Al komt de volgende kasseistrook er natuurlijk al snel weer aan met Auchy à Bersée en daarna al Mons-en-Pévèle.

clock 15:52 15 uur 52. Herkennen we nog in die eerste groep van het peloton: Kopecky, Bossuyt, Mackaij, Balsamo, Longo Borghini, Brand, Pfeiffer... De grote namen lijken dus van de partij, op eentje na dan: pechvogel Marianne Vos is nog steeds in het defensief gedrongen.

clock 15:51 15 uur 51. Balsamo zorgt voor een eerste afscheiding, groep van 30 rensters blijft over.

clock 15:50 15 uur 50. Ze zijn eraan begonnen in het peloton. En het is nodig. Ruben Van Gucht.

clock 15:49 15 uur 49. Het tempo van Balsamo zorgt voor nog meer versplintering in het peloton. Een renster of 30 kan nog volgen.

clock 15:49 15 uur 49. Marianne Vos op bijna een minuut: is haar koers nu al voorbij?

clock 15:48 15 uur 48. Game over voor Vos? Elisa Balsamo (Trek-Segafredo) zet zich op kop op de strook van Beuvry à Orchies in het peloton. Zo wordt het voor Vos een bijna onmogelijke opgave om terug te keren.

clock 15:46 30 seconden. Hengeveld heeft ondertussen een halve minuut voorsprong op haar voormalige vluchtgezellen. Ook op de strook van Beuvry à Orchies zoekt zij de limieten op.

clock 15:44 15 uur 44. SD Worx en Trek-Segafredo willen er nog wat van maken. Het tempo in het peloton wordt de hoogte in gejaagd door SD Worx en Trek-Segafredo. Zo wordt het voor Vos natuurlijk nog lastiger om de sprong te maken.

clock 15:43 15 uur 43. Hoe lang kan de kopgroep voorop blijven?

clock 15:41 15 uur 41. De staart van het peloton ligt in stukken en brokken. In een van die clusters herkennen we enkele Jumbo-Visma-rensters, waaronder Marianne Vos. . De staart van het peloton ligt in stukken en brokken. In een van die clusters herkennen we enkele Jumbo-Visma-rensters, waaronder Marianne Vos.

clock 15:40 15 uur 40. Hier en daar liggen er nog wat plassen aan de zijkant van de kasseien. Zo worden de rensters gedwongen om op de rug van de keien te rijden. . Hier en daar liggen er nog wat plassen aan de zijkant van de kasseien. Zo worden de rensters gedwongen om op de rug van de keien te rijden.

clock 15:38 15 uur 38. Vos nog altijd niet terug in het peloton. De inhaaljacht van Marianne Vos lijkt nog niet helemaal tot een goed einde gebracht. Daarnet zat ze op de kasseien nog tussen de auto's, die ongetwijfeld gehinderd werden door lossende rensters in het peloton. De Nederlandse moet nog een halve minuut dichtrijden op de grote groep. Toch al een kras op de carrosserie. . Vos nog altijd niet terug in het peloton De inhaaljacht van Marianne Vos lijkt nog niet helemaal tot een goed einde gebracht. Daarnet zat ze op de kasseien nog tussen de auto's, die ongetwijfeld gehinderd werden door lossende rensters in het peloton. De Nederlandse moet nog een halve minuut dichtrijden op de grote groep. Toch al een kras op de carrosserie.

clock 15:36 15 uur 36. DSM op kop in het peloton en in de kopgroep. Er lijkt iets mis te gaan in de communicatie bij het Nederlandse team. Daniek Hengeveld rijdt in de spits van de koers, terwijl een ploeggenote het tempo bepaalt in het peloton. . DSM op kop in het peloton en in de kopgroep Er lijkt iets mis te gaan in de communicatie bij het Nederlandse team. Daniek Hengeveld rijdt in de spits van de koers, terwijl een ploeggenote het tempo bepaalt in het peloton.

clock 15:34 15 uur 34. Hengeveld gaat lustig verder met doorrijden vooraan. Probeert de DSM-renster een eerste schifting door te voeren in de kopgroep? Hun voorsprong is nog altijd veelbelovend: 5 en een halve minuut. . Hengeveld gaat lustig verder met doorrijden vooraan. Probeert de DSM-renster een eerste schifting door te voeren in de kopgroep? Hun voorsprong is nog altijd veelbelovend: 5 en een halve minuut.

clock 15:33 15 uur 33. Marianne Vos moet na leegloper terugkeren naar het peloton. Marianne Vos moet na leegloper terugkeren naar het peloton

clock 15:32 15 uur 32. Vos keert terug in het peloton na lekke band. Al snel heeft Marianne Vos een (eerste) leegloper opgelopen in deze Parijs-Roubaix. Zij komt net voor het aansnijden van Warlaing à Brillon weer aansluiten. Niet ideaal. . Vos keert terug in het peloton na lekke band Al snel heeft Marianne Vos een (eerste) leegloper opgelopen in deze Parijs-Roubaix. Zij komt net voor het aansnijden van Warlaing à Brillon weer aansluiten. Niet ideaal.

