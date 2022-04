LIVESTREAM: Kopgroepje met Kopecky krijgt weinig bewegingsvrijheid

14:55 14 uur 55. We zijn in de buurt van Templeuve, waar twee strookjes van niks liggen. Na Barnes waagt ook Elisa Longo Borghini de sprong. . We zijn in de buurt van Templeuve, waar twee strookjes van niks liggen. Na Barnes waagt ook Elisa Longo Borghini de sprong.

Alice Barnes probeert de oversteek te maken. De renster van Cayon-SRAM ziet de drie een eindje voor zich rijden.

Dan heb je zoveel tegenslag en kom je toch terug... Maar regels gelden voor iedereen. Ine Beyen.

Balsamo uit koers genomen. Elisa Balsamo mag het dan toch vergeten. De wereldkampioene heeft lang achter de ploegauto gehangen en heeft zich ook nog eens laten meetrekken aan een bidon. Geen genade.

Een ruime groep met pechvogels Balsamo en Cavalli is nog niet helemaal uitgeteld. Alles zit op een goeie halve minuut van elkaar.

Pont-Thibault à Ennevelin. De Movistar-ploegmaats van Emma Norsgaard houden het verschil klein.

Dankzij een inspanning van Tiffany Cromwell naderen de eerste achtervolgers wat, maar dan valt het weer relatief stil.

Mérignies à Avelin. Kopecky en Brand kiezen de rug van de kasseien, Bastianelli zoekt haar heil in het zand naast de baan.

Nu volgen er een paar minder scherpe kasseiwegen, maar de opeenvolging begint natuurlijk te wegen. De achtervolging op Kopecky en co komt niet echt op gang. De organisatie is zoek.

Bossuyt het decor in. Het is niet de dag van Shari Bossuyt. Onze landgenote komt ten val op de laatste stenen van Mons-en-Pévèle.

Bossuyt komt ten val.

Pevelenberg heeft geen aardverschuiving teweeggebracht, maar het verschil is wel opgelopen tot een kleine halve minuut.

Seconde per seconde rijden Kopecky, Bastianelli en Brand verder weg van de anderen. Van Dijk is daar nu wel wat op adem kunnen komen, wie weet heeft zij nog overschot.

Mons-en-Pévèle. Het echte werk! Lapt Kopecky er met haar gezellen nog wat seconden bij, of blijft het peloton de drie in het vizier houden?

Movistar heeft niemand mee en moet dus wat rechtzetten.

Balsamo plat. Slecht moment voor een lekke band. Wereldkampioene Elisa Balsamo moet snel uit de nood geholpen worden.

Platte band voor Balsamo.

Met een beetje vertraging pikt Lucinda Brand aan. Een aantrekkelijk drietal.

Enkel Marta Bastianelli kan de versnelling van Kopecky beantwoorden. Gaan ze er met z'n tweetjes vandoor?

Kopecky geeft er plots een serieuze snok aan.

Auchy-lez-Orchies à Bersée. Sanne Cant krijgt het kwaad en lijkt te moeten lossen. Op kop geeft Kopecky er plots een serieuze snok aan. Ze slaat meteen een gaatje.

Van Dijk brengt Lorena Wiebes mee. De rappe Nederlandse kan enigszins op reserve opnieuw aansluiten na een lekke band.

Van Dijk sluit weer aan.

Van Dijk is op komst! Straf nummertje van de Nederlandse, maar de vraag is hoeveel krachten die inhaalrace haar heeft gekost.

We bouwen stilaan op naar de vijfsterrenstrook van Mons-en-Pévèle. Eerst nog eentje met vier sterren, die van Auchy-lez-Orchies naar Bersée.

Ik heb de indruk dat het tempo al heel de dag hoog ligt. Ruben Van Gucht.

Er hapert iets aan de fiets van Cavalli. Weer een tegenslag, na haar val eerder op de middag.

Weer pech voor Cavalli.

Orchies. SD Worx neemt de boel in handen. Chantal van den Broek-Blaak bepaalt het tempo op de strook van Orchies.

Erath gegrepen. Tanja Erath wordt opnieuw ingerekend. De Duitse heeft de helft van de koers op kop gereden en dat is op zich een puike prestatie. Vorig jaar brak ze nog twee ruggenwervels.

Na het wegvallen van Hosking en Van Dijk knapt Audrey Cordon-Ragot het werk op. Op het helikopterbeeld zien we Lotte Kopecky aan het staartje van de groep zitten.

Erath blijft terrein verliezen.

Beuvry-la-Forêt à Orchies. Het is stof happen voor Erath, die in het spoor van de motoren over de vierde strook botst.

Norsgaard won eerder dit jaar Le Samyn, de miniversie van Parijs-Roubaix. Vandaag zit het haar niet mee. Na die val van daarnet moet ze van fiets wisselen.

Van Dijk rijdt lek en moet lang wachten op hulp.

In de restanten van het peloton wordt op een tussenstuk aandachtig rondgekeken. Wie is nog mee en wie heeft moeten afhaken? Wat is de strategie in deze situatie?

Erath alleen. De sterkste vrouw in de kopgroep blijft alleen over, terwijl Van Dijk eenzaam op haar lekke band blijft rijden. Ze moet machteloos wachten tot ze geholpen wordt.

Van Dijk rijdt lek. Brute pech voor Trek-Segafredo, want trekpaard Ellen van Dijk rijdt lek. Even verderop duikelt Chloe Hosking de wei in. Twee pionnen die wegvallen voor de formatie.

