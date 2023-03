LIVE Parijs-Nice: sprintersploegen maken zich geen zorgen om eenzame vroege vluchter

clock 13:19 13 uur 19. Sandy Dujardin. Onze eenzame vluchter van de dag kan zichzelf en zijn ploeg uitgebreid in de kijker rijden nu. Sandy Dujardin is een 25-jarige Fransman die sinds vorig jaar uitkomt voor TotalEnergies. 2022 was overigens het eerste jaar van Dujardin als volwaardig profrenner. En dat profdebuut heeft hij zeker niet gemist. Een eerste profzege volgde al vroeg op het seizoen in de Ronde van Rwanda. Dujardin sloot het jaar af met onder meer een 7e plaats in Parijs-Tours. Ook op Vlaamse wegen presteerde de Fransman degelijk. Zo werd hij bijvoorbeeld 6e in de Druivenkoers. . Sandy Dujardin Onze eenzame vluchter van de dag kan zichzelf en zijn ploeg uitgebreid in de kijker rijden nu. Sandy Dujardin is een 25-jarige Fransman die sinds vorig jaar uitkomt voor TotalEnergies. 2022 was overigens het eerste jaar van Dujardin als volwaardig profrenner. En dat profdebuut heeft hij zeker niet gemist. Een eerste profzege volgde al vroeg op het seizoen in de Ronde van Rwanda. Dujardin sloot het jaar af met onder meer een 7e plaats in Parijs-Tours. Ook op Vlaamse wegen presteerde de Fransman degelijk. Zo werd hij bijvoorbeeld 6e in de Druivenkoers.

clock 13:06 13 uur 06. Opvallend beeld gisteren op de slotklim naar La Loge des Gardes: bij Tadej Pogacar kon er nog een lachje vanaf toen hij in het wiel van Jonas Vingegaard zat. Het deed denken aan de Tour van vorig jaar, waar Pogacar het lachen snel verging toen hij een oplawaai kreeg op de Col du Granon. Gisteren liep het dus wel goed af voor de Sloveen. Pogacar deelde zijn Deense Tour-opponent een tik van 43 seconden uit.

clock 13:03 5'30". Sandy Dujardin (TotalEnergies) staat er nu alleen voor. Hij heeft nog 150 kilometer voor de boeg en moet het doen met een voorsprong van iets meer dan 5 minuten. . 13 uur 03. time difference 5'30" Sandy Dujardin (TotalEnergies) staat er nu alleen voor. Hij heeft nog 150 kilometer voor de boeg en moet het doen met een voorsprong van iets meer dan 5 minuten.

clock 12:58 12 uur 58. Gregaard laat lopen vooraan. Voor Jonas Gregaard is het goed geweest vandaag. Na een uur in de vuurlijn laat hij zich uitzakken uit de kopgroep. De Deen zal in het peloton zijn krachten wat sparen om zo ook de komende dagen zijn bergtrui nog te kunnen verdedigen. Vandaag deed hij dat alvast met verve.

clock 12:55 12 uur 55. Naast Tim Merlier is Mads Pedersen de andere sprinter die al dagsucces boekte in deze Parijs-Nice. Deze 5e rit lijkt een (laatste?) prooi te zullen worden voor de snelle mannen in dit peloton. Op dag 6 lijkt de finale wat te lastig voor de rassprinters. Het zal dus vandaag moeten gebeuren voor wie nog vertrouwen heeft in zijn snelle benen. Dan denken we aan mannen als Sam Bennett, Olav Kooij, Arnaud Démare of Arnaud De Lie.

clock 12:49 12 uur 49. In het peloton zien we onder andere Tim Declercq (Soudal-Quick Step) op kop rijden in dienst van zijn sprinter, Tim Merlier. De Belgische kampioen won al een rit in deze Parijs-Nice en ook Fabio Jakobsen won in Tirreno-Adriatico al. Beide sprinters zijn in een interne strijd verwikkeld voor een Tour-ticket. Bij Wielerclub Wattage, onze wekelijkse wielerpodcast, zijn ze van mening dat geen van beide sprinters naar de Tour moet. "De Tour is dit jaar veel te lastig voor hen. Er zullen niet genoeg massasprints zijn voor dat soort sprinters", vindt Jan Bakelants.

clock 12:37 De 2 vroege vluchters van vandaag. . 12 uur 37. De 2 vroege vluchters van vandaag.