clock 15:29 15 uur 29. Daniek Hengeveld (DSM) trekt op de strook van Warlaing à Brillon eens door in de kopgroep. Zij slaat een gaatje met haar medevluchters, maar gaat misschien iets te voortvarend van de partij. De Nederlandse maait even de graskant. . Daniek Hengeveld (DSM) trekt op de strook van Warlaing à Brillon eens door in de kopgroep. Zij slaat een gaatje met haar medevluchters, maar gaat misschien iets te voortvarend van de partij. De Nederlandse maait even de graskant.

clock 15:27 15 uur 27. We zien het zelden in de vrouwenkoers dat een groep zoveel voorsprong krijgt. . Ine Beyen. We zien het zelden in de vrouwenkoers dat een groep zoveel voorsprong krijgt. Ine Beyen

clock 15:27 Opgave Sandra Alonso . De nummer 10 van vorig jaar zal vandaag Roubaix niet halen. De Spaanse kopvrouw van Ceratizit-WNT moet opgeven na een val. . 15 uur 27. give up Opgave Sandra Alonso De nummer 10 van vorig jaar zal vandaag Roubaix niet halen. De Spaanse kopvrouw van Ceratizit-WNT moet opgeven na een val.

clock 15:25 15 uur 25. Georgi naast de kasseien. We zien Pfeiffer Georgi op het paadje naast de kasseien rijden. Op deze strook lijkt dat dus wel te lukken, al is het maar de vraag of het op andere plaatsen niet te modderig is. . Georgi naast de kasseien We zien Pfeiffer Georgi op het paadje naast de kasseien rijden. Op deze strook lijkt dat dus wel te lukken, al is het maar de vraag of het op andere plaatsen niet te modderig is.

clock 15:23 15 uur 23. Trek-Segafredo neemt het heft in handen in het peloton op die eerste kasseistrook. Zij hebben de Duitse Lisa Klein vooraan. . Trek-Segafredo neemt het heft in handen in het peloton op die eerste kasseistrook. Zij hebben de Duitse Lisa Klein vooraan.

clock 15:20 15 uur 20. De nervositeit groeit in het peloton in aanloop naar Hornaing à Wandignies. Een tiental rensters gaan tegen de grond. . De nervositeit groeit in het peloton in aanloop naar Hornaing à Wandignies. Een tiental rensters gaan tegen de grond.

clock 15:17 15 uur 17. Live beelden vanaf nu. Via de livestream op deze pagina of via Eén kan u vanaf nu Parijs-Roubaix ook met beeld volgen. Net op tijd voor de kasseistroken aanbreken. . Live beelden vanaf nu Via de livestream op deze pagina of via Eén kan u vanaf nu Parijs-Roubaix ook met beeld volgen. Net op tijd voor de kasseistroken aanbreken.

clock 15:16 15 uur 16. Nog eens de namen in de kopgroep: Lisa Klein (Trek-Segafredo) Femke Markus (SD Worx) Alice Towers (Canyon//SRAM) Eugénie Duval (FDJ-Suez) Daniek Hengeveld (DSM) Marta Lach (Ceratizit-WNT) Katia Ragusa (Liv Racing) Laura Tomasi (UAE Team ADQ) Josie Talbot (Cofidis) Lisa van Helvoirt (Parkhotel Valkenburg) Julia Borgström (AG Insurance) Alison Jackson (EF Education) Marie-Morgane Le Deunff (Arkéa) Susanne Andersen (Uno-X) Amber Pate (Jayco AlUla) Jesse Vandenbulcke (Human Powered Health) Marion Borras (St Michel) Marthe Truyen (Fenix-Deceuninck) . Nog eens de namen in de kopgroep: Lisa Klein (Trek-Segafredo) Femke Markus (SD Worx) Alice Towers (Canyon//SRAM) Eugénie Duval (FDJ-Suez) Daniek Hengeveld (DSM) Marta Lach (Ceratizit-WNT) Katia Ragusa (Liv Racing) Laura Tomasi (UAE Team ADQ) Josie Talbot (Cofidis) Lisa van Helvoirt (Parkhotel Valkenburg) Julia Borgström (AG Insurance) Alison Jackson (EF Education) Marie-Morgane Le Deunff (Arkéa) Susanne Andersen (Uno-X) Amber Pate (Jayco AlUla) Jesse Vandenbulcke (Human Powered Health) Marion Borras (St Michel) Marthe Truyen (Fenix-Deceuninck)

clock 15:13 Jesse Vandenbulcke, een van de twee Belgische rensters in de ontsnapping, krijgt instructies van haar team Human Powered Health. . 15 uur 13. Jesse Vandenbulcke, een van de twee Belgische rensters in de ontsnapping, krijgt instructies van haar team Human Powered Health.

clock 15:11 15 uur 11. Slechts 3 rensters uit top 10 van de Ronde dubbelen. Het lijkt een trend bij veel ploegen in deze Parijs-Roubaix: er staan net iets minder sterke blokken aan de start in vergelijking met vorige week. Van de top 10 vorige zondag in de Ronde van Vlaanderen rijden enkel Kopecky, Longo Borghini en Sierra ook Parijs-Roubaix. Naast de eerder vermelde Vollering en Reusser ontbreken ook Persico, Niewiadoma, Labous, Van Anrooij en Henderson. . Slechts 3 rensters uit top 10 van de Ronde dubbelen Het lijkt een trend bij veel ploegen in deze Parijs-Roubaix: er staan net iets minder sterke blokken aan de start in vergelijking met vorige week. Van de top 10 vorige zondag in de Ronde van Vlaanderen rijden enkel Kopecky, Longo Borghini en Sierra ook Parijs-Roubaix. Naast de eerder vermelde Vollering en Reusser ontbreken ook Persico, Niewiadoma, Labous, Van Anrooij en Henderson.

