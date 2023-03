Sprinters krijgen een laatste kans in langste rit van Parijs-Nice

clock 09:15

09 uur 15. Sprinterskans. Na het uitstapje van 1e categorie gisteren, waar Pogacar de macht greep, is het vandaag weer de beurt aan de snelle mannen. Het parcours is wel verre van vlak. In het begin volgen 2 hellingen van 2e categorie en 1 van 3e categorie elkaar snel op. Maar daarna hebben de spurtersteams 150 km om zich te hergroeperen. Op 30 km van de finish ligt nog een bergje van 3e categorie, maar dat zou geen roet in het sprinterseten mogen gooien. Er is dus tijd en ruimte genoeg om eventuele vluchters terug te pakken. Tim Merlier en Mads Pedersen wonnen deze editie al een massaspurt, aan Arnaud De Lie, Sam Bennett, Arnaud Démare of de jonge Olav Kooij om hen het vuur aan de schenen te leggen. .