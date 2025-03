LIVE Parijs-Nice: Drie dappere aanvallers verwarmen zich in de natte, koude en langste rit naar het zuiden

Thomas Gachignard

Samen met ploegmaat Alexandre Delettre is Thomas Gachignard de enige logische bedreiging voor de bolletjestrui van Joao Almeida vandaag. De Portugees zal het ook niet erg vinden dat hij straks wellicht niet meer naar het podium hoeft.



Gachignard heeft dat plekje in de vlucht te pakken gekregen. Sinds hij vorig seizoen prof werd bij TotalEnergies, charmeert de nu 24-jarige Fransman met lange aanvallen. In de Ronde van Valencia leverde hem dat dit seizoen al een elfde plaats in de eindstand op.



In Dwars door Vlaanderen van 2024 had Gachignard eveneens een plaatsje bemachtigd in de juiste ontsnapping. Samen met onder meer Jonas Abrahamsen en Dries De Bondt speelde hij nog mee in de finale, met een tiende plek als beloning.