LIVE Parijs-Nice: Drie vroege vluchters vormen geen bedreiging voor de sprintkansen van topfavoriet Tim Merlier

Taco van der Hoorn

De bekendste naam vooraan is zonder twijfel rasaanvaller Taco van der Hoorn. De Rotterdammer boekte zijn grootste succes telkens vanuit het offensief, waaronder een rit in de Giro van 2021 en de Brussels Cycling Classic in 2022. Bovendien allemaal in loondienst bij Intermarché-Wanty.



Een val en daarbij opgelopen zware hersenschudding in de Ronde van Vlaanderen van 2023 hield hem anderhalf jaar aan de kant. In het najaar van afgelopen seizoen keerde Van der Hoorn met een knal terug: hij won de Elfstedenrace in Leeuwarden.