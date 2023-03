LIVESTREAM Parijs-Nice: Tadej Pogacar toont zich op muurtje, overleven sprinters?

clock 16:34 16 uur 34. Nog 15 kilometer. Jumbo-Visma kruipt weer naar voren in het peloton, waar de belangrijkste namen elkaar omringen. Laten ze Neilson Powless nu sudderen? Hij krijgt 15 seconden. . Nog 15 kilometer Jumbo-Visma kruipt weer naar voren in het peloton, waar de belangrijkste namen elkaar omringen. Laten ze Neilson Powless nu sudderen? Hij krijgt 15 seconden.

clock 16:34 16 uur 34. Dit is vechten tegen de bierkaai. . Jan Bakelants. Dit is vechten tegen de bierkaai. Jan Bakelants

clock 16:32 16 uur 32. Het was een eerste waarschuwing, maar het klit weer samen. Net op dat moment geeft Neilson Powless er weer een lel op. Dan maar solo? . Het was een eerste waarschuwing, maar het klit weer samen. Net op dat moment geeft Neilson Powless er weer een lel op. Dan maar solo?

clock 16:32 16 uur 32. Jayco-AlUla haalt de kastanjes uit het vuur in het peloton. Dan hebben Simon Yates en/of Michael Matthews zich laten vangen. . Jayco-AlUla haalt de kastanjes uit het vuur in het peloton. Dan hebben Simon Yates en/of Michael Matthews zich laten vangen.

clock 16:31 Nog 17 kilometer. De eerste groep wordt gemend door Groupama-FDJ: Arnaud Démare is mee. Het verschil met het peloton: 15 tellen. . 16 uur 31. time difference Nog 17 kilometer De eerste groep wordt gemend door Groupama-FDJ: Arnaud Démare is mee. Het verschil met het peloton: 15 tellen.

clock 16:30 16 uur 30. Bij UAE zien ze dit wel zitten, maar er is weinig bereidheid om mee te werken. Mauro Schmid legt het stil om Tim Merlier te laten terugkeren. . Bij UAE zien ze dit wel zitten, maar er is weinig bereidheid om mee te werken. Mauro Schmid legt het stil om Tim Merlier te laten terugkeren.

clock 16:28 16 uur 28. De eerste tros - een man of 20 - heeft toch een groot gat geslagen. Lotto-Dstny lijkt niet mee. . De eerste tros - een man of 20 - heeft toch een groot gat geslagen. Lotto-Dstny lijkt niet mee.

clock 16:28 16 uur 28. Er blijft nog een klein groepje over. . Renaat Schotte. Er blijft nog een klein groepje over. Renaat Schotte

clock 16:27 16 uur 27. Nog 20 kilometer. De Sloveense kannibaal neemt over, maar houdt zich dan in. We zijn meteen ook boven. Hoeveel schade heeft dit veroorzaakt bij de sprinters? Er is alleszins een breuk. . Nog 20 kilometer De Sloveense kannibaal neemt over, maar houdt zich dan in. We zijn meteen ook boven. Hoeveel schade heeft dit veroorzaakt bij de sprinters? Er is alleszins een breuk.

clock 16:26 16 uur 26. Neilson Powless begint te dansen en wie glipt mee? Dat is Tadej Pogacar. De grote namen manifesteren zich. . Neilson Powless begint te dansen en wie glipt mee? Dat is Tadej Pogacar. De grote namen manifesteren zich.

clock 16:25 16 uur 25. De sprint naar de lokale Kapellekensbaan is nu echt ingezet. Het is een muurtje van 500 meter. Ineos en UAE buffelen. . De sprint naar de lokale Kapellekensbaan is nu echt ingezet. Het is een muurtje van 500 meter. Ineos en UAE buffelen.

clock 16:24 16 uur 24. Stoeprand doet groepje renners tegen de grond kwakken. Stoeprand doet groepje renners tegen de grond kwakken

clock 16:22 16 uur 22. UAE trekt het peloton op een lang lint. Matteo Trentin zet de lijnen uit, ook Tim Wellens is op de afspraak. Nog 4 kilometer tot het muurtje. . UAE trekt het peloton op een lang lint. Matteo Trentin zet de lijnen uit, ook Tim Wellens is op de afspraak. Nog 4 kilometer tot het muurtje.