clock 15:06 15 uur 06. Met Femke Markus heeft ook het SD Worx van Lotte Kopecky iemand mee in die grote kopgroep. Niet meteen de grootste naam, al moet gezegd worden dat de ploeg iets minder sterk oogt in de breedte dan in bijvoorbeeld de Ronde van Vlaanderen. Zo zijn er vandaag geen Demi Vollering of Marlen Reusser bij SD Worx, maar wel Lorena Wiebes en de zeker niet te onderschatten Christine Majerus. Zij zitten samen met Kopecky nog in het peloton momenteel. . Met Femke Markus heeft ook het SD Worx van Lotte Kopecky iemand mee in die grote kopgroep. Niet meteen de grootste naam, al moet gezegd worden dat de ploeg iets minder sterk oogt in de breedte dan in bijvoorbeeld de Ronde van Vlaanderen. Zo zijn er vandaag geen Demi Vollering of Marlen Reusser bij SD Worx, maar wel Lorena Wiebes en de zeker niet te onderschatten Christine Majerus. Zij zitten samen met Kopecky nog in het peloton momenteel.

clock 15:02 15 uur 02. 17 kasseistroken in tweede helft van de koers. De laatste 84 kilometer van deze Parijs-Roubaix zijn exact dezelfde als bij de mannen. Vanaf Hornaing à Wandignies krijgen de vrouwen dezelfde kasseistroken voorgeschoteld als de mannen morgen. Daarna volgen nog 16 stroken elkaar in sneltempo op, met als 5 sterren-uitschieters Mons-en-Pévèle op 48 kilometer van het einde en Carrefour de l’Arbre in de diepe finale, op 17 kilometer van Roubaix. Over 10 kilometer doemt met Hornaing à Wandignies de eerste kasseistrook al op, net op tijd voor de live beelden over een kwartiertje. . 17 kasseistroken in tweede helft van de koers De laatste 84 kilometer van deze Parijs-Roubaix zijn exact dezelfde als bij de mannen. Vanaf Hornaing à Wandignies krijgen de vrouwen dezelfde kasseistroken voorgeschoteld als de mannen morgen. Daarna volgen nog 16 stroken elkaar in sneltempo op, met als 5 sterren-uitschieters Mons-en-Pévèle op 48 kilometer van het einde en Carrefour de l’Arbre in de diepe finale, op 17 kilometer van Roubaix. Over 10 kilometer doemt met Hornaing à Wandignies de eerste kasseistrook al op, net op tijd voor de live beelden over een kwartiertje.

clock 15:00 15 uur . Groep 1 en groep 2 smelten al snel weer samen in het peloton. Toch een teken dat het tempo daar niet immens hoog ligt in de achtervolging op de grote kopgroep. . Groep 1 en groep 2 smelten al snel weer samen in het peloton. Toch een teken dat het tempo daar niet immens hoog ligt in de achtervolging op de grote kopgroep.

clock 14:54 Val in het peloton. Een valpartij heeft een split in het peloton veroorzaakt. Zo'n 20 rensters zijn achterop geraakt, voor Linda Riedmann (Jumbo-Visma) zit de koers erop. . 14 uur 54. fall Val in het peloton Een valpartij heeft een split in het peloton veroorzaakt. Zo'n 20 rensters zijn achterop geraakt, voor Linda Riedmann (Jumbo-Visma) zit de koers erop.

clock 14:53 Een interessant extraatje vandaag: de radiocommunicatie van 7 ploegen (onder andere van SD Worx) zal in de uitzending te horen zijn. . 14 uur 53. Een interessant extraatje vandaag: de radiocommunicatie van 7 ploegen (onder andere van SD Worx) zal in de uitzending te horen zijn.

clock 14:50 5'40". Razendsnel vergroot de kopgroep de kloof met het peloton. Pokeren ze in het peloton niet iets te veel door met minuten te smijten naar zo'n grote groep? Nog 100 kilometer tot de streep in Roubaix, nog 20 tot de eerste kasseistrook van de dag. . 14 uur 50. time difference 5'40" Razendsnel vergroot de kopgroep de kloof met het peloton. Pokeren ze in het peloton niet iets te veel door met minuten te smijten naar zo'n grote groep? Nog 100 kilometer tot de streep in Roubaix, nog 20 tot de eerste kasseistrook van de dag.

clock 14:46 14 uur 46. Meer dan 3 minuten bedraagt de voorgift van de kopgroep op dit moment. In het peloton zet DSM zich op kop, ook al hebben zij met Daniek Hengeveld iemand vooraan zitten. DSM is misschien wel met een van zijn sterkst mogelijke selecties naar deze koers afgezakt. Met Pfeiffer Georgi (de winnares van Brugge-De Panne), Megan Jastrab (2e in Gent-Wevelgem) en Charlotte Kool (2e in de Scheldeprijs) zijn er meerdere troeven om uit te spelen. . Meer dan 3 minuten bedraagt de voorgift van de kopgroep op dit moment. In het peloton zet DSM zich op kop, ook al hebben zij met Daniek Hengeveld iemand vooraan zitten. DSM is misschien wel met een van zijn sterkst mogelijke selecties naar deze koers afgezakt. Met Pfeiffer Georgi (de winnares van Brugge-De Panne), Megan Jastrab (2e in Gent-Wevelgem) en Charlotte Kool (2e in de Scheldeprijs) zijn er meerdere troeven om uit te spelen.

