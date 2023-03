LIVE Parijs-Nice: Pogacar verdedigt bonus van 12 seconden in pittige slotrit

Tadej Pogacar domineerde tot nog toe Parijs-Nice, toch heeft de Sloveen slechts 12 seconden voorsprong op David Gaudu. De slotetappe in Nice is niet te onderschatten en kan voor verschuivingen zorgen in het klassement. Kan Gaudu stunten of zet Pogacar de puntjes op de i op zijn geliefde trainingswegen? Volg rit 8 in Parijs-Nice live vanaf 11.55 uur.