clock 12:36 5 minuten. Het duo vooraan krijgt heel wat voorsprong van het peloton. Dujardin en Gregaard hadden wellicht gehoopt om wat meer volk mee te krijgen in de ontsnapping. Met zijn tweeën zijn ze kansloos tegen de ploegen van de snelle mannen.

clock 12:33 12 uur 33. Geen verrassing: Jonas Gregaard plant ook als eerste zijn vlag boven op de Côte de Trèves (3e categorie). Hij pakt zo nog 3 extra punten voor het bergklassement. . Geen verrassing: Jonas Gregaard plant ook als eerste zijn vlag boven op de Côte de Trèves (3e categorie). Hij pakt zo nog 3 extra punten voor het bergklassement.

clock 12:26 Côte de Trèves. Na 30 kilometer koers is daar al de volgende helling. Na de Côte de Trèves krijgen de renners een 100-tal grotendeels vlakke kilometers voorgeschoteld. Het middengedeelte van deze etappe heeft dus weinig uitdagends om het lijf. Alles op een spannende finale dan?

clock 12:22 12 uur 22. 3 renners zijn overigens niet vertrokken in Saint-Symphorien-sur-Coise een uurtje geleden. Max Walscheid (Cofidis), Andrea Piccolo & Marijn van den Berg (EF Education-EasyPost) zullen Nice niet halen deze week. . 3 renners zijn overigens niet vertrokken in Saint-Symphorien-sur-Coise een uurtje geleden. Max Walscheid (Cofidis), Andrea Piccolo & Marijn van den Berg (EF Education-EasyPost) zullen Nice niet halen deze week.

clock 12:18 Kan Arnaud De Lie vandaag eens voluit mee sprinten? . 12 uur 18. Kan Arnaud De Lie vandaag eens voluit mee sprinten?

clock 12:10 12 uur 10. Gregaard en Dujardin duiken nu de afdaling in en mogen zich dan opmaken voor al een nieuwe helling, deze keer van 3e categorie. Er zijn nog maximaal 6 bergpunten te verdienen in deze rit voor Gregaard. 3 daarvan zal hij wellicht nog pakken op de Côte de Trèves over een kleine 20 kilometer. De andere 3 punten zijn voor de renner die als eerste bovenkomt op de Côte d'Aleyrac. Het is maar de vraag of Gregaard dan nog voorin te vinden is, aangezien die helling op 30 kilometer van het einde ligt. . Gregaard en Dujardin duiken nu de afdaling in en mogen zich dan opmaken voor al een nieuwe helling, deze keer van 3e categorie. Er zijn nog maximaal 6 bergpunten te verdienen in deze rit voor Gregaard. 3 daarvan zal hij wellicht nog pakken op de Côte de Trèves over een kleine 20 kilometer. De andere 3 punten zijn voor de renner die als eerste bovenkomt op de Côte d'Aleyrac. Het is maar de vraag of Gregaard dan nog voorin te vinden is, aangezien die helling op 30 kilometer van het einde ligt.

clock 12:06 12 uur 06. Opnieuw volle buit voor Gregaard. Het is nu ook mathematisch zeker: Jonas Gregaard mag ook morgen de bolletjestrui dragen. Zijn naaste 'bedreiging' Tadej Pogacar, wellicht niet bezig met het bergklassement, staat op een geruststellende achterstand van 12 punten na deze Côte de l'Aubépin.

clock 11:56 De renners mogen niet klagen over het weer vandaag. Het is een graad of 15 met een licht briesje en een voorzichtig zonnetje. . 11 uur 56. De renners mogen niet klagen over het weer vandaag. Het is een graad of 15 met een licht briesje en een voorzichtig zonnetje.

clock 11:50 Côte de l'Aubépin. Na een korte afdaling zijn we al begonnen aan het tweede voorgerechtje van de middag. De Côte de l'Aubépin is eveneens een helling van 2e categorie. Er liggen dus opnieuw 5 punten voor het oprapen voor Gregaard.

clock 11:49 11 uur 49. Gregaard als eerste boven. De Deen verstevigt zijn voorsprong aan kop van het bergklassement door als eerste boven te komen op de Côte de Coise. In theorie is Gregaard nog niet zeker om die bergtrui ook morgen te dragen, maar de enige die hem vandaag nog uit die trui kan rijden is Tadej Pogacar. De kans is klein dat we de Sloveen zullen zien bikkelen om wat puntjes daarvoor.