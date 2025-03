LIVE: Voorsprong vluchters blijft balanceren rond de 2 minuten, Merlier verheugt zich op sprint in gele trui

Samuel Fernandez

De tweede renner die we in de kijker zetten is de 21-jarige Spanjaard Samuel Fernandez. De jongeling van Caja Rural-Seguros is bezig aan zijn eerste Parijs-Nice.



Veel hebben we nog niet om op af te gaan, want het klimtalent, heeft in zijn twee seizoenen bij het team nog geen zeges gepakt. In O Gran Camiño werd hij wel 5e in het jongerenklassement, voor wat het waard is.