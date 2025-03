Matteo Jorgenson gaat in lastige slotetappe op zoek naar tweede eindzege op rij in Parijs-Nice

Lastige slotrit

Col de la Porte, Côte de Peille, Col d'Èze en Col des Quatre Chemins. De slotrit van Parijs-Nice heeft traditioneel nog heel wat klimwerk in petto. Vorig jaar kon leider Matteo Jorgenson een aanvalslustige Remco Evenepoel temmen, dit jaar moet de Amerikaan zien af te rekenen met belagers als Florian Lipowitz en Thymen Arensman.



De voorsprong van Jorgenson in het klassement lijkt veilig, maar richting de Boulevard des Anglais heeft het al vaker gespookt. Bij Sporza hoeft u alvast niets te missen van de koers. Volg op deze pagina met live tekstupdates of kijk vanaf 15.55 uur naar de finale op VRT 1.