clock 14:41 14 uur 41. Lorena Wiebes: "Ons doel is winnen, als het kan met Lotte". Lorena Wiebes: "Ons doel is winnen, als het kan met Lotte"

clock 14:39 De 18 rensters in de kopgroep. 14 uur 39. De 18 rensters in de kopgroep.

clock 14:37 14 uur 37. Zowel Trek-Segafredo en SD Worx, toch de twee te kloppen ploegen vandaag, hebben dus een pion meegestuurd in deze grote groep. Een interessante situatie. De voorsprong groeit ondertussen tot 2'30". Wie neemt de handschoen op in het peloton? . Zowel Trek-Segafredo en SD Worx, toch de twee te kloppen ploegen vandaag, hebben dus een pion meegestuurd in deze grote groep. Een interessante situatie. De voorsprong groeit ondertussen tot 2'30". Wie neemt de handschoen op in het peloton?

clock 14:33 2 minuten. De voorsprong van de kopgroep is meteen aanzienlijk: meer dan 2 minuten. We zien overigens allemaal enkelingen in de vlucht van de dag. Op die manier zijn veel ploegen vertegenwoordigd in deze ontsnapping. Van de grote ploegen hebben enkel Jumbo-Visma en Movistar niemand mee. . 14 uur 33. time difference 2 minuten De voorsprong van de kopgroep is meteen aanzienlijk: meer dan 2 minuten. We zien overigens allemaal enkelingen in de vlucht van de dag. Op die manier zijn veel ploegen vertegenwoordigd in deze ontsnapping. Van de grote ploegen hebben enkel Jumbo-Visma en Movistar niemand mee.

clock 14:29 14 uur 29. Van 17 naar 18. Er zitten geen 17 rensters in de kopgroep, maar 18. Hun namen: Lisa Klein (Trek-Segafredo) Femke Markus (SD Worx) Alice Towers (Canyon//SRAM) Eugénie Duval (FDJ-Suez) Daniek Hengeveld (DSM) Marta Lach (Ceratizit-WNT) Katia Ragusa (Liv Racing) Laura Tomasi (UAE Team ADQ) Josie Talbot (Cofidis) Lisa van Helvoirt (Parkhotel Valkenburg) Julia Borgström (AG Insurance) Alison Jackson (EF Education) Marie-Morgane Le Deunff (Arkéa) Susanne Andersen (Uno-X) Amber Pate (Jayco AlUla) Jesse Vandenbulcke (Human Powered Health) Marion Borras (St Michel) Marthe Truyen (Fenix-Deceuninck) . Van 17 naar 18 Er zitten geen 17 rensters in de kopgroep, maar 18. Hun namen: Lisa Klein (Trek-Segafredo) Femke Markus (SD Worx) Alice Towers (Canyon//SRAM) Eugénie Duval (FDJ-Suez) Daniek Hengeveld (DSM) Marta Lach (Ceratizit-WNT) Katia Ragusa (Liv Racing) Laura Tomasi (UAE Team ADQ) Josie Talbot (Cofidis) Lisa van Helvoirt (Parkhotel Valkenburg) Julia Borgström (AG Insurance) Alison Jackson (EF Education) Marie-Morgane Le Deunff (Arkéa) Susanne Andersen (Uno-X) Amber Pate (Jayco AlUla) Jesse Vandenbulcke (Human Powered Health) Marion Borras (St Michel) Marthe Truyen (Fenix-Deceuninck)

clock 14:24 14 uur 24. 11 + 6 = 17. 6 rensters maken de sprong naar de kop van de koers. Zo hebben we nu 17 rensters die het mooie weer maken vooraan. . 11 + 6 = 17 6 rensters maken de sprong naar de kop van de koers. Zo hebben we nu 17 rensters die het mooie weer maken vooraan.

clock 14:20 14 uur 20. Een tiental rensters heeft nu toch een gat van een halve minuut te pakken op het peloton. Onder andere onze landgenotes Jesse Vandenbulcke en Marthe Truyen rijden in de spits van de koers. . Een tiental rensters heeft nu toch een gat van een halve minuut te pakken op het peloton. Onder andere onze landgenotes Jesse Vandenbulcke en Marthe Truyen rijden in de spits van de koers.

clock 14:19 14 uur 19. Het is een groot compliment dat Lucina Brand me naast Lotte Kopecky plaatst voor vandaag. Maar ik denk toch dat Kopecky zeker de absolute favoriet is. . Marianne Vos (Jumbo-Visma). Het is een groot compliment dat Lucina Brand me naast Lotte Kopecky plaatst voor vandaag. Maar ik denk toch dat Kopecky zeker de absolute favoriet is. Marianne Vos (Jumbo-Visma)

clock 14:19 14 uur 19. Marianne Vos: "Ik voel me goed en heb heel veel zin om te koersen". Marianne Vos: "Ik voel me goed en heb heel veel zin om te koersen"

clock 14:15 De vroege ontsnapping belooft niet zonder slag of stoot weg te raken. . 14 uur 15. De vroege ontsnapping belooft niet zonder slag of stoot weg te raken.