Kopecky kan valpartij net ontwijken.

Tilloy à Sars-en-Rosières. Norsgaard, een van de favorieten op de tweede rij, wordt opgehouden bij een valpartij. Kopecky heeft die met een kwiek manoeuvre net kunnen ontwijken.

Veel meer dan dertig vrouwen blijven er niet over in het eerste peloton. Dat zit de kopgroep overigens dicht op de hielen.

Warlaing à Brillon. Ellen van Dijk verricht berenwerk voor Trek-Segafredo. Erath, Lutro en Masetti zien weer een stuk van hun voorsprong verdampen.

Pakt Kopecky haar derde grote overwinning?

Er zijn honderd rensters die nu al weten dat ze vandaag niet gaan winnen. Ruben Van Gucht.

Vooraan krijgen Bos en Clouse een klets. Erath beukt het hardst, Lutro en Masetti stellen zich tevreden met een plekje in haar wiel.

Onder impuls van Trek-Segafredo valt er al een ferme kloof.

Hornaing à Wandignies. De eerste strook van de dag kan al meteen tellen. Veel rensters zien al meer dan de vier sterren die de steentjes van Hornaing krijgen van de organisatie.

Het is een zenuwachtige bedoening in het peloton. Hier en daar wordt er gevallen en de vluchters verliezen een stuk van hun voorsprong.

Eerste opgave. Julie De Wilde is ten val gekomen en rijdt niet meer voort. Heel jammer voor onze landgenote.

Shari Bossuyt: eerste strook zal op leven en dood zijn.

Jolien D'hoore: "Kopecky heeft bewezen dat ze elke koers kan winnen".

De rensters verlaten het plaatselijk parcours in Denain. Over enkele kilometers volgt de eerste kasseistrook al.

Cavalli gevallen. Marta Cavalli, de verrassende winnares van de Amstel Gold Race, gaat erbij liggen.

Bos (Parkhotel Valkenburg), Clouse (Human Powered Health), Erath (EF Education), Lutro (Uno-X) en Masetti (AG Insurance) hebben intussen een minuut. Perkins lijkt terug te waaien.

Sanne Cant: "droomde ervan om hier mee te doen, eindelijk is het zo ver".

Julie De Wilde: "Als ik op een goede plaats zit na de eerste strook kan er veel".

30". Veel valt er niet te zien in Denain. Dan maar hard koersen op de straten van het mijn- en industriestadje. De vijf in de vlucht hebben een halve minuut op het pak, Flora Perkins hangt ertussenin.

Voor wie graag even wil doen alsof hij misselijk op een draaimolen zit: het volledige parcours van deze Parijs-Roubaix vanuit de lucht.

Lucinda Brand: "Ook met droog weer kan techniek een voordeel zijn".

Tanja Erath pikt aan bij de vier, maar de rest laat niet begaan.

Gaia Masetti, Leonie Bos, Amalie Lutro en Katie Clouse proberen zich los te maken van het peloton. Achteraan komt Senne Knaven, dochter van ex-winnaar Servais, ten val.

Lotte Kopecky: "Niet bezig met de historische dubbel Ronde-Roubaix. Het is vooral zaak om uit de problemen te blijven".

Geen leuk begin. De dag van Marta Bastianelli is niet geweldig begonnen, want ze heeft al meteen pech. Het probleem is wel snel verholpen.

Start! De tweede Parijs-Roubaix voor vrouwen is begonnen. Steekt Lotto Kopecky twee weken na haar overwinning in de Ronde van Vlaanderen straks ook een kassei de lucht in?

Officieuze start. Het peloton begint op het gemakje te bollen. Over tien minuten kan er echt gekoerst worden.

Doodzonde.

Parijs-Roubaix is van alle eendagskoersen wellicht diegene waar de sterkte van je ploeg het minst belangrijk is. Toch wordt het uitkijken naar de strijd tussen de blokken van Trek-Segafredo (Van Dijk, Brand, Longo Borghini, Balsamo) en SD Worx (Kopecky, Van den Broek-Blaak, Majerus). Norsgaard (Movistar), Bastianelli (UAE) en Cavalli (FDJ) fietsen daar wat tussendoor.

Enkele cijfertjes om nog eens te onderstrepen wat voor een slagveld de eerste Parijs-Roubaix voor vrouwen was. Winnares Deignan finishte 1'17" voor Vos en 1'47" voor Longo Borghini. Onderweg vielen 24 van de 129 rensters uit. Nog eens 44 druppelden buiten de tijdslimiet binnen op de velodroom van Roubaix. Parkinson, de laatste in de uitslag, had 13'49" achterstand op Deignan.

Onderweg vielen 24 van de 129 rensters uit. Nog eens 44 druppelden buiten de tijdslimiet binnen op de velodroom van Roubaix. Parkinson, de laatste in de uitslag, had 13'49" achterstand op Deignan.

Als we zelfs maar half zoveel spektakel krijgen als in de eerste editie, zitten we nog goed voor een spetterende koers. Een half jaar geleden glibberde Lizzie Deignan in verschrikkelijk weer na een solo van ruim 80 km naar de zege. Vandaag liggen de kasseien er eerder stoffig bij, dus is het risico op zware valpartijen alvast minder groot.

17 kasseistroken. De koers begint met een paar rondjes in Denain. Dat is in de buurt van het bos van Wallers, maar dat laten de vrouwen links liggen. De rest van het parcours dokkert over de uitgebreide finale van de mannenkoers, met Mons-en-Pévèle en Carrefour de l'Arbre als zwaartepunten.

