LIVE: rensters zijn vertrokken voor hun 3e Parijs-Roubaix, Kopecky mikt op historische dubbel

clock 13:47 13 uur 47 match begonnen start time Officiële start De koers is nu ook officieel op gang gevlagd. Wie probeert te anticiperen in de 60 kilometer tot de eerste kasseistrook?

clock 13:42 13 uur 42.

clock 13:42 13 uur 42. Het officieuze startschot in Denain is gegeven, over een tiental minuten kan deze 3e Parijs-Roubaix voor vrouwen ook écht beginnen. Twee rensters zijn overigens niet van start gegaan in Denain: Mylène de Zoete (Ceratizit-WNT) en Maud Rijnbeek (AG Insurance) laten verstek gaan voor de koers vandaag. . Het officieuze startschot in Denain is gegeven, over een tiental minuten kan deze 3e Parijs-Roubaix voor vrouwen ook écht beginnen.

clock 13:34 13 uur 34. Lucinda Brand: "Het zal een heel verraderlijke editie zijn". Lucinda Brand: "Het zal een heel verraderlijke editie zijn"

clock 13:33 13 uur 33. Wie ook misschien op een zware editie hoopt, is voormalig wereldkampioene veldrijden Lucinda Brand (Trek-Segafredo). "Een aantal stroken gaan zeker nog wat modderig zijn, het wordt dus een interessante editie. We houden als team niet alleen Lotte Kopecky in de gaten, maar ook Marianne (Vos, red.). We zetten haar misschien zelfs naast Kopecky. Ze zal heel gedreven zijn." . Wie ook misschien op een zware editie hoopt, is voormalig wereldkampioene veldrijden Lucinda Brand (Trek-Segafredo). "Een aantal stroken gaan zeker nog wat modderig zijn, het wordt dus een interessante editie. We houden als team niet alleen Lotte Kopecky in de gaten, maar ook Marianne (Vos, red.). We zetten haar misschien zelfs naast Kopecky. Ze zal heel gedreven zijn."

clock 13:25 13 uur 25. Elynor Bäckstedt: "Je kan een plan hebben, maar uiteindelijk beslissen de kasseigoden". Elynor Bäckstedt: "Je kan een plan hebben, maar uiteindelijk beslissen de kasseigoden"

clock 13:24 13 uur 24. Trek-Segafredo, met dus onder meer Elynor Bäckstedt, lijkt in de breedte over de sterkste selectie te beschikken. Met Elisa Longo Borghini, de winnares van vorig jaar, Lucinda Brand en Elisa Balsamo heeft het Amerikaans-Italiaanse team meerdere troeven om uit te spelen. Ook zonder revelatie Shirin van Anrooij aan de start lijkt Trek-Segafredo dus de ploeg om in de gaten te houden. “Longo Borghini heeft haar zinnen op deze koers gezet", zo zag ook Lotte Kopecky. . Trek-Segafredo, met dus onder meer Elynor Bäckstedt, lijkt in de breedte over de sterkste selectie te beschikken. Met Elisa Longo Borghini, de winnares van vorig jaar, Lucinda Brand en Elisa Balsamo heeft het Amerikaans-Italiaanse team meerdere troeven om uit te spelen. Ook zonder revelatie Shirin van Anrooij aan de start lijkt Trek-Segafredo dus de ploeg om in de gaten te houden. “Longo Borghini heeft haar zinnen op deze koers gezet", zo zag ook Lotte Kopecky.

clock 13:18 13 uur 18. Familie Bäckstedt in koers. Magnus Bäckstedt, winnaar van Parijs-Roubaix in 2004, rijdt mee in de rol ploegleider bij Canyon, het team van Shari Bossuyt. Hij komt zijn 2 dochters tegen in deze koers. Zoe, overigens de jongste renster aan de start vandaag, rijdt voor EF Education, Elynor rijdt in de rangen van het sterke Trek-Segafredo. . Familie Bäckstedt in koers Magnus Bäckstedt, winnaar van Parijs-Roubaix in 2004, rijdt mee in de rol ploegleider bij Canyon, het team van Shari Bossuyt. Hij komt zijn 2 dochters tegen in deze koers. Zoe, overigens de jongste renster aan de start vandaag, rijdt voor EF Education, Elynor rijdt in de rangen van het sterke Trek-Segafredo.

clock 13:11 De Franse kampioene vertrok bij Zaaf door de financiële problemen bij het team. . 13 uur 11. De Franse kampioene vertrok bij Zaaf door de financiële problemen bij het team.