clock 14:13 14 uur 13. Peloton nog compleet na 15 kilometer. Voorlopig lukt het nog niemand om te anticiperen voor het grote geweld over een uurtje zal losbarsten op de kasseien. De vraag is maar of dat überhaupt zal lukken. Vorige week was er in de Ronde van Vlaanderen ook niet echt sprake van een vroege vlucht. . Peloton nog compleet na 15 kilometer Voorlopig lukt het nog niemand om te anticiperen voor het grote geweld over een uurtje zal losbarsten op de kasseien. De vraag is maar of dat überhaupt zal lukken. Vorige week was er in de Ronde van Vlaanderen ook niet echt sprake van een vroege vlucht.

clock 14:09 14 uur 09. Shari Bossuyt: "We moeten het parcours nemen zoals het erbij ligt". Shari Bossuyt: "We moeten het parcours nemen zoals het erbij ligt"

clock 14:09 14 uur 09. In de schaduw van Lotte Kopecky is ook Shari Bossuyt (Canyon//SRAM) aan een goed voorjaar bezig. "Zonder pech kan er veel gebeuren voor mij vandaag, winnen zou een heel grote droom zijn", zo zei ze bij de start daarnet. "Het plan van de ploeg is om bij de eerste strook vooraan te zitten. Tegen het einde van de koers moeten we durven om ervoor te gaan." . In de schaduw van Lotte Kopecky is ook Shari Bossuyt (Canyon//SRAM) aan een goed voorjaar bezig. "Zonder pech kan er veel gebeuren voor mij vandaag, winnen zou een heel grote droom zijn", zo zei ze bij de start daarnet. "Het plan van de ploeg is om bij de eerste strook vooraan te zitten. Tegen het einde van de koers moeten we durven om ervoor te gaan."

clock 14:04 14 uur 04. video Parijs-Roubaix Lotte Kopecky torenhoog favoriet in Parijs-Roubaix

clock 14:02 14 uur 02. Parijs-Roubaix live op verschillende Sporza-kanalen. Op deze pagina zit u uiteraard goed voor tekstupdates van start tot finish en ook op de radio en tv volgen we Parijs-Roubaix. Ruben Van Gucht en Ine Beyen zijn de commentatoren die vanaf 15.15 uur de koers in goede banen leiden op Eén en via de livestream op deze pagina. Op Radio 1 houdt Jonas Maes u op de hoogte van de ontwikkelingen in Parijs-Roubaix. . Parijs-Roubaix live op verschillende Sporza-kanalen Op deze pagina zit u uiteraard goed voor tekstupdates van start tot finish en ook op de radio en tv volgen we Parijs-Roubaix. Ruben Van Gucht en Ine Beyen zijn de commentatoren die vanaf 15.15 uur de koers in goede banen leiden op Eén en via de livestream op deze pagina. Op Radio 1 houdt Jonas Maes u op de hoogte van de ontwikkelingen in Parijs-Roubaix.

clock 13:58 13 uur 58. Er is nog geen echte afscheiding in het peloton in de eerste 5 kilometer. Een poging van een renster van Lifeplus Wahoo is in de kiem gesmoord. . Er is nog geen echte afscheiding in het peloton in de eerste 5 kilometer. Een poging van een renster van Lifeplus Wahoo is in de kiem gesmoord.

clock 13:52 13 uur 52. Na een rondje van een kilometer of 50 in en rond Denain trekt het peloton noordwaarts via Haveluy, maar zonder daar de befaamde strook van het Bos van Wallers aan te doen. Die ‘Poort naar de Hel’ van de mannen laten de vrouwen dus links liggen. "Het probleem is dat de vrouwen in Denain starten. De afstand tussen de start en een potentiële passage door het Bos is te klein. Als je hier met een volledig peloton afkomt, is dat té gevaarlijk", zei Franck Perque van organisator ASO eerder deze week daarover. . Na een rondje van een kilometer of 50 in en rond Denain trekt het peloton noordwaarts via Haveluy, maar zonder daar de befaamde strook van het Bos van Wallers aan te doen. Die ‘Poort naar de Hel’ van de mannen laten de vrouwen dus links liggen. "Het probleem is dat de vrouwen in Denain starten. De afstand tussen de start en een potentiële passage door het Bos is te klein. Als je hier met een volledig peloton afkomt, is dat té gevaarlijk", zei Franck Perque van organisator ASO eerder deze week daarover.

clock 13:47 13 uur 47 match begonnen start time Officiële start De koers is nu ook officieel op gang gevlagd. Wie probeert te anticiperen in de 60 kilometer tot de eerste kasseistrook?

clock 13:42 13 uur 42.

clock 13:42 13 uur 42. Het officieuze startschot in Denain is gegeven, over een tiental minuten kan deze 3e Parijs-Roubaix voor vrouwen ook écht beginnen. Twee rensters zijn overigens niet van start gegaan in Denain: Mylène de Zoete (Ceratizit-WNT) en Maud Rijnbeek (AG Insurance) laten verstek gaan voor de koers vandaag. . Het officieuze startschot in Denain is gegeven, over een tiental minuten kan deze 3e Parijs-Roubaix voor vrouwen ook écht beginnen.