clock 16:20 Chute! Een stoeprand veroorzaakt een val. Filip Maciejuk van Bahrain Victorious is zijn bril kwijt, ook Felix Grossschartner (UAE) zit op zijn bips. Thibault Guernalec (Arkéa-Samsic) blijft zitten en lijkt het zwaarst getroffen. Hij geeft op. . 16 uur 20. fall Chute! Een stoeprand veroorzaakt een val. Filip Maciejuk van Bahrain Victorious is zijn bril kwijt, ook Felix Grossschartner (UAE) zit op zijn bips. Thibault Guernalec (Arkéa-Samsic) blijft zitten en lijkt het zwaarst getroffen. Hij geeft op.

clock 16:19 16 uur 19. In het peloton worden de treintjes op de rails gezet. Nathan Van Hooydonck is de locomotief van Jumbo-Visma. . In het peloton worden de treintjes op de rails gezet. Nathan Van Hooydonck is de locomotief van Jumbo-Visma.

clock 16:17 16 uur 17. Het is mooi dat Lotto-Dstny zijn verantwoordelijkheid heeft genomen voor Arnaud De Lie. . Jan Bakelants. Het is mooi dat Lotto-Dstny zijn verantwoordelijkheid heeft genomen voor Arnaud De Lie. Jan Bakelants

clock 16:14 16 uur 14. Stan Dewulf heeft probleem met de versnellingen. Stan Dewulf heeft probleem met de versnellingen

clock 16:12 16 uur 12. Einde van de kopgroep. Terwijl de 2 leiders worden ingerekend, krijgt Stan Dewulf te kampen met materiaalpech. Thomas De Gendt en enkele anderen dringen niet meer aan en laten het peloton lopen. Nog 32 kilometer. . Einde van de kopgroep Terwijl de 2 leiders worden ingerekend, krijgt Stan Dewulf te kampen met materiaalpech. Thomas De Gendt en enkele anderen dringen niet meer aan en laten het peloton lopen. Nog 32 kilometer.

clock 16:12 16 uur 12. Tim Declercq krijgt meer en meer gezelschap op kop van het peloton.

clock 16:09 16 uur 09. Thomas De Gendt heeft zijn duit in het zakje gedaan. De werkmier van de eerste uren zakt weg naar de laatste rijen van het peloton. . Thomas De Gendt heeft zijn duit in het zakje gedaan. De werkmier van de eerste uren zakt weg naar de laatste rijen van het peloton.

clock 16:05 16 uur 05. Ook bij UAE en Jumbo-Visma beginnen de magen te knorren. Ze wurmen zich naar voren en zo keldert de voorsprong van het kopduo weer. . Ook bij UAE en Jumbo-Visma beginnen de magen te knorren. Ze wurmen zich naar voren en zo keldert de voorsprong van het kopduo weer.

clock 16:04 16 uur 04. De finale in een notendop. - Côte de Milon-la-Chapelle op 20 km van de finish - Côte des 17 Tournants op 5,5 km van de finish - bonificaties op dat laatste bergje - cruciale bocht op 700 meter van de aankomst . De finale in een notendop - Côte de Milon-la-Chapelle op 20 km van de finish - Côte des 17 Tournants op 5,5 km van de finish - bonificaties op dat laatste bergje - cruciale bocht op 700 meter van de aankomst

clock 15:59 15 uur 59. Tim Merlier won dit jaar al in Oman en de UAE Tour (2 sprints en de ploegentijdrit). Vorig jaar moest hij wachten tot de eerste rit van Tirreno-Adriatico om zijn rekening te openen. Merlier en de eerste dag van een rittenkoers, het is een zeer geslaagd huwelijk. Een prelude voor straks? . Tim Merlier won dit jaar al in Oman en de UAE Tour (2 sprints en de ploegentijdrit). Vorig jaar moest hij wachten tot de eerste rit van Tirreno-Adriatico om zijn rekening te openen. Merlier en de eerste dag van een rittenkoers, het is een zeer geslaagd huwelijk. Een prelude voor straks?

