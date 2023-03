LIVESTREAM Parijs-Nice: alle sprinters overleven laatste helling, massaspurt in aantocht

clock 16:46 16 uur 46. Strijdlust voor Dujardin. Een logische winnaar van de prijs voor de strijdlust. Sandy Dujardin (TotalEnergies) reed het grootste deel van de etappe alleen voor het peloton uit. . Strijdlust voor Dujardin Een logische winnaar van de prijs voor de strijdlust. Sandy Dujardin (TotalEnergies) reed het grootste deel van de etappe alleen voor het peloton uit.

clock 16:45 16 uur 45. Is daar dan die versnelling in het peloton? Steeds meer renners beginnen op de trappers te staan. . Is daar dan die versnelling in het peloton? Steeds meer renners beginnen op de trappers te staan.

clock 16:43 16 uur 43. Dezelfde 6 ploegen als enkele minuten geleden leiden het peloton in de laatste 10 kilometer. Al steekt Trek-Segafredo zijn neus nu toch ook eens aan het venster. . Dezelfde 6 ploegen als enkele minuten geleden leiden het peloton in de laatste 10 kilometer. Al steekt Trek-Segafredo zijn neus nu toch ook eens aan het venster.

clock 16:42 16 uur 42. Nog 10 kilometer. Het is stilaan de vraag wanneer het peloton het gaspedaal eens in zal duwen. . Nog 10 kilometer Het is stilaan de vraag wanneer het peloton het gaspedaal eens in zal duwen.

clock 16:39 16 uur 39. Voor het eerst in deze etappe rijden de renners niet meer lange tijd in zuidelijke richting. De finale verloopt in westelijke richting, naar Saint-Paul-Trois-Châteaux. . Voor het eerst in deze etappe rijden de renners niet meer lange tijd in zuidelijke richting. De finale verloopt in westelijke richting, naar Saint-Paul-Trois-Châteaux.

clock 16:37 16 uur 37. Alpecin-Deceuninck, Soudal-Quick Step, UAE Emirates, Groupama-FDJ, Jayco AlUla en Jumbo-Visma. Zij bezetten de eerste rijen van het peloton. Een mix van klassementsrenners en sprinters dus. Het blijft een erg rustige aanloop naar de massasprint. "Zelden gezien", zegt Renaat Schotte erover. . Alpecin-Deceuninck, Soudal-Quick Step, UAE Emirates, Groupama-FDJ, Jayco AlUla en Jumbo-Visma. Zij bezetten de eerste rijen van het peloton. Een mix van klassementsrenners en sprinters dus. Het blijft een erg rustige aanloop naar de massasprint. "Zelden gezien", zegt Renaat Schotte erover.

clock 16:34 16 uur 34. Er gaat straks nog wel iemand komen die gaat aanvallen. . José De Cauwer. Er gaat straks nog wel iemand komen die gaat aanvallen. José De Cauwer

clock 16:29 16 uur 29. We sommen graag de sprinters nog eens op nu ze allemaal definitief het laatste klimmetje overleefd hebben en mee kunnen bikkelen om de zege. Olav Kooij (Jumbo-Visma) Michael Matthews (Jayco AlUla) Sam Bennett (Bora-Hansgrohe) Arnaud Démare (Groupama-FDJ) Bryan Coquard (Cofidis) Magnus Cort (EF Education-EasyPost) David Dekker, Daniel McLay (Arkéa-Samsic) Max Kanter, Ivan Garcia Cortina (Movistar) Mads Pedersen (Trek-Segafredo) Tim Merlier (Soudal-Quick Step) Arnaud De Lie (Lotto-Dstny) Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) Cees Bol (Astana) Alexander Kristoff (Uno-X) Kanshebbers genoeg dus die zich ertussen zullen willen gooien na geen al te zware dag in het zadel. . We sommen graag de sprinters nog eens op nu ze allemaal definitief het laatste klimmetje overleefd hebben en mee kunnen bikkelen om de zege. Olav Kooij (Jumbo-Visma) Michael Matthews (Jayco AlUla) Sam Bennett (Bora-Hansgrohe) Arnaud Démare (Groupama-FDJ) Bryan Coquard (Cofidis) Magnus Cort (EF Education-EasyPost) David Dekker, Daniel McLay (Arkéa-Samsic) Max Kanter, Ivan Garcia Cortina (Movistar) Mads Pedersen (Trek-Segafredo) Tim Merlier (Soudal-Quick Step) Arnaud De Lie (Lotto-Dstny) Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) Cees Bol (Astana) Alexander Kristoff (Uno-X) Kanshebbers genoeg dus die zich ertussen zullen willen gooien na geen al te zware dag in het zadel.

clock 16:25 16 uur 25. Nog 22 kilometer. Het tempo blijft erg gezapig te noemen. Het is geen al te zware dag geweest: dat belooft vaak voor een razendsnelle finale. . Nog 22 kilometer Het tempo blijft erg gezapig te noemen. Het is geen al te zware dag geweest: dat belooft vaak voor een razendsnelle finale.

clock 16:20 16 uur 20. Morgen mag Gregaard dus opnieuw vertrekken in de bolletjestrui. De kans is bovendien erg groot dat de Deen dat ook overmorgen mag doen. De enige die hem morgen kan onttronen is Tadej Pogacar himself . Dan moet de Sloveen als eerste bovenkomen op zo goed als elke van de 5 klimmetjes. Dat lijkt zelfs voor waaghals Pogacar toch een iets te dolle opgave. . Morgen mag Gregaard dus opnieuw vertrekken in de bolletjestrui. De kans is bovendien erg groot dat de Deen dat ook overmorgen mag doen. De enige die hem morgen kan onttronen is Tadej Pogacar himself. Dan moet de Sloveen als eerste bovenkomen op zo goed als elke van de 5 klimmetjes. Dat lijkt zelfs voor waaghals Pogacar toch een iets te dolle opgave.

clock 16:16 16 uur 16. Zo zit het klimwerk voor vandaag erop. We zullen een massasprint krijgen waar alle grote tenoren van de partij zijn. . Zo zit het klimwerk voor vandaag erop. We zullen een massasprint krijgen waar alle grote tenoren van de partij zijn.