Twee rensters zijn overigens niet van start gegaan in Denain: Mylène de Zoete (Ceratizit-WNT) en Maud Rijnbeek (AG Insurance) laten verstek gaan voor de koers vandaag.

clock 13:34 13 uur 34. Lucinda Brand: "Het zal een heel verraderlijke editie zijn". Lucinda Brand: "Het zal een heel verraderlijke editie zijn"

clock 13:33 13 uur 33. Wie ook misschien op een zware editie hoopt, is voormalig wereldkampioene veldrijden Lucinda Brand (Trek-Segafredo). "Een aantal stroken gaan zeker nog wat modderig zijn, het wordt dus een interessante editie. We houden als team niet alleen Lotte Kopecky in de gaten, maar ook Marianne (Vos, red.). We zetten haar misschien zelfs naast Kopecky. Ze zal heel gedreven zijn." . Wie ook misschien op een zware editie hoopt, is voormalig wereldkampioene veldrijden Lucinda Brand (Trek-Segafredo). "Een aantal stroken gaan zeker nog wat modderig zijn, het wordt dus een interessante editie. We houden als team niet alleen Lotte Kopecky in de gaten, maar ook Marianne (Vos, red.). We zetten haar misschien zelfs naast Kopecky. Ze zal heel gedreven zijn."

clock 13:25 13 uur 25. Elynor Bäckstedt: "Je kan een plan hebben, maar uiteindelijk beslissen de kasseigoden". Elynor Bäckstedt: "Je kan een plan hebben, maar uiteindelijk beslissen de kasseigoden"

clock 13:24 13 uur 24. Trek-Segafredo, met dus onder meer Elynor Bäckstedt, lijkt in de breedte over de sterkste selectie te beschikken. Met Elisa Longo Borghini, de winnares van vorig jaar, Lucinda Brand en Elisa Balsamo heeft het Amerikaans-Italiaanse team meerdere troeven om uit te spelen. Ook zonder revelatie Shirin van Anrooij aan de start lijkt Trek-Segafredo dus de ploeg om in de gaten te houden. “Longo Borghini heeft haar zinnen op deze koers gezet", zo zag ook Lotte Kopecky. . Trek-Segafredo, met dus onder meer Elynor Bäckstedt, lijkt in de breedte over de sterkste selectie te beschikken. Met Elisa Longo Borghini, de winnares van vorig jaar, Lucinda Brand en Elisa Balsamo heeft het Amerikaans-Italiaanse team meerdere troeven om uit te spelen. Ook zonder revelatie Shirin van Anrooij aan de start lijkt Trek-Segafredo dus de ploeg om in de gaten te houden. “Longo Borghini heeft haar zinnen op deze koers gezet", zo zag ook Lotte Kopecky.

clock 13:18 13 uur 18. Familie Bäckstedt in koers. Magnus Bäckstedt, winnaar van Parijs-Roubaix in 2004, rijdt mee in de rol ploegleider bij Canyon, het team van Shari Bossuyt. Hij komt zijn 2 dochters tegen in deze koers. Zoe, overigens de jongste renster aan de start vandaag, rijdt voor EF Education, Elynor rijdt in de rangen van het sterke Trek-Segafredo. . Familie Bäckstedt in koers Magnus Bäckstedt, winnaar van Parijs-Roubaix in 2004, rijdt mee in de rol ploegleider bij Canyon, het team van Shari Bossuyt. Hij komt zijn 2 dochters tegen in deze koers. Zoe, overigens de jongste renster aan de start vandaag, rijdt voor EF Education, Elynor rijdt in de rangen van het sterke Trek-Segafredo.

clock 13:11 De Franse kampioene vertrok bij Zaaf door de financiële problemen bij het team. . 13 uur 11. De Franse kampioene vertrok bij Zaaf door de financiële problemen bij het team.

clock 13:05 13 uur 05. Ik denk dat vooral de normaal erg populaire zijkanten van de kasseistroken vandaag iets minder gebruikt gaan worden. Het zal echt rijden op de kasseien zijn, wat voor een andere wedstrijd kan zorgen. Sanne Cant (Fenix-Deceuninck). Ik denk dat vooral de normaal erg populaire zijkanten van de kasseistroken vandaag iets minder gebruikt gaan worden. Het zal echt rijden op de kasseien zijn, wat voor een andere wedstrijd kan zorgen. Sanne Cant (Fenix-Deceuninck)

clock 13:04 13 uur 04. Sanne Cant: "Parijs-Roubaix is de koers van mijn dromen, ik hoop vandaag mee te zijn met de eerste groep". Sanne Cant: "Parijs-Roubaix is de koers van mijn dromen, ik hoop vandaag mee te zijn met de eerste groep"

clock 13:01 Een duidelijke boodschap op het spiekbriefje bij het Australische team Jayco AlUla. . 13 uur 01. Een duidelijke boodschap op het spiekbriefje bij het Australische team Jayco AlUla.

