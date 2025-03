LIVESTREAM Parijs-Nice: Puffende Jonas Vingegaard krijgt het na eerdere val steeds lastiger op de slotmuurtjes

Finish in La Côte-Saint-André

De gemeente van rond de 5.000 inwoners in de Isère is voor de tweede keer aankomst van een rit in Parijs-Nice. Niccolo Bonifazio won er in 2020 een groepssprint. Het lag ook al op de route als tussensprint in rit 13 van de Tour van 2022, gewonnen in Saint-Etienne door een man in dit peloton: Mads Pedersen.



Het korte, maar krachtige hellinkje waar we op finishen genaamd de Côte de Notre-Dame-de-Sciez is dan wel weer volledig nieuw. Met stukken tot 18% in de slotkilometer en aan 11,1% gemiddeld zal het vlammen worden op de 1,7 km bergop.