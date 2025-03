LIVESTREAM Parijs-Nice: Gele trui Jorgenson wil eindwinst in de verf zetten met ritzege in Nice

Een verbluffende Pedersen verstevigde zijn groene trui gisteren zowaar op een aankomst bergop van 7 km aan 7%. Hij hield stand tussen de lichtgewichten van het klassement en werd 10e in Auron. Uiteraard speelde het hondenweer daarin een rol, maar toch.



Pedersen telt nu 7 punten voor op Jorgenson, met daartussen nog Merlier maar van hem verwachten we geen puntengewin meer vandaag. Als Jorgenson niet scoort aan de tussensprint en niet in de top 4 eindigt aan de finish in Nice, is groen altijd binnen voor Pedersen.