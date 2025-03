LIVESTREAM (15.15 uur): Dit zijn de starttijden voor de ploegentijdrit in Parijs-Nice

Dag 3

Na 2 sprintetappes zijn het vandaag de tempobeulen die zich kunnen uitleven in Parijs-Nice. Dag 3 van de Koers naar de Zon serveert immers een ploegentijdrit.



Er wordt vanaf 14.30 uur gestart op het bekende racecircuit van Magny-Cours, de laatste ploeg bolt om 15.54 uur van het startpodium.



We volgen de koers hier fase per fase vanaf de start en vanaf 15.15 uur met livestream.