clock 16:15 16 uur 15. Gregaard pakt nog maar eens 3 punten. De voormalige vroege vluchter van vandaag heeft nog wat krachten gespaard in de buik van het peloton. Gregaard pakt vandaag de maximale buit van 16 punten. Stevig in de bergtrui heet dat dan. Hij heeft nu 30 punten in totaal, een voorsprong van 18 punten op Pogacar. . Gregaard pakt nog maar eens 3 punten De voormalige vroege vluchter van vandaag heeft nog wat krachten gespaard in de buik van het peloton. Gregaard pakt vandaag de maximale buit van 16 punten. Stevig in de bergtrui heet dat dan. Hij heeft nu 30 punten in totaal, een voorsprong van 18 punten op Pogacar.

clock 16:12 16 uur 12. Het plan lijkt op niets uit te draaien. Gregaard komt nog naar voor in het peloton. Hij ziet zijn kans schoon op nog wat extra oogst van bergpunten. . Het plan lijkt op niets uit te draaien. Gregaard komt nog naar voor in het peloton. Hij ziet zijn kans schoon op nog wat extra oogst van bergpunten.

clock 16:11 16 uur 11. Nog 2 kilometer tot de top. Het grootste slachtoffer van het beukwerk van Trek-Segafredo en Jayco AlUla is Danny van Poppel (Bora-Hansgrohe), de sprintloods van Sam Bennett. . Nog 2 kilometer tot de top. Het grootste slachtoffer van het beukwerk van Trek-Segafredo en Jayco AlUla is Danny van Poppel (Bora-Hansgrohe), de sprintloods van Sam Bennett.

clock 16:08 16 uur 08. Ze moeten er op tijd aan beginnen en vol blijven gaan. Anders gaat het niet breken. . José De Cauwer. Ze moeten er op tijd aan beginnen en vol blijven gaan. Anders gaat het niet breken. José De Cauwer

clock 16:07 16 uur 07. Ook Jayco AlUla (voor Matthews) zet een mannetje bij op kop. Zij hebben natuurlijk ook baat bij een zwaardere finale. . Ook Jayco AlUla (voor Matthews) zet een mannetje bij op kop. Zij hebben natuurlijk ook baat bij een zwaardere finale.

clock 16:06 Côte d'Aleyrac. Het peloton begint zo stilaan aan de laatste stijgende kilometers van deze etappe. De Côte d'Aleyrac is 4,6 km lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 4,8. Probeert Trek-Segafredo dan toch nog om wat snelle mannen los te gooien hierop? We zien de ploeg van Mads Pedersen alleszins zich op kop zetten. . 16 uur 06. hill Côte d'Aleyrac Het peloton begint zo stilaan aan de laatste stijgende kilometers van deze etappe. De Côte d'Aleyrac is 4,6 km lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 4,8. Probeert Trek-Segafredo dan toch nog om wat snelle mannen los te gooien hierop? We zien de ploeg van Mads Pedersen alleszins zich op kop zetten.

clock 15:58 15 uur 58. Sprinters in dit peloton. We zien steeds meer verschillende sprintersploegen naar voor trekken in het peloton. Wie krijgt hier vandaag zijn laatste kans om een groepssprint te winnen deze week? Olav Kooij (Jumbo-Visma) Michael Matthews (Jayco AlUla) Sam Bennett (Bora-Hansgrohe) Arnaud Démare (Groupama-FDJ) Bryan Coquard (Cofidis) Magnus Cort (EF Education-EasyPost) David Dekker, Daniel McLay (Arkéa-Samsic) Max Kanter, Ivan Garcia Cortina (Movistar) Mads Pedersen (Trek-Segafredo) Tim Merlier (Soudal-Quick Step) Arnaud De Lie (Lotto-Dstny) Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) Cees Bol (Astana) Alexander Kristoff (Uno-X) . Sprinters in dit peloton We zien steeds meer verschillende sprintersploegen naar voor trekken in het peloton. Wie krijgt hier vandaag zijn laatste kans om een groepssprint te winnen deze week? Olav Kooij (Jumbo-Visma) Michael Matthews (Jayco AlUla) Sam Bennett (Bora-Hansgrohe) Arnaud Démare (Groupama-FDJ) Bryan Coquard (Cofidis) Magnus Cort (EF Education-EasyPost) David Dekker, Daniel McLay (Arkéa-Samsic) Max Kanter, Ivan Garcia Cortina (Movistar) Mads Pedersen (Trek-Segafredo) Tim Merlier (Soudal-Quick Step) Arnaud De Lie (Lotto-Dstny) Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) Cees Bol (Astana) Alexander Kristoff (Uno-X)

clock 15:54 15 uur 54. Over een uurtje zouden de renners in Saint-Paul-Trois-Châteaux moeten zijn. Het tempo blijft voorlopig gezapig, een plotse schifting op de laatste klim van de dag verwachten we niet meteen meer. . Over een uurtje zouden de renners in Saint-Paul-Trois-Châteaux moeten zijn. Het tempo blijft voorlopig gezapig, een plotse schifting op de laatste klim van de dag verwachten we niet meteen meer.

clock 15:47 15 uur 47. Opvallend David Gaudu tackelt ploegmaat Arnaud Démare in gelekt gesprek, excuses op Twitter

clock 15:46 15 uur 46. Het is zeker opvallend te noemen dat Démare zich zo ten dienste stelt van zijn ploegmaat. Begin dit jaar bleek dat er een serieuze haar in de boter zit tussen de 2 Fransen. Beiden voelen zich een beetje als 2 hanen op een erf. Gaudu stuurt aan op een koers richting een klassementsteam bij Groupama-FDJ, terwijl Démare graag een team in zijn dienst wil hebben. In deze wedstrijd wordt alvast vooral de kaart Gaudu getrokken. Démare moet het grotendeels alleen zien te rooien in de diepe sprintfinales. . Het is zeker opvallend te noemen dat Démare zich zo ten dienste stelt van zijn ploegmaat. Begin dit jaar bleek dat er een serieuze haar in de boter zit tussen de 2 Fransen. Beiden voelen zich een beetje als 2 hanen op een erf. Gaudu stuurt aan op een koers richting een klassementsteam bij Groupama-FDJ, terwijl Démare graag een team in zijn dienst wil hebben. In deze wedstrijd wordt alvast vooral de kaart Gaudu getrokken. Démare moet het grotendeels alleen zien te rooien in de diepe sprintfinales.