clock 12:56 12 uur 56. Jolien D'hoore: "We hebben zonehoppers die elke strook op voorhand gaan bekijken voor ons". Jolien D'hoore: "We hebben zonehoppers die elke strook op voorhand gaan bekijken voor ons"

clock 12:56 12 uur 56. AG Insurance monitort alle kasseistroken . De ploeg van onder meer Patrick Lefevre heeft duidelijk zijn huiswerk gemaakt voor deze Parijs-Roubaix. "Hier en daar zullen de kasseien zeker nog nat en glad zijn", denken ze bij AG Insurance. "We hebben op elke kasseistrook iemand ter plaatse", vertelt ploegleidster Jolien D'hoore. "Dat vraagt een hele planning en ikzelf ben ook zonehopper. Patrick (Levefre, red.) zit in de ploegwagen vandaag met Servais (Knaven, red.)." Waar mikken ze op bij de Belgische formatie? "Ik ben tevreden als we ons kunnen tonen in de vroege vlucht en dan kunnen we misschien nog mikken op een top 10 met Romy Kasper", besluit D'hoore. . AG Insurance monitort alle kasseistroken De ploeg van onder meer Patrick Lefevre heeft duidelijk zijn huiswerk gemaakt voor deze Parijs-Roubaix. "Hier en daar zullen de kasseien zeker nog nat en glad zijn", denken ze bij AG Insurance. "We hebben op elke kasseistrook iemand ter plaatse", vertelt ploegleidster Jolien D'hoore. "Dat vraagt een hele planning en ikzelf ben ook zonehopper. Patrick (Levefre, red.) zit in de ploegwagen vandaag met Servais (Knaven, red.)." Waar mikken ze op bij de Belgische formatie? "Ik ben tevreden als we ons kunnen tonen in de vroege vlucht en dan kunnen we misschien nog mikken op een top 10 met Romy Kasper", besluit D'hoore.

clock 12:43 12 uur 43. De kasseien zullen droog liggen volgens mij, maar de paadjes naast de kasseien zullen modderig en gevaarlijk zijn. Vandaag kunnen we dus toch maar beter op de kasseien blijven. Lotte Kopecky. De kasseien zullen droog liggen volgens mij, maar de paadjes naast de kasseien zullen modderig en gevaarlijk zijn. Vandaag kunnen we dus toch maar beter op de kasseien blijven. Lotte Kopecky

clock 12:42 12 uur 42. Lotte Kopecky: "Het is zaak om op elke kasseistrook vooraan te zitten". Lotte Kopecky: "Het is zaak om op elke kasseistrook vooraan te zitten"

clock 12:32 12 uur 32. Zo was het vorig jaar. Net als bij de eerste editie in 2021 won ook vorig jaar een renster van Trek-Segafredo Parijs-Roubaix na een solo. Elisa Longo Borghini volgde haar ploeggenote Lizzie Deignan op na een solo van 30 kilometer. Lotte Kopecky won de sprint om plek 2, Lucinda Brand zette de dominantie van Trek-Segafredo in deze koers nog eens in de verf door als 3e mee op het podium te staan. Als we dit seizoen aan dominantie denken, dan is SD Worx toch het eerste trefwoord dat bij iedereen opkomt. Kan de Nederlandse formatie Trek-Segafredo van een 3 op 3 houden in Parijs-Roubaix? . Zo was het vorig jaar Net als bij de eerste editie in 2021 won ook vorig jaar een renster van Trek-Segafredo Parijs-Roubaix na een solo. Elisa Longo Borghini volgde haar ploeggenote Lizzie Deignan op na een solo van 30 kilometer. Lotte Kopecky won de sprint om plek 2, Lucinda Brand zette de dominantie van Trek-Segafredo in deze koers nog eens in de verf door als 3e mee op het podium te staan. Als we dit seizoen aan dominantie denken, dan is SD Worx toch het eerste trefwoord dat bij iedereen opkomt. Kan de Nederlandse formatie Trek-Segafredo van een 3 op 3 houden in Parijs-Roubaix?

clock 12:27 12 uur 27. Startplaats Denain is jaarlijks het toneel van de GP Denain, een wedstrijd die bij de mannen gezien wordt als het kleine broertje van Parijs-Roubaix. Kasseistroken krijgen de rensters vandaag echter niet voorgeschoteld in de regio van Denain. Voor de eerste strook is het wachten tot die van Hornaing à Wandignies na 63 kilometer koers. Dat is meteen ook de langste kasseistrook van de dag met zijn lengte van 3,7 kilometer. . Startplaats Denain is jaarlijks het toneel van de GP Denain, een wedstrijd die bij de mannen gezien wordt als het kleine broertje van Parijs-Roubaix. Kasseistroken krijgen de rensters vandaag echter niet voorgeschoteld in de regio van Denain. Voor de eerste strook is het wachten tot die van Hornaing à Wandignies na 63 kilometer koers. Dat is meteen ook de langste kasseistrook van de dag met zijn lengte van 3,7 kilometer.

clock 12:22 De rensters starten over een goed uur in Denain op (geasfalteerde) kasseien. 12 uur 22. De rensters starten over een goed uur in Denain op (geasfalteerde) kasseien.

clock 09:39 09 uur 39. "Met Bos van Wallers zou de wedstrijd te snel in plooi kunnen liggen". Ex-renster Ine Beyen is vandaag weer op post als verslaggeefster. Voor haar hoeft het Bos van Wallers niet op het programma te staan. "Die kasseien liggen heel dicht bij de start in Denain. De rensters zouden er meteen in volle vaart over denderen en dat zou het koersverloop teniet kunnen doen", legt Beyen uit. "De wedstrijd zou te snel in een plooi kunnen liggen. Ook in het peloton zijn ze er niet meteen rouwig om." . "Met Bos van Wallers zou de wedstrijd te snel in plooi kunnen liggen" Ex-renster Ine Beyen is vandaag weer op post als verslaggeefster. Voor haar hoeft het Bos van Wallers niet op het programma te staan.

