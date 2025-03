Lenny Martinez viert op loodzwaar slotklimmetje, Matteo Jorgenson neemt geel over van gevallen Jonas Vingegaard

Lenny Martinez heeft zijn eerste overwinning voor zijn kersverse werkgever Bahrain Victorious geboekt. De 21-jarige nieuwe Franse chouchou beschikte op een pittige slothelling over het sterkste eindschot. Matteo Jorgenson (Visma-Lease a Bike) werd 3e en staat weer in het geel. De Amerikaan neemt de leiderstrui over van zijn ploegmaat Jonas Vingegaard, die de hele dag sukkelde na een val en 26 seconden verloor.

Pechdag voor Jonas Vingegaard. Pas voor de derde keer in zijn carrière moet hij een leiderstrui afstaan. Halfweg kwam hij buiten beeld ten val, met oppervlakkige schade aan de lippen. Is de onderhuidse averij erger dan enkel het bloed aan de mond? De Deense gele trui bleef voortdurend in de achterhoede hangen en paste dan ook op de slotklim.

Het geslacht Martinez staat helemaal op de kaart. Grootvader Mariano won twee ritten en het bergklassement in de Tour, vader Miguel werd olympisch en wereldkampioen in het mountainbike. Als derde in lijn boekte Lenny zijn eerste succes op het hoogste niveau met de ritoverwinning in Parijs-Nice. Een eerste van vele op zijn 21e?

Matteo Jorgenson had al begrepen dat hij weer de uitverkoren gele man was bij Visma-Lease a Bike . Hij dunde het favorietengroepje steeds meer uit op de stukken tot 18%. Een Franse springveer zat wel nog klaar in het wiel van de Amerikaan.

In de finale tjokvol muurtjes schoof Vingegaard slechts één keer kortstondig naar voren. Op de zware slotklim liepen zijn benen al snel vol, net als verrassend genoeg bij landgenoot Mattias Skjelmose het geval was.

Na zijn eerste succes in de WorldTour, in Parijs-Nice dan nog, stak Lenny Martinez een pluim op de hoed van al zijn ploegmaats bij Bahrain-Victorious. Op de slotklim ging ook alles volgens plan.

"Ik wilde mijn sprint lanceren op 150 meter en had meteen een grote kloof. Gisteren was ik wat teleurgesteld met mijn vierde plaats. Maar ik heb al twee dagen vuurwerk in de benen."

"Ik ben heel blij om te winnen voor mijn nieuwe ploeg. Jammer genoeg hebben we Santiago Buitrago gisteren verloren met een val, nu ben ik onze leider hier. Daar ben ik goed mee begonnen, denk ik", lachte Martinez.

"Misschien kan ik in het weekend nog wat plekjes winnen in het klassement, maar deze ritzege is al heel mooi om te koesteren. Ik had al lang niet meer gewonnen, het doet dus deugd."