clock 15:46 15 uur 46. Gaudu pakt 6 seconden bonificatie en loopt zo 4 seconden in op Pogacar. Gaudu pakt 6 seconden bonificatie en loopt zo 4 seconden in op Pogacar

clock 15:42 Gaudu pakt de volle buit. De Fransman probeert het zeker. Hij slaagt in zijn opzet en wint de tussensprint. Démare speelt voorbeeldige ploegmaat en pakt de tweede plek. Pogacar is pas derde. Zo loopt Gaudu 4 seconden in op de Sloveen. Hij staat nu op 6 seconden van de leider. . 15 uur 42. sprint point Gaudu pakt de volle buit De Fransman probeert het zeker. Hij slaagt in zijn opzet en wint de tussensprint. Démare speelt voorbeeldige ploegmaat en pakt de tweede plek. Pogacar is pas derde. Zo loopt Gaudu 4 seconden in op de Sloveen. Hij staat nu op 6 seconden van de leider.

clock 15:36 Col du Devès. Nog eens herhalen: op de top van dit klimmetje ligt er dus een tussensprint en geen bergsprint. De ploegen van Pedersen of Matthews zien we nog niet aan het front. Van een stevig tempo op dit klimmetje is dus nog geen sprake. . 15 uur 36. hill Col du Devès Nog eens herhalen: op de top van dit klimmetje ligt er dus een tussensprint en geen bergsprint. De ploegen van Pedersen of Matthews zien we nog niet aan het front. Van een stevig tempo op dit klimmetje is dus nog geen sprake.

clock 15:34 15 uur 34. Een gezapig tempo in het peloton nu richting de tussensprint. Zien we Gaudu een poging doen om aan zijn achterstand in het klassement te knabbelen? Die bedraagt op dit moment amper 10 seconden op Pogacar. . Een gezapig tempo in het peloton nu richting de tussensprint. Zien we Gaudu een poging doen om aan zijn achterstand in het klassement te knabbelen? Die bedraagt op dit moment amper 10 seconden op Pogacar.

clock 15:28 15 uur 28. We zien de 2 vluchtkompanen van eerder vandaag nu broederlijk naast elkaar rijden in de staart van het peloton. Dujardin en Gregaard zijn al een tijdje ingelopen door het peloton. Die laatste liet zich uitzakken na de 3 bergsprints in het begin van de rit. . We zien de 2 vluchtkompanen van eerder vandaag nu broederlijk naast elkaar rijden in de staart van het peloton. Dujardin en Gregaard zijn al een tijdje ingelopen door het peloton. Die laatste liet zich uitzakken na de 3 bergsprints in het begin van de rit.

clock 15:26 15 uur 26. Volg de koers vanaf nu met rechtstreekse beelden. Via deze pagina kan u nu de 5e rit van Parijs-Nice bekijken. Ook op Eén of VRT Max kan u afstemmen voor live beelden met commentaar van Renaat Schotte en José De Cauwer. . Volg de koers vanaf nu met rechtstreekse beelden Via deze pagina kan u nu de 5e rit van Parijs-Nice bekijken. Ook op Eén of VRT Max kan u afstemmen voor live beelden met commentaar van Renaat Schotte en José De Cauwer.

clock 15:22 Tim Declercq in zijn vertrouwde positie: aan de kop van het peloton. 15 uur 22. Tim Declercq in zijn vertrouwde positie: aan de kop van het peloton.

clock 15:18 15 uur 18. Tussensprint op de Col du Devès. De eerstvolgende hindernis voor het peloton is de Col du Devès, waar op de top geen sprint voor het bergklassement ligt, maar wel een tussensprint met bonificaties. Er rijdt niemand meer voor het peloton uit. Zien we Pogacar nog eens voluit gaan voor de seconden? . Tussensprint op de Col du Devès De eerstvolgende hindernis voor het peloton is de Col du Devès, waar op de top geen sprint voor het bergklassement ligt, maar wel een tussensprint met bonificaties. Er rijdt niemand meer voor het peloton uit. Zien we Pogacar nog eens voluit gaan voor de seconden?

clock 15:13 15 uur 13. De koers richting de zon maakt vandaag haar naam wel waar. We rijden al de hele dag in zuidelijke richting en dat is ook te zien aan het kwik. Met een temperatuur van 19 graden is het een heerlijk koersweertje voor het peloton. De wind komt uit het zuidwesten nu: niet ideaal om met een groepje weg te rijden op de klimmetjes dus. . De koers richting de zon maakt vandaag haar naam wel waar. We rijden al de hele dag in zuidelijke richting en dat is ook te zien aan het kwik. Met een temperatuur van 19 graden is het een heerlijk koersweertje voor het peloton. De wind komt uit het zuidwesten nu: niet ideaal om met een groepje weg te rijden op de klimmetjes dus.

clock 15:06 15 uur 06. Over een 20-tal kilometer beginnen we aan de 1e van de 2 resterende klimmetjes in deze etappe. Dat lijkt dus net op tijd om de ontwikkelingen daar met beelden mee te krijgen. Om 15.25 u kan u de 5e rit van Parijs-Nice met livestream volgen op deze pagina, of via Eén of VRT MAX. . Over een 20-tal kilometer beginnen we aan de 1e van de 2 resterende klimmetjes in deze etappe. Dat lijkt dus net op tijd om de ontwikkelingen daar met beelden mee te krijgen. Om 15.25 u kan u de 5e rit van Parijs-Nice met livestream volgen op deze pagina, of via Eén of VRT MAX.

clock 14:53 14 uur 53. Met Alpecin-Deceuninck, Soudal-Quick Step en Lotto-Dstny leiden de Belgische ploegen de dans in het peloton. Zij zijn wel tuk op een sprint met een grote groep. . Met Alpecin-Deceuninck, Soudal-Quick Step en Lotto-Dstny leiden de Belgische ploegen de dans in het peloton. Zij zijn wel tuk op een sprint met een grote groep.

