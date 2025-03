Visma-Lease a Bike scheurt Parijs-Nice in waaiers, maar Mads Pedersen wint na zinderende finale

Over 20 kilometer zijn we in Berre-l'Étang, een stadje aan het gelijknamige Étang de Berre, oftewel het lagunemeer van Berre vlak aan de Middellandse Zee, niet ver van grootstad Marseille. Warm is het daar alleen niet: amper een graad of zes.



Op koersgebied is Berre-l'Étang vooral bekend van de sinds 2016 officieel opgedoekte Ronde van de Middellandse Zee. Zo won in 1996 Tom Steels, hier als ploegleider bij Soudal-Quick Step, in Berre l’Étang nog een rit. Ook in Parijs-Nice dook het al twee keer eerder op.