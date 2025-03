Jonas Vingegaard plafonneert: Joao Almeida remonteert de Deen nog net en wint het eerste klimexamen in Parijs-Nice

De rit was 50 meter te lang voor Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike): niet de Deense favoriet, wel Joao Almeida (UAE) heeft de 4e etappe naar La Loge des Gardes gewonnen. Vingegaard viel in de slotfase aan na een slijtageslag door de gure weersomstandigheden, maar reed nooit ver weg en botste in de laatste hectometers nog op een Portugese counter. Almeida ging er op de valreep nog op en over, Vingegaard troost zich met geel.

Jonas Vingegaard werd uiteraard niet voorgelaten door ritwinnaar Almeida. In de laatste 100 meter zag de Deen zijn potentiële dubbelslag uiteen spatten. Even droop de teleurstelling van zijn gezicht, maar na een tijdje verscheen er toch een glimlach. Vingegaard neemt de gele trui over van Matteo Jorgenson.

Met zijn dit seizoen al kenmerkende straffe laatste kilometer toonde de Portugees andermaal dat hij over het sterkste eindschot beschikte. Op 100 meter van de streep kwam Almeida bij Vingegaard, die zijn dubbelslag zo in rook zag opgaan.

Ook van Jonas Vingegaard viel als Deen te verwachten dat hij nog wat in de tank had, ondanks het gure weer. Voor de slotklim van net geen 7 kilometer verscheen dan wel een zonnetje op het decor, Vingegaard lanceerde toch een aanval.

Een eerste zegeruiker van het seizoen voor Joao Almeida, na een rits tweede plaatsen in de Algarve en Valencia. Uiteraard was hij daar "heel blij" mee, na een zware dag.

"Er is veel gebeurd in deze rit natuurlijk, met sneeuw onderweg. Maar we hebben nooit opgegeven en ik denk dat we het verdiend hebben."

"Ik voelde me heel goed, ook al zag ik wat af door de koude temperaturen. De slotklim was niet steil genoeg om de groep echt uit te dunnen. Jonas viel aan op een goed moment, toen ik niet in goede positie zat."

Zo recht UAE de rug na een tegenvallende ploegentijdrit, waarin het pas achtste werd. "We hadden wat tegenslagen, waardoor gisteren niet onze dag was. Ik denk dat ik Parijs-Nice nog kan winnen."

"De vorm is goed en ik ben klaar om te tonen wie Joao Almeida is", klinkt het strijdvaardig.