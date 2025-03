LIVE Parijs-Nice: Mooie groep met Alaphilippe, Powless en Storer als best geplaatste trekt in het offensief

Route van de dag

Door de aanpassing van het parcours is de rit van vandaag nog 10 kilometer korter geworden dan de altijd al beknopte slotrit in Nice. Deze bergrit was sowieso al geen al te lange bergrit en nu dus amper 109,3 kilometer lang.



Van in Nice, aan de kust dus, gaat het richting het noorden naar de Alpen, zonder het geschrapte oostelijke ommetje via La Colmiane. In plaats van die vooral linke afdaling in het voorspelde weer koos de organisatie voor een veilige tocht door de valleien.



Twee klimmetjes blijven zo over tussen die valleien. Eerst de Côte d'Aspremont (9 km aan 5%) in het begin van de rit en dan aan het einde de slotklim naar Auron (7,3 km aan 7,2%).