"Die kasseien liggen heel dicht bij de start in Denain. De rensters zouden er meteen in volle vaart over denderen en dat zou het koersverloop teniet kunnen doen", legt Beyen uit.

"De wedstrijd zou te snel in een plooi kunnen liggen. Ook in het peloton zijn ze er niet meteen rouwig om."



clock 09:36 09 uur 36. Parijs-Roubaix is het hoofddoel van Lotte Kopecky, nog meer dan de Ronde van Vlaanderen. Bij haar ploeg trekken ze haar kaart, al zullen misschien de grootste tegenstanders wellicht uit haar ploeg komen. . Ine Beyen. Parijs-Roubaix is het hoofddoel van Lotte Kopecky, nog meer dan de Ronde van Vlaanderen. Bij haar ploeg trekken ze haar kaart, al zullen misschien de grootste tegenstanders wellicht uit haar ploeg komen. Ine Beyen

clock 09:33 09 uur 33. Ruben Van Gucht en Ine Beyen gidsen u vanmiddag door de Hel van het Noorden.

clock 09:00 09 uur . het parcours in een notendop. In een wedstrijd van 145,4 kilometer werken de vrouwen exact dezelfde finale af als de mannen, vanaf de kasseistrook van Hornaing naar Wandignies. Het beruchte Bos van Wallers, te dicht bij startplaats Denain, ligt niet op het traject, de vijfsterrenstroken van Mons-en-Pévèle en het Carrefour de l'Arbre wel. In totaal behoren 17 kasseistroken tot het vrouwenparcours, goed voor ruim 29 kilometer dokkeren . het parcours in een notendop In een wedstrijd van 145,4 kilometer werken de vrouwen exact dezelfde finale af als de mannen, vanaf de kasseistrook van Hornaing naar Wandignies.

Het beruchte Bos van Wallers, te dicht bij startplaats Denain, ligt niet op het traject, de vijfsterrenstroken van Mons-en-Pévèle en het Carrefour de l'Arbre wel.

In totaal behoren 17 kasseistroken tot het vrouwenparcours, goed voor ruim 29 kilometer dokkeren

clock 08:56 08 uur 56.

clock 08:08 08 uur 08. Parijs-Roubaix De sterren voor Parijs-Roubaix: Lotte Kopecky krijgt rugnummer 1 naast zich

clock 08:05 08 uur 05. start om 13.35 uur. Goeiemorgen, vanmiddag rijden de vrouwen voor de 3e keer Parijs-Roubaix. Met een eerste keer Lotte Kopecky als winnares? De nummer 1 van de Ronde van Vlaanderen is - samen met titelverdedigster Elisa Longo Borghini - topfavoriete om de kassei te veroveren in het noorden van Frankrijk. Om 13.35 uur beginnen ze eraan. Rond 17.30 uur komt de winnares over de streep op de piste van Roubaix. . start om 13.35 uur Goeiemorgen, vanmiddag rijden de vrouwen voor de 3e keer Parijs-Roubaix. Met een eerste keer Lotte Kopecky als winnares?

De nummer 1 van de Ronde van Vlaanderen is - samen met titelverdedigster Elisa Longo Borghini - topfavoriete om de kassei te veroveren in het noorden van Frankrijk.

Om 13.35 uur beginnen ze eraan. Rond 17.30 uur komt de winnares over de streep op de piste van Roubaix.

clock 08-04-2023 08-04-2023.

clock 11:21 11 uur 21. Jumbo-Visma koerst met hersenen. Bij Jumbo-Visma dragen ze een bijzondere helm tijdens Parijs-Roubaix. Op het hoofddeksel staan hersenen afgebeeld. Op die manier wil de Nederlandse ploeg het belang van een fietshelm benadrukken. . Jumbo-Visma koerst met hersenen Bij Jumbo-Visma dragen ze een bijzondere helm tijdens Parijs-Roubaix. Op het hoofddeksel staan hersenen afgebeeld. Op die manier wil de Nederlandse ploeg het belang van een fietshelm benadrukken.

clock 11:20 11 uur 20. De bijzondere helm van Jumbo-Visma voor Parijs-Roubaix.

clock 11:00 11 uur . Lotte Kopecky topfavoriete. Zaterdag staat de 3e editie van Parijs - Roubaix voor vrouwen op het programma. De favoriete? Ronde-winnares Lotte Kopecky. Vorig jaar finishte ze als tweede na Elisa Longo Borghini, in 2021 kwam ze als 15e over de streep. Derde keer, goeie keer? . Lotte Kopecky topfavoriete Zaterdag staat de 3e editie van Parijs - Roubaix voor vrouwen op het programma. De favoriete? Ronde-winnares Lotte Kopecky.

Vorig jaar finishte ze als tweede na Elisa Longo Borghini, in 2021 kwam ze als 15e over de streep.

Derde keer, goeie keer?