clock 14:51 14 uur 51. Dujardin gegrepen. Na een goede 3 uur in de aanval zit het avontuur van de Fransman erop. Het peloton trekt au grand complet richting de laatste 80 kilometer. . Dujardin gegrepen Na een goede 3 uur in de aanval zit het avontuur van de Fransman erop. Het peloton trekt au grand complet richting de laatste 80 kilometer.

clock 14:44 14 uur 44. Het team met de meeste aanvalskilometer op de teller deze Parijs-Nice is op dit moment Uno-X, al maakt TotalEnergies nu wel een inhaalbeweging dankzij Dujardin. De Noors-Deense formatie is door aanvalslustig koersgedrag bezig zijn wildcard voor de Ronde van Frankrijk nu alvast te rechtvaardigen. Al had Dujardin vandaag wellicht iets langer op het gezelschap van Gregaard gehoopt. . Het team met de meeste aanvalskilometer op de teller deze Parijs-Nice is op dit moment Uno-X, al maakt TotalEnergies nu wel een inhaalbeweging dankzij Dujardin. De Noors-Deense formatie is door aanvalslustig koersgedrag bezig zijn wildcard voor de Ronde van Frankrijk nu alvast te rechtvaardigen. Al had Dujardin vandaag wellicht iets langer op het gezelschap van Gregaard gehoopt.

clock 14:38 14 uur 38. Verschil onder de minuut. Dujardin lijkt er al aan voor de moeite op een 90-tal kilometer van de aankomst. Zijn voorsprong loopt de laatste kilometers serieus terug, tot een halve minuut ongeveer nu. . Verschil onder de minuut Dujardin lijkt er al aan voor de moeite op een 90-tal kilometer van de aankomst. Zijn voorsprong loopt de laatste kilometers serieus terug, tot een halve minuut ongeveer nu.

clock 14:37 14 uur 37. We zijn klaar om een eventuele versnelling van de teams van Pedersen of Matthews op de klimmetjes te beantwoorden. Arnaud De Lie (Lotto-Dstny). We zijn klaar om een eventuele versnelling van de teams van Pedersen of Matthews op de klimmetjes te beantwoorden. Arnaud De Lie (Lotto-Dstny)

clock 14:32 Ook Arnaud Démare (Groupama-FDJ) is nog op zoek naar dagsucces in deze Parijs-Nice. Hij moet het wel doen zonder sprinttrein: Miles Scotson is zijn enige loods hier aanwezig. 14 uur 32. Ook Arnaud Démare (Groupama-FDJ) is nog op zoek naar dagsucces in deze Parijs-Nice. Hij moet het wel doen zonder sprinttrein: Miles Scotson is zijn enige loods hier aanwezig.

clock 14:26 14 uur 26. Vanaf 15.25 u livestream op deze pagina. Over een uurtje kan u de 5e rit van Parijs-Nice met beelden volgen op deze pagina of op Eén. Het commentaar is van Renaat Schotte en José De Cauwer. . Vanaf 15.25 u livestream op deze pagina Over een uurtje kan u de 5e rit van Parijs-Nice met beelden volgen op deze pagina of op Eén. Het commentaar is van Renaat Schotte en José De Cauwer.

clock 14:20 3 minuten. Nog steeds eenzaam tegen de wind in beukend is Sandy Dujardin. Zijn voorsprong is weer wat geslonken en houdt het gemiddelde verlies van 1 minuut per 30 kilometer voorlopig aan. . 14 uur 20. time difference 3 minuten Nog steeds eenzaam tegen de wind in beukend is Sandy Dujardin. Zijn voorsprong is weer wat geslonken en houdt het gemiddelde verlies van 1 minuut per 30 kilometer voorlopig aan.

clock 14:18 14 uur 18. Ook Mads Pedersen (Trek-Segafredo) had het al over de mogelijke kopwind in de finale. "Als er te veel wind op kop is, dan heeft het niet veel zin om op de klimmetjes door te trekken." Aangezien heel de rit vandaag in nagenoeg dezelfde windrichting verloopt, namelijk het zuiden, zal de wind al stevig moeten draaien. Voorlopig komt die al heel de dag uit het zuiden: pal op de kop dus. . Ook Mads Pedersen (Trek-Segafredo) had het al over de mogelijke kopwind in de finale. "Als er te veel wind op kop is, dan heeft het niet veel zin om op de klimmetjes door te trekken." Aangezien heel de rit vandaag in nagenoeg dezelfde windrichting verloopt, namelijk het zuiden, zal de wind al stevig moeten draaien. Voorlopig komt die al heel de dag uit het zuiden: pal op de kop dus.

clock 14:14 14 uur 14. Ik kan vrijdag ook nog meespelen, maar vandaag is een goede mogelijkheid. Door de kopwind zal het moeilijk worden om een verschil te maken op de laatste klimmetjes. Bryan Coquard (Cofidis) gelooft ook nog in zijn kansen morgen. Ik kan vrijdag ook nog meespelen, maar vandaag is een goede mogelijkheid. Door de kopwind zal het moeilijk worden om een verschil te maken op de laatste klimmetjes. Bryan Coquard (Cofidis) gelooft ook nog in zijn kansen morgen

clock 14:11 Een rustig dagje in het peloton na de eerste 2 koersuren. . 14 uur 11. Een rustig dagje in het peloton na de eerste 2 koersuren.

clock 14:08 14 uur 08. Morgen lijkt Matthews overigens ook niet kansloos. De finale is dan nog iets dikker bezaaid met klimwerk dan in de rit van vandaag. En vooral: dat klimwerk oogt een pak zwaarder. Op onder meer de Côte de Cabris en de Côte de La Colle-sur-Loup zal de deur achteraan het peloton dan serieus open staan. . Morgen lijkt Matthews overigens ook niet kansloos. De finale is dan nog iets dikker bezaaid met klimwerk dan in de rit van vandaag. En vooral: dat klimwerk oogt een pak zwaarder. Op onder meer de Côte de Cabris en de Côte de La Colle-sur-Loup zal de deur achteraan het peloton dan serieus open staan.

