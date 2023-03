LIVESTREAM Parijs-Nice: Kans op waaiers, zet gele trui Tim Merlier ook rit 2 naar zijn hand?

Latour is de 5e in het klassement, gisteren nam hij enkele bonificatieseconden.

Ook de gele trui komt in beeld. Tim Merlier verschuilt zich in de buik van het peloton.

Tim Wellens zien we op de eerste rij. Zijn taak is om Pogacar uit de wind te zetten.

Het tempo gaat de hoogte in. We halen 50 km/h.

clock 15:04

15 uur 04. Pogacar in eerste groep. Het is niet duidelijk welke renners in het laatste groepje zitten. Wel is duidelijk dat Pogacar veilig in het eerste pelotonnetje zit. .