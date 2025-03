LIVE Parijs-Nice: Veel geïnteresseerden voor de vlucht, die Visma-Lease a Bike "niet koste wat kost" zal terughalen

Vichy

Startplaats van vandaag is Vichy, een stad van rond de 25.000 inwoners, vooral bekend door de warmwaterbronnen en kuuroorden, maar ook als zetel van het Vichy-regime tijdens de Tweede Wereldoorlog.



In Parijs-Nice dook Vichy voor het laatst op in 2019, als startplaats van rit 4 gewonnen door Magnus Cort Nielsen, voor Thomas De Gendt.



De laatste winnaar in Vichy in de Koers naar de Zon is dan weer Sylvain Chavanel. Hij regelde er de sprint van een klein groepje, goed voor de dubbelslag met ook nog de leiderstrui.