clock 14:03 14 uur 03. Gretige Michael Matthews. Nog iemand die moet hopen op een lastige finale, is Michael Matthews. We zagen hem al gretig mee sprinten voor de punten bij de tussensprints de voorbije dagen. Wil de Australiër ook echt voor die groene puntentrui gaan, dan zal hij nog voorbij Mads Pedersen en Tadej Pogacar moeten raken. Voor vandaag zal zijn ploeg Jayco-AlUla dan de gashendel serieus moeten opendraaien op de hellingen in de pre-finale. In een sprint met een groot peloton zal er altijd wel iemand sneller zijn dan Matthews. . Gretige Michael Matthews Nog iemand die moet hopen op een lastige finale, is Michael Matthews. We zagen hem al gretig mee sprinten voor de punten bij de tussensprints de voorbije dagen. Wil de Australiër ook echt voor die groene puntentrui gaan, dan zal hij nog voorbij Mads Pedersen en Tadej Pogacar moeten raken. Voor vandaag zal zijn ploeg Jayco-AlUla dan de gashendel serieus moeten opendraaien op de hellingen in de pre-finale. In een sprint met een groot peloton zal er altijd wel iemand sneller zijn dan Matthews.

clock 13:53 13 uur 53. Zowel Pedersen als Cort Nielsen lijken baat te hebben bij een zware finale vandaag. Zullen hun ploegen het tempo daar de hoogte in jagen op de klimmetjes? Op ongeveer 50 en 30 kilometer van het einde zijn er nog de Col du Devès en de Côte d'Aleyrac. Beide zijn niet al te steil met hun 4,7% en 4,8% gemiddeld, maar zijn wel respectievelijk 3,5 km en 4,6 km lang. Een serieuze tempoversnelling in het peloton kan de minder vlot klimmende sprintersbenen wel afsnijden dus. . Zowel Pedersen als Cort Nielsen lijken baat te hebben bij een zware finale vandaag. Zullen hun ploegen het tempo daar de hoogte in jagen op de klimmetjes? Op ongeveer 50 en 30 kilometer van het einde zijn er nog de Col du Devès en de Côte d'Aleyrac. Beide zijn niet al te steil met hun 4,7% en 4,8% gemiddeld, maar zijn wel respectievelijk 3,5 km en 4,6 km lang. Een serieuze tempoversnelling in het peloton kan de minder vlot klimmende sprintersbenen wel afsnijden dus.

clock 13:46 De twee Denen testten gisteren hun sprintbenen al eens uit met het oog op de rit van vandaag. . 13 uur 46. De twee Denen testten gisteren hun sprintbenen al eens uit met het oog op de rit van vandaag.

clock 13:41 4 minuten. Dujardin heeft ondertussen de eerste 30 vlakke kilometers van het middengedeelte van deze rit achter de rug. Nog 70 kilometer plat terrein wacht op hem, voor er weer 2 hellingen opdoemen. Een minuut van zijn voorsprong is hij al kwijt: 4 minuten scheiden Dujardin nog van het peloton. . 13 uur 41. time difference 4 minuten Dujardin heeft ondertussen de eerste 30 vlakke kilometers van het middengedeelte van deze rit achter de rug. Nog 70 kilometer plat terrein wacht op hem, voor er weer 2 hellingen opdoemen. Een minuut van zijn voorsprong is hij al kwijt: 4 minuten scheiden Dujardin nog van het peloton.

clock 13:38 13 uur 38. De winnaar van die meest recente Tour-rit met start in Saint-Paul-Trois-Châteaux rijdt mee in dit peloton. Nils Politt (Bora-Hansgrohe) won in Nîmes na een solo van een goeie 10 kilometer uit een vroege ontsnapping met 12 andere renners. Vandaag zet zijn ploeg alles op Sam Bennett, die op zijn eerste World Tour-zege van het seizoen jaagt. . De winnaar van die meest recente Tour-rit met start in Saint-Paul-Trois-Châteaux rijdt mee in dit peloton. Nils Politt (Bora-Hansgrohe) won in Nîmes na een solo van een goeie 10 kilometer uit een vroege ontsnapping met 12 andere renners. Vandaag zet zijn ploeg alles op Sam Bennett, die op zijn eerste World Tour-zege van het seizoen jaagt.

clock 13:34 13 uur 34. De voorsprong van Dujardin blijft rond de 5 minuten schommelen. Over 130 kilometer zit zijn tocht erop, al is de kans enorm groot dat hij tegen dan ingelopen is door het peloton. Aankomen doen de renners trouwens in Saint-Paul-Trois-Châteaux, een naam die al wat bekender in de oren klinkt dan de startplaats van vandaag. Het was al 4 keer startplaats van een rit in de Ronde van Frankrijk, waarvan de meest recente in 2021 was. Deze keer mag Saint-Paul-Trois-Châteaux dus aankomstplaats zijn in Parijs-Nice, nadat het ook in deze koers al 2 keer de start van een rit mocht verzorgen. . De voorsprong van Dujardin blijft rond de 5 minuten schommelen. Over 130 kilometer zit zijn tocht erop, al is de kans enorm groot dat hij tegen dan ingelopen is door het peloton. Aankomen doen de renners trouwens in Saint-Paul-Trois-Châteaux, een naam die al wat bekender in de oren klinkt dan de startplaats van vandaag. Het was al 4 keer startplaats van een rit in de Ronde van Frankrijk, waarvan de meest recente in 2021 was. Deze keer mag Saint-Paul-Trois-Châteaux dus aankomstplaats zijn in Parijs-Nice, nadat het ook in deze koers al 2 keer de start van een rit mocht verzorgen.

clock 13:19 13 uur 19. Sandy Dujardin. Onze eenzame vluchter van de dag kan zichzelf en zijn ploeg uitgebreid in de kijker rijden nu. Sandy Dujardin is een 25-jarige Fransman die sinds vorig jaar uitkomt voor TotalEnergies. 2022 was overigens het eerste jaar van Dujardin als volwaardig profrenner. En dat profdebuut heeft hij zeker niet gemist. Een eerste profzege volgde al vroeg op het seizoen in de Ronde van Rwanda. Dujardin sloot het jaar af met onder meer een 7e plaats in Parijs-Tours. Ook op Vlaamse wegen presteerde de Fransman degelijk. Zo werd hij bijvoorbeeld 6e in de Druivenkoers. . Sandy Dujardin Onze eenzame vluchter van de dag kan zichzelf en zijn ploeg uitgebreid in de kijker rijden nu. Sandy Dujardin is een 25-jarige Fransman die sinds vorig jaar uitkomt voor TotalEnergies. 2022 was overigens het eerste jaar van Dujardin als volwaardig profrenner. En dat profdebuut heeft hij zeker niet gemist. Een eerste profzege volgde al vroeg op het seizoen in de Ronde van Rwanda. Dujardin sloot het jaar af met onder meer een 7e plaats in Parijs-Tours. Ook op Vlaamse wegen presteerde de Fransman degelijk. Zo werd hij bijvoorbeeld 6e in de Druivenkoers.

