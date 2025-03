Parijs-Nice: Tim Merlier kan derde spurtzege boeken, gaat gehavende Vingegaard nog van start?

Wat met Vingegaard?

Jonas Vingegaard kende gisteren een bewogen dag. Na een val op zijn gezicht en hand tijdens de 5e rit had hij duidelijk veel pijn en last.



Hij reed niet altijd lucide rond, vond ploegmaat Victor Campenaerts en zelf dacht de Deen dat zijn hand gebroken was.



Uiteindelijk bleek zijn hand flink gekneusd. Visma-Lease a Bike beslist vanochtend of zijn kopman nog start.



Nadat Vingegaard eergisteren de gele trui van teammaat Jorgenson had overgenomen, was het gisteren weer andersom. Hij staat wel nog altijd 2e in de stand.