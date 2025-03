LIVE Parijs-Nice: Mads Pedersen is niet te houden en toont zijn groene trui in elke aanval

Gisteren

Michael Storer bezorgde Tudor gisteren pas zijn derde WorldTour-zege ooit, nadat de Nederlanders Arvid De Kleijn (ook in Parijs-Nice) en Maikel Zijlaard (de proloog in Romandië) hem dat voordeden in 2024.



Zo is Storer ook nieuw in top 10 van deze Parijs-Nice, op plek 4, waar Skjelmose na zijn val en opgave uit verdwenen is. Arensman staat virtueel op het podium na een dagje wapenstilstand tussen de klassementsrenners.



Enkel Foss verloor tijd en plekjes in de top 10 nadat hij al vroeg op de slotklim aan het werk ging voor Ineos-maats Arensman en Sheffield. De Noor staat nu negende, wel nog steeds als derde renner van zijn team bij de eerste 10.