clock 13:06 13 uur 06. Opvallend beeld gisteren op de slotklim naar La Loge des Gardes: bij Tadej Pogacar kon er nog een lachje vanaf toen hij in het wiel van Jonas Vingegaard zat. Het deed denken aan de Tour van vorig jaar, waar Pogacar het lachen snel verging toen hij een oplawaai kreeg op de Col du Granon. Gisteren liep het dus wel goed af voor de Sloveen. Pogacar deelde zijn Deense Tour-opponent een tik van 43 seconden uit. . Opvallend beeld gisteren op de slotklim naar La Loge des Gardes: bij Tadej Pogacar kon er nog een lachje vanaf toen hij in het wiel van Jonas Vingegaard zat. Het deed denken aan de Tour van vorig jaar, waar Pogacar het lachen snel verging toen hij een oplawaai kreeg op de Col du Granon. Gisteren liep het dus wel goed af voor de Sloveen. Pogacar deelde zijn Deense Tour-opponent een tik van 43 seconden uit.

clock 13:03 5'30". Sandy Dujardin (TotalEnergies) staat er nu alleen voor. Hij heeft nog 150 kilometer voor de boeg en moet het doen met een voorsprong van iets meer dan 5 minuten. . 13 uur 03. time difference 5'30" Sandy Dujardin (TotalEnergies) staat er nu alleen voor. Hij heeft nog 150 kilometer voor de boeg en moet het doen met een voorsprong van iets meer dan 5 minuten.

clock 12:58 12 uur 58. Gregaard laat lopen vooraan. Voor Jonas Gregaard is het goed geweest vandaag. Na een uur in de vuurlijn laat hij zich uitzakken uit de kopgroep. De Deen zal in het peloton zijn krachten wat sparen om zo ook de komende dagen zijn bergtrui nog te kunnen verdedigen. Vandaag deed hij dat alvast met verve. . Gregaard laat lopen vooraan Voor Jonas Gregaard is het goed geweest vandaag. Na een uur in de vuurlijn laat hij zich uitzakken uit de kopgroep. De Deen zal in het peloton zijn krachten wat sparen om zo ook de komende dagen zijn bergtrui nog te kunnen verdedigen. Vandaag deed hij dat alvast met verve.

clock 12:55 12 uur 55. Naast Tim Merlier is Mads Pedersen de andere sprinter die al dagsucces boekte in deze Parijs-Nice. Deze 5e rit lijkt een (laatste?) prooi te zullen worden voor de snelle mannen in dit peloton. Op dag 6 lijkt de finale wat te lastig voor de rassprinters. Het zal dus vandaag moeten gebeuren voor wie nog vertrouwen heeft in zijn snelle benen. Dan denken we aan mannen als Sam Bennett, Olav Kooij, Arnaud Démare of Arnaud De Lie. . Naast Tim Merlier is Mads Pedersen de andere sprinter die al dagsucces boekte in deze Parijs-Nice. Deze 5e rit lijkt een (laatste?) prooi te zullen worden voor de snelle mannen in dit peloton. Op dag 6 lijkt de finale wat te lastig voor de rassprinters. Het zal dus vandaag moeten gebeuren voor wie nog vertrouwen heeft in zijn snelle benen. Dan denken we aan mannen als Sam Bennett, Olav Kooij, Arnaud Démare of Arnaud De Lie.

clock 12:49 12 uur 49. In het peloton zien we onder andere Tim Declercq (Soudal-Quick Step) op kop rijden in dienst van zijn sprinter, Tim Merlier. De Belgische kampioen won al een rit in deze Parijs-Nice en ook Fabio Jakobsen won in Tirreno-Adriatico al. Beide sprinters zijn in een interne strijd verwikkeld voor een Tour-ticket. Bij Wielerclub Wattage, onze wekelijkse wielerpodcast, zijn ze van mening dat geen van beide sprinters naar de Tour moet. "De Tour is dit jaar veel te lastig voor hen. Er zullen niet genoeg massasprints zijn voor dat soort sprinters", vindt Jan Bakelants. . In het peloton zien we onder andere Tim Declercq (Soudal-Quick Step) op kop rijden in dienst van zijn sprinter, Tim Merlier. De Belgische kampioen won al een rit in deze Parijs-Nice en ook Fabio Jakobsen won in Tirreno-Adriatico al. Beide sprinters zijn in een interne strijd verwikkeld voor een Tour-ticket. Bij Wielerclub Wattage, onze wekelijkse wielerpodcast, zijn ze van mening dat geen van beide sprinters naar de Tour moet. "De Tour is dit jaar veel te lastig voor hen. Er zullen niet genoeg massasprints zijn voor dat soort sprinters", vindt Jan Bakelants.

clock 12:37 De 2 vroege vluchters van vandaag. . 12 uur 37. De 2 vroege vluchters van vandaag.

clock 12:36 5 minuten. Het duo vooraan krijgt heel wat voorsprong van het peloton. Dujardin en Gregaard hadden wellicht gehoopt om wat meer volk mee te krijgen in de ontsnapping. Met zijn tweeën zijn ze kansloos tegen de ploegen van de snelle mannen. . 12 uur 36. time difference 5 minuten Het duo vooraan krijgt heel wat voorsprong van het peloton. Dujardin en Gregaard hadden wellicht gehoopt om wat meer volk mee te krijgen in de ontsnapping. Met zijn tweeën zijn ze kansloos tegen de ploegen van de snelle mannen.

clock 12:33 12 uur 33. Geen verrassing: Jonas Gregaard plant ook als eerste zijn vlag boven op de Côte de Trèves (3e categorie). Hij pakt zo nog 3 extra punten voor het bergklassement. . Geen verrassing: Jonas Gregaard plant ook als eerste zijn vlag boven op de Côte de Trèves (3e categorie). Hij pakt zo nog 3 extra punten voor het bergklassement.

