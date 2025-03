LIVE Parijs-Nice: Met deze keer wel succes voor een vroege vlucht? Finale met vijftal muurtjes wacht straks

2.600 hoogtemeters

Over een afstand van 203,3 km moeten de renners vandaag 2.600 hoogtemeters overwinnen. De eerste 150 km zijn nog doenbaar, al golven die ook wel voortdurend over heuvelland, maar pas in de laatste 50 km volgt de steile kost.



Een stuk of vijf muurtjes aan een procent of 8, 9, 10 of meer wacht de renners er op. Telkens kort van 1 tot 2 kilometer lang, maar geen lopertjes dus.