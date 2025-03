LIVESTREAM Parijs-Nice: Sterke Noorman Leknessund vecht tegen de koude door er solo vandoor te gaan

Een achtste tijd op 41 seconden van Visma-Lease a Bike. Dat is niet wat UAE had verwacht van de ploegentijdrit. Het won dit seizoen ook al 15 keer, maar telt nog geen tijdritzege.



Een stevig contrast met vorig seizoen, toen het nog triomfeerde in de ploegentijdrit in Parijs-Nice, als kroon op hun vroege dominantie op de tijdritfiets. De chrono in de UAE Tour, die in Tirreno-Adriatico en dus de ploegentijdrit in Parijs-Nice: in het begin 2024 liet UAE geen enkele grote afspraak tegen de klok liggen.