LIVESTREAM Parijs-Nice: Jayco AlUla zet eerste richttijd neer, Visma-Lease a Bike snelste onderweg

Na twee sprintetappes, is het vandaag tijd aan de hardrijders om hun ding te doen. In een atypische ploegentijdrit over 28,4 km, willen de klassementsmannen al een eerste zaak doen met het oog op de eindstrijd. Wie staat na rit 3 in de Koers naar de Zon te blinken in de gele trui? Bekijk de ploegentijdrit vanaf 15.15 uur op VRT 1 of volg de etappe fase per fase op deze pagina.