clock 13:05 13 uur 05. Ik denk dat vooral de normaal erg populaire zijkanten van de kasseistroken vandaag iets minder gebruikt gaan worden. Het zal echt rijden op de kasseien zijn, wat voor een andere wedstrijd kan zorgen. Sanne Cant (Fenix-Deceuninck). Ik denk dat vooral de normaal erg populaire zijkanten van de kasseistroken vandaag iets minder gebruikt gaan worden. Het zal echt rijden op de kasseien zijn, wat voor een andere wedstrijd kan zorgen. Sanne Cant (Fenix-Deceuninck)

clock 13:04 13 uur 04. Sanne Cant: "Parijs-Roubaix is de koers van mijn dromen, ik hoop vandaag mee te zijn met de eerste groep". Sanne Cant: "Parijs-Roubaix is de koers van mijn dromen, ik hoop vandaag mee te zijn met de eerste groep"

clock 13:01 Een duidelijke boodschap op het spiekbriefje bij het Australische team Jayco AlUla. . 13 uur 01. Een duidelijke boodschap op het spiekbriefje bij het Australische team Jayco AlUla.

clock 12:56 12 uur 56. Jolien D'hoore: "We hebben zonehoppers die elke strook op voorhand gaan bekijken voor ons". Jolien D'hoore: "We hebben zonehoppers die elke strook op voorhand gaan bekijken voor ons"

clock 12:56 12 uur 56. AG Insurance monitort alle kasseistroken . De ploeg van onder meer Patrick Lefevre heeft duidelijk zijn huiswerk gemaakt voor deze Parijs-Roubaix. "Hier en daar zullen de kasseien zeker nog nat en glad zijn", denken ze bij AG Insurance. "We hebben op elke kasseistrook iemand ter plaatse", vertelt ploegleidster Jolien D'hoore. "Dat vraagt een hele planning en ikzelf ben ook zonehopper. Patrick (Levefre, red.) zit in de ploegwagen vandaag met Servais (Knaven, red.)." Waar mikken ze op bij de Belgische formatie? "Ik ben tevreden als we ons kunnen tonen in de vroege vlucht en dan kunnen we misschien nog mikken op een top 10 met Romy Kasper", besluit D'hoore. . AG Insurance monitort alle kasseistroken De ploeg van onder meer Patrick Lefevre heeft duidelijk zijn huiswerk gemaakt voor deze Parijs-Roubaix. "Hier en daar zullen de kasseien zeker nog nat en glad zijn", denken ze bij AG Insurance. "We hebben op elke kasseistrook iemand ter plaatse", vertelt ploegleidster Jolien D'hoore. "Dat vraagt een hele planning en ikzelf ben ook zonehopper. Patrick (Levefre, red.) zit in de ploegwagen vandaag met Servais (Knaven, red.)." Waar mikken ze op bij de Belgische formatie? "Ik ben tevreden als we ons kunnen tonen in de vroege vlucht en dan kunnen we misschien nog mikken op een top 10 met Romy Kasper", besluit D'hoore.

clock 12:43 12 uur 43. De kasseien zullen droog liggen volgens mij, maar de paadjes naast de kasseien zullen modderig en gevaarlijk zijn. Vandaag kunnen we dus toch maar beter op de kasseien blijven. Lotte Kopecky. De kasseien zullen droog liggen volgens mij, maar de paadjes naast de kasseien zullen modderig en gevaarlijk zijn. Vandaag kunnen we dus toch maar beter op de kasseien blijven. Lotte Kopecky

clock 12:42 12 uur 42. Lotte Kopecky: "Het is zaak om op elke kasseistrook vooraan te zitten". Lotte Kopecky: "Het is zaak om op elke kasseistrook vooraan te zitten"

clock 12:32 12 uur 32. Zo was het vorig jaar. Net als bij de eerste editie in 2021 won ook vorig jaar een renster van Trek-Segafredo Parijs-Roubaix na een solo. Elisa Longo Borghini volgde haar ploeggenote Lizzie Deignan op na een solo van 30 kilometer. Lotte Kopecky won de sprint om plek 2, Lucinda Brand zette de dominantie van Trek-Segafredo in deze koers nog eens in de verf door als 3e mee op het podium te staan. Als we dit seizoen aan dominantie denken, dan is SD Worx toch het eerste trefwoord dat bij iedereen opkomt. Kan de Nederlandse formatie Trek-Segafredo van een 3 op 3 houden in Parijs-Roubaix? . Zo was het vorig jaar Net als bij de eerste editie in 2021 won ook vorig jaar een renster van Trek-Segafredo Parijs-Roubaix na een solo. Elisa Longo Borghini volgde haar ploeggenote Lizzie Deignan op na een solo van 30 kilometer. Lotte Kopecky won de sprint om plek 2, Lucinda Brand zette de dominantie van Trek-Segafredo in deze koers nog eens in de verf door als 3e mee op het podium te staan. Als we dit seizoen aan dominantie denken, dan is SD Worx toch het eerste trefwoord dat bij iedereen opkomt. Kan de Nederlandse formatie Trek-Segafredo van een 3 op 3 houden in Parijs-Roubaix?