clock 12:26 Côte de Trèves. Na 30 kilometer koers is daar al de volgende helling. Na de Côte de Trèves krijgen de renners een 100-tal grotendeels vlakke kilometers voorgeschoteld. Het middengedeelte van deze etappe heeft dus weinig uitdagends om het lijf. Alles op een spannende finale dan? . 12 uur 26. hill Côte de Trèves Na 30 kilometer koers is daar al de volgende helling. Na de Côte de Trèves krijgen de renners een 100-tal grotendeels vlakke kilometers voorgeschoteld. Het middengedeelte van deze etappe heeft dus weinig uitdagends om het lijf. Alles op een spannende finale dan?

clock 12:22 12 uur 22. 3 renners zijn overigens niet vertrokken in Saint-Symphorien-sur-Coise een uurtje geleden. Max Walscheid (Cofidis), Andrea Piccolo & Marijn van den Berg (EF Education-EasyPost) zullen Nice niet halen deze week. . 3 renners zijn overigens niet vertrokken in Saint-Symphorien-sur-Coise een uurtje geleden. Max Walscheid (Cofidis), Andrea Piccolo & Marijn van den Berg (EF Education-EasyPost) zullen Nice niet halen deze week.

clock 12:18 Kan Arnaud De Lie vandaag eens voluit mee sprinten? . 12 uur 18. Kan Arnaud De Lie vandaag eens voluit mee sprinten?

clock 12:10 12 uur 10. Gregaard en Dujardin duiken nu de afdaling in en mogen zich dan opmaken voor al een nieuwe helling, deze keer van 3e categorie. Er zijn nog maximaal 6 bergpunten te verdienen in deze rit voor Gregaard. 3 daarvan zal hij wellicht nog pakken op de Côte de Trèves over een kleine 20 kilometer. De andere 3 punten zijn voor de renner die als eerste bovenkomt op de Côte d'Aleyrac. Het is maar de vraag of Gregaard dan nog voorin te vinden is, aangezien die helling op 30 kilometer van het einde ligt. . Gregaard en Dujardin duiken nu de afdaling in en mogen zich dan opmaken voor al een nieuwe helling, deze keer van 3e categorie. Er zijn nog maximaal 6 bergpunten te verdienen in deze rit voor Gregaard. 3 daarvan zal hij wellicht nog pakken op de Côte de Trèves over een kleine 20 kilometer. De andere 3 punten zijn voor de renner die als eerste bovenkomt op de Côte d'Aleyrac. Het is maar de vraag of Gregaard dan nog voorin te vinden is, aangezien die helling op 30 kilometer van het einde ligt.

clock 12:06 12 uur 06. Opnieuw volle buit voor Gregaard. Het is nu ook mathematisch zeker: Jonas Gregaard mag ook morgen de bolletjestrui dragen. Zijn naaste 'bedreiging' Tadej Pogacar, wellicht niet bezig met het bergklassement, staat op een geruststellende achterstand van 12 punten na deze Côte de l'Aubépin. . Opnieuw volle buit voor Gregaard Het is nu ook mathematisch zeker: Jonas Gregaard mag ook morgen de bolletjestrui dragen. Zijn naaste 'bedreiging' Tadej Pogacar, wellicht niet bezig met het bergklassement, staat op een geruststellende achterstand van 12 punten na deze Côte de l'Aubépin.

clock 11:56 De renners mogen niet klagen over het weer vandaag. Het is een graad of 15 met een licht briesje en een voorzichtig zonnetje. . 11 uur 56. De renners mogen niet klagen over het weer vandaag. Het is een graad of 15 met een licht briesje en een voorzichtig zonnetje.

clock 11:50 Côte de l'Aubépin. Na een korte afdaling zijn we al begonnen aan het tweede voorgerechtje van de middag. De Côte de l'Aubépin is eveneens een helling van 2e categorie. Er liggen dus opnieuw 5 punten voor het oprapen voor Gregaard. . 11 uur 50. hill Côte de l'Aubépin Na een korte afdaling zijn we al begonnen aan het tweede voorgerechtje van de middag. De Côte de l'Aubépin is eveneens een helling van 2e categorie. Er liggen dus opnieuw 5 punten voor het oprapen voor Gregaard.

clock 11:49 11 uur 49. Gregaard als eerste boven. De Deen verstevigt zijn voorsprong aan kop van het bergklassement door als eerste boven te komen op de Côte de Coise. In theorie is Gregaard nog niet zeker om die bergtrui ook morgen te dragen, maar de enige die hem vandaag nog uit die trui kan rijden is Tadej Pogacar. De kans is klein dat we de Sloveen zullen zien bikkelen om wat puntjes daarvoor. . Gregaard als eerste boven De Deen verstevigt zijn voorsprong aan kop van het bergklassement door als eerste boven te komen op de Côte de Coise. In theorie is Gregaard nog niet zeker om die bergtrui ook morgen te dragen, maar de enige die hem vandaag nog uit die trui kan rijden is Tadej Pogacar. De kans is klein dat we de Sloveen zullen zien bikkelen om wat puntjes daarvoor.

clock 11:46 2 minuten. Het tweetal krijgt meteen een mooie voorgift van het peloton. Is de vlucht van de dag zo al vertrokken? . 11 uur 46. time difference 2 minuten Het tweetal krijgt meteen een mooie voorgift van het peloton. Is de vlucht van de dag zo al vertrokken?

clock 11:40 11 uur 40. Gregaard krijgt het gezelschap van Sandy Dujardin (TotalEnergies). Legt de Fransman de Deen iets in de weg in de strijd bovenop de Côte de Coise? . Gregaard krijgt het gezelschap van Sandy Dujardin (TotalEnergies). Legt de Fransman de Deen iets in de weg in de strijd bovenop de Côte de Coise?

clock 11:38 11 uur 38. Zoals verwacht voelt Jonas Gregaard (Uno-X), de huidige drager van de bolletjestrui, zich geroepen om aan te vallen. Hij zal deze bergpunten zo vroeg in de rit niet willen laten liggen. . Zoals verwacht voelt Jonas Gregaard (Uno-X), de huidige drager van de bolletjestrui, zich geroepen om aan te vallen. Hij zal deze bergpunten zo vroeg in de rit niet willen laten liggen.

clock 11:35 Côte de Coise. Zoals beloofd krijgen we meteen na de officiële start al een klimmetje. De Côte de Coise is een helling van 2e categorie. . 11 uur 35. hill Côte de Coise Zoals beloofd krijgen we meteen na de officiële start al een klimmetje. De Côte de Coise is een helling van 2e categorie.

