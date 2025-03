Michael Storer is sterkste vluchter in onthoofde koninginnenrit van Parijs-Nice, leider Jorgenson houdt vlot stand

za 15 maart 2025 15:07

Parijs - Nice Etappe 7 wegwedstrijd 109.3 km 12:24 Nice - 15:09 Auron Michael Storer einde 0 20 40 60 80 109.3

De Australiër Michael Storer heeft Tudor een knappe WorldTour-zege bezorgd: hij reed solo weg op de slotklim naar Auron in de ingekorte koninginnenrit van Parijs-Nice. In helse omstandigheden - tussen de sneeuw en met sneeuwregen - had hij 20 seconden over op medevluchter Mauro Schmid. De leiderstrui van Matteo Jorgenson kwam nooit in gevaar. Nummer 3 Mattias Skjelmose viel letterlijk weg.

De 7e rit van Parijs-Nice in een notendop winnaar van de dag Dan toch eens prijs voor de vroege vluchters in deze Parijs-Nice. Michael Storer had met Julian Alaphilippe een gouden ploegmaat mee, die bergen werk verzette voor de slotklim. De Australiër bedankte met overtuigende ritwinst op Auron en springt zelfs naar plek 4 in het klassement, sterk. verliezer van de dag Mattias Skjelmose kon zich niet mengen in de strijd op de aankomst bergop. Halverwege de etappe kwam hij zwaar ten val na een tik tegen een glibberig verkeerseilandje. De Deense klimmer verdween uit Parijs-Nice met schijnbaar heel veel pijn. morgen De traditionele slotrit in Parijs-Nice staat garant voor spektakel en ultieme omwentelingen. Zijn de 37 seconden voorsprong van gele trui Matteo Jorgenson voldoende voor een tweede eindwinst op een rij in zijn thuisstad?

Van zon naar sneeuw, Skjelmose komt zwaar ten val

Het zonnetje kwam dan toch piepen in de Koers naar de Zon, niet toevallig in Nice. Dat moesten de renners helaas achterlaten. Ze trokken de regen en de smeltsneeuw in voor de hertekende bergetappe.

Een mooie vluchtersgroep wilde er wel wat van maken in de korte koninginnenrit. Julian Alaphilippe was de Franse blikvanger, die met ploegmaat Michael Storer de best geplaatste renner vooraan mee had. De tweevoudige ex-wereldkampioen hees zich dus in een knechtenrol voor Storer. Tudor zag een wenkende kans op ritwinst én een zaakje in de stand. Uit de top van dat klassement viel Mattias Skjelmose jammerlijk weg. In de regen kon de Deen een verkeerseilandje niet meer ontwijken en smakte hij hard onderuit. De nummer drie kon zijn weg niet meer vervolgen, met heel veel pijn.

Storer houdt stand, wapenstilstand bij favorieten

Met nog steeds een mooie bonus van 2 minuten sneden de aanvallers de slotklim naar Auron aan. Richting het skioord lag al sneeuw langs de weg en dan viel er ook nog eens smeltende sneeuw uit de lucht.



In die helse omstandigheden reed Storer één voor één zijn medevluchters uit het wiel. Mauro Schmid kon het langst aanhaken, maar paste dan toch. Amper driekwart minuut kwam de favorietengroep dichter bij de Australische klimmer. Zo pakte hij niet alleen de ritwinst, maar sprong Storer ook nog eens met stip de top 10 in, naar de vierde plek. Een teken dat de klassementstoppers kozen voor een halve wapenstilstand op de voorlaatste dag. Enkel Florian Lipowitz pakte wat seconden terug met een late uitval, Matteo Jorgenson blijft in de gele trui.



Zo finishte een beresterke Mads Pedersen zowaar bij de eerste 10 in een bergrit, op een aankomst bergop van meer dan 7 kilometer en tussen een pak lichtgewichten. En of het goed zit met zijn voorjaarsbenen.

Storer: "Zonder Alaphilippe hadden we het niet gehaald"

Voor het eerst sinds 2023 mocht Michael Storer de armen nog eens in de lucht gooien. Na twee ritzeges in de Vuelta van 2021 zijn derde winst in de WorldTour. "Het is super leuk om weer te winnen, ik hoopte gewoon dat het niet zo koud zou zijn vandaag", klappertandde Storer in het flashinterview. "Je wordt niet elke dag op sleeptouw genomen door een tweevoudig wereldkampioen in de kopgroep", verwees hij naar de werken van Alaphilippe. "Ik was heel gemotiveerd voor vandaag." Toch verliep niet heel die dag volgens plan. "Eigenlijk zou enkel Julian in de ontsnapping gaan. Ik koerste op gevoel en volgde Marco Haller. Toen zaten we opeens in een heel mooie kopgroep." "Zonder Julian hadden we het niet gehaald. Hij voelt de koers zo goed aan en wist dat er een kans was. Hij was vandaag de belangrijkste renner binnen de ploeg."

Uitslag Rit 7 rit

algemeen ranking naam resultaat ploeg 1 Michael Storer 2:43:31 Tudor Pro Cycling Team TUD 2 Mauro Schmid +20 Team Jayco AlUla JAY 3 Georg Steinhauser +30 EF Education - EasyPost EFE 4 Iván Romeo +45 Movistar Team MOV 5 Jordan Jegat +50 TotalEnergies TEN 6 Felix Gall +57 Decathlon AG2R La Mondiale Team DAT 7 Lenny Martinez +1:04 Bahrain Victorious TBV 8 Florian Lipowitz +1:11 Red Bull - BORA - hansgrohe RBH 9 Clément Champoussin +1:14 XDS Astana Team XAT 10 Mads Pedersen +1:14 Lidl - Trek LTK meer tonen ranking naam resultaat ploeg 1 Matteo Jorgenson 23:37:42 Team Visma - Lease a Bike TVL 2 Florian Lipowitz +37 Red Bull - BORA - hansgrohe RBH 3 Thymen Arensman +1:20 INEOS Grenadiers IGD 4 Michael Storer +2:25 Tudor Pro Cycling Team TUD 5 João Almeida +2:40 UAE Team Emirates - XRG UAD 6 Magnus Sheffield +2:54 INEOS Grenadiers IGD 7 Brandon McNulty +3:05 UAE Team Emirates - XRG UAD 8 Clément Champoussin +3:22 XDS Astana Team XAT 9 Tobias Foss +3:28 INEOS Grenadiers IGD 10 Harold Tejada +3:36 XDS Astana Team XAT meer tonen