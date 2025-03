Visma-Lease a Bike blaast tegenstand weg in ploegentijdrit Parijs-Nice en hijst Jorgenson in de leiderstrui

In deze atypische ploegentijdrit, waarin de tijd van de individuele renners telt, was het Jayco - AlUla dat als eerste een knaltijd neerzette: 30'41".



Verschillende teams beten hun tanden stuk op de tijd van de Aussies. Zo strandde Ineos Grenadiers op 18 seconden, terwijl het sterke UAE Team Emirates teleurstelde met een 8e eindtijd.



Het was wachten op één team dat de Aussies nog kon onttronen: Visma-Lease a Bike. En al bij het eerste tussenpunt, werd duidelijk dat het bingo was voor de gele brigade, met Victor Campenaerts in een glansrol. Hun chrono stopte, na 28,4 km, 14 tellen eerder.



Daarna was het nog uitkijken naar twee teams: Red Bull-Bora-Hansgrohe en Soudal - Quick Step. Die eerste leek bij tussenpunt 1 mee te kunnen doen om de dagzege, maar het tweede deel bleek er teveel aan. Ze werden 3e op 24".



Bij de Wolfpack wou een strijdvaardige Tim Merlier zijn gele trui behouden, maar vandaag werd niet zijn dag. Aan de voet van de slotklim liet hij zijn ploegmaats rijden.



Zo werd het een dubbelslag voor Visma-Lease a Bike. Morgen begint titelverdediger Matteo Jorgenson in de gele trui. Zijn mede-kopman Jonas Vingegaard deed ook gouden zaken, met oog op wat nog moet komen.