clock 15:58 15 uur 58. Er is meer en meer drang naar voren, maar het peloton beseft dat het geen kwaad kan om zich nog even in toom te houden. De 2 leiders krijgen weer 1'03". . Er is meer en meer drang naar voren, maar het peloton beseft dat het geen kwaad kan om zich nog even in toom te houden. De 2 leiders krijgen weer 1'03".

clock 15:55 15 uur 55. Een scenario zoals vorig jaar? Ik sluit het niet 100 procent uit, maar deze ploeg van Jumbo-Visma is niet zo offensief ingesteld. De laatste helling is minder lastig en ze zullen vooral Jonas Vingegaard veilig naar de finish willen brengen. . Jan Bakelants. Een scenario zoals vorig jaar? Ik sluit het niet 100 procent uit, maar deze ploeg van Jumbo-Visma is niet zo offensief ingesteld. De laatste helling is minder lastig en ze zullen vooral Jonas Vingegaard veilig naar de finish willen brengen. Jan Bakelants

clock 15:52 15 uur 52. De organisatie had duidelijk op wind gerekend om van deze eerste etappe iets moois te maken, maar op de weergoden kun je zelden rekenen. Voorlopig is het een scheet in een fles, maar op 48 km van de finish bedraagt de bonus van de 2 leiders nog amper 37". Dat betekent dat we een nerveus laatste uur mogen verwachten. . De organisatie had duidelijk op wind gerekend om van deze eerste etappe iets moois te maken, maar op de weergoden kun je zelden rekenen. Voorlopig is het een scheet in een fles, maar op 48 km van de finish bedraagt de bonus van de 2 leiders nog amper 37". Dat betekent dat we een nerveus laatste uur mogen verwachten.

clock 15:50 15 uur 50.

clock 15:48 15 uur 48. Eén en livestream. José De Cauwer zit met Karl Vannieuwkerke vast in Siena, gelukkig is Jan Bakelants op post om Renaat Schotte te vergezellen tijdens deze eerste rit. Veel kijkplezier! . Eén en livestream José De Cauwer zit met Karl Vannieuwkerke vast in Siena, gelukkig is Jan Bakelants op post om Renaat Schotte te vergezellen tijdens deze eerste rit. Veel kijkplezier!

clock 15:45 15 uur 45. De sprintzege van Gerben Thijssen kan Intermarché-Circus-Wanty misschien vleugels geven. In deze finale rekenen ze vooral op Hugo Page. . De sprintzege van Gerben Thijssen kan Intermarché-Circus-Wanty misschien vleugels geven. In deze finale rekenen ze vooral op Hugo Page.

clock 15:40 15 uur 40. Ik heb al vaak pech gehad in Parijs-Nice. Hopelijk kan ik me dit jaar eens meten met de Tour-kleppers. . David Gaudu (Groupama-FDJ). Ik heb al vaak pech gehad in Parijs-Nice. Hopelijk kan ik me dit jaar eens meten met de Tour-kleppers. David Gaudu (Groupama-FDJ)

clock 15:38 15 uur 38. Tadej Pogacar zal tijdens de finale bij de pinken moeten zijn. Doet hij een gooi naar de bonificatieseconden?

clock 15:36 1'29". Nog 60 kilometer en de drie Belgische knechten kwijten zich prima van hun taak. Er is geen vuiltje aan de lucht. . 15 uur 36. time difference 1'29" Nog 60 kilometer en de drie Belgische knechten kwijten zich prima van hun taak. Er is geen vuiltje aan de lucht.

clock 15:29 15 uur 29. Tim Merlier wil een jasje afgeven bij zijn volgwagen, maar in een dorpje moet hij wat langer wachten op Tom Steels, ook omdat de tv-motor blijft hangen bij de Belgische kampioen. Die windt zich op en vraagt om vaart te maken. . Tