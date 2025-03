Tim Merlier is op de afspraak en sprint met overmacht naar ritwinst in Parijs-Nice

Samuel Fernandez

Met nog amper 35 seconden bonus is het moment van de vluchters in de spotlights bijna voorbij. Snel nog even Samuel Fernandez in de kijker zetten, dus. Zijn team Caja Rural-Seguros mag voor het eerst deelnemen aan Parijs-Nice, met als blikvanger pistekoning Iuri Leitao.



Verwacht de Spanjaarden maar vaak in de aanval de komende week. Samuel Fernandez is vandaag hun gezant, amper 21 jaar jong. De ranke klimmer is al bezig aan zijn tweede seizoen bij het team, zonder zeges tot dusver.