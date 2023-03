LIVESTREAM Parijs-Nice: Peloton opnieuw samen na waaiers, Vingegaard sluit aan bij Pogacar

Bij de achtervolgers offert Skaarseth zich op in dienst van bolletjestrui Greegaard.

15 uur 40. Bij de achtervolgers offert Skaarseth zich op in dienst van bolletjestrui Greegaard. .

15 uur 30. Tim Wellens bepaalt het tempo in dienst van Pogacar. .

15 uur 20. Livebeelden vanaf 15.25 uur. U kan de 4e rit volgen op één of met hier op Sporza. .

15 uur 15. Het peloton versnelt in aanloop naar de Côte du Vernet. Ze komen tot op 3'18" van de kopgroep. .

De wind blijft gieren, waaiers zijn nog steeds mogelijk in aanloop naar de 1e klim van de dag. 15 uur 13.

Opgave Benjamin Thomas. De Fransman van Cofidis is ziek. . 15 uur 12.

15 uur 10. Straffe prestatie van Gregaard: hij zit al voor de 3e keer in de aanval, elke rit in lijn in deze Parijs-Nice. .