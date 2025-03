LIVESTREAM (14.05u): overleven sprinters listige openingsetappe in Parijs-Nice?

Zoals de traditie het stilaan voorschrijft openen we rit één van Parijs-Nice met een start- en aankomst in eenzelfde stadje in de nabijheid van de Franse hoofdstad. Vaak een etappe die uitmondt in een getouwtrek tussen de pure snelle mannen en zij die een heuveltje over kunnen.



Dat lijkt ook vandaag weer het geval, met twee bultjes aan goed 6% in de finale. De top van dat laatste ligt op 9,5 km van de finish in Le Perray-en-Yvelines.