11 uur 33 match begonnen start time Start



clock 11:28 Het peloton is ondertussen begonnen aan rit 5, zij het dan nog niet officieel. . 11 uur 28. Het peloton is ondertussen begonnen aan rit 5, zij het dan nog niet officieel.

clock 11:25 11 uur 25. Pittig begin van de rit. Alle renners - en zeker geïnteresseerden voor de bolletjestrui - kunnen maar beter meteen goed wakker zijn vandaag. In de eerste 10 kilometer van de rit krijgt het peloton als voorgerechtje namelijk al 2 hellingen van 2e categorie voorgeschoteld. Daarna is er een afdaling van ongeveer 20 kilometer, gevolgd door een nieuwe helling van 3e categorie dit keer. Dat alles klinkt misschien als de voorbode van een heuvelachtig dagje, maar dat klopt niet helemaal. De rest van deze 5e rit is overwegend vlak, op nog 2 hellingen van een 4-tal kilometer na. Die liggen beide in de pre-finale en leunen tegen een gemiddeld stijgingspercentage van 5% aan. De top van die laatste helling ligt op 30 kilometer van de aankomst in Saint-Paul-Trois-Châteaux, waar verwacht wordt dat we met een grote groep gaan sprinten. . Pittig begin van de rit Alle renners - en zeker geïnteresseerden voor de bolletjestrui - kunnen maar beter meteen goed wakker zijn vandaag. In de eerste 10 kilometer van de rit krijgt het peloton als voorgerechtje namelijk al 2 hellingen van 2e categorie voorgeschoteld. Daarna is er een afdaling van ongeveer 20 kilometer, gevolgd door een nieuwe helling van 3e categorie dit keer. Dat alles klinkt misschien als de voorbode van een heuvelachtig dagje, maar dat klopt niet helemaal. De rest van deze 5e rit is overwegend vlak, op nog 2 hellingen van een 4-tal kilometer na. Die liggen beide in de pre-finale en leunen tegen een gemiddeld stijgingspercentage van 5% aan. De top van die laatste helling ligt op 30 kilometer van de aankomst in Saint-Paul-Trois-Châteaux, waar verwacht wordt dat we met een grote groep gaan sprinten.

clock 11:21 11 uur 21. Wie ook op de eerste rijen start, is bollentrui Jonas Gregaard. De Deen was voorlopig in alle 3 de ritten in lijn mee in de ontsnapping. Houdt hij vandaag zijn perfecte score in stand? In het begin van de rit zijn er alleszins al genoeg punten te rapen voor het bergklassement dus reken maar dat Gregaard zijn wekker heeft gezet. . Wie ook op de eerste rijen start, is bollentrui Jonas Gregaard. De Deen was voorlopig in alle 3 de ritten in lijn mee in de ontsnapping. Houdt hij vandaag zijn perfecte score in stand? In het begin van de rit zijn er alleszins al genoeg punten te rapen voor het bergklassement dus reken maar dat Gregaard zijn wekker heeft gezet.

clock 11:17 De officieuze start staat gepland om 11u20. . 11 uur 17. De officieuze start staat gepland om 11u20.

clock 11:11 11 uur 11. Pogacar leider in 3 van de 4 klassementen. Tadej Pogacar is dé man van Parijs-Nice voorlopig. Na zijn ritzege gisteren rijdt hij vandaag rond in de gele leiderstrui. Ook het groene exemplaar als leider van het puntenklassement is eigendom van de Sloveen. Die wordt vandaag gedragen door Mads Pedersen, nummer 2 in dat klassement. En laat ons niet vergeten dat Pogacar ook nog in aanmerking komt voor het jongerenklassement. De witte trui is voor de gelegenheid voor Matteo Jorgenson. . Pogacar leider in 3 van de 4 klassementen Tadej Pogacar is dé man van Parijs-Nice voorlopig. Na zijn ritzege gisteren rijdt hij vandaag rond in de gele leiderstrui. Ook het groene exemplaar als leider van het puntenklassement is eigendom van de Sloveen. Die wordt vandaag gedragen door Mads Pedersen, nummer 2 in dat klassement. En laat ons niet vergeten dat Pogacar ook nog in aanmerking komt voor het jongerenklassement. De witte trui is voor de gelegenheid voor Matteo Jorgenson.

clock 11:04 11 uur 04. Er moet nog wel wat afstand overbrugd worden om tot in Nice te raken. Vandaag rijden de renners dan ook zo goed als heel de dag in zuidelijke richting. Deze rit is de langste van deze Parijs-Nice met 212,4 kilometer. Noodzakelijke kilometers voor progressie richting de zonnige Provence. . Er moet nog wel wat afstand overbrugd worden om tot in Nice te raken. Vandaag rijden de renners dan ook zo goed als heel de dag in zuidelijke richting. Deze rit is de langste van deze Parijs-Nice met 212,4 kilometer. Noodzakelijke kilometers voor progressie richting de zonnige Provence.

clock 10:59 10 uur 59. De rit van vandaag vertrekt in Saint-Symphorien-sur-Coise, een gemeente met een 3000-tal inwoners op een goede 30 kilometer van Lyon. Saint-Symphorien-sur-Coise ligt op ongeveer 80 kilometer van La Loge des Gardes, de aankomstplaats van gisteren. De renners hebben dus nog geen al te lange verplaatsing zuidwaarts moeten maken. . De rit van vandaag vertrekt in Saint-Symphorien-sur-Coise, een gemeente met een 3000-tal inwoners op een goede 30 kilometer van Lyon. Saint-Symphorien-sur-Coise ligt op ongeveer 80 kilometer van La Loge des Gardes, de aankomstplaats van gisteren. De renners hebben dus nog geen al te lange verplaatsing zuidwaarts moeten maken.

