Parijs-Nice: Nieuwe kans voor de sprinters, zet gele trui Tim Merlier ook rit 2 naar zijn hand?

In Parijs-Nice staat er vandaag opnieuw een vlakke rit op het programma. Spek naar de bek van de sprinters dus. Is Tim Merlier voor de 2e dag op rij aan het feest? En heeft Tadej Pogacar opnieuw aanvalsplannen? Volg rit 2 in Parijs-Nice hieronder live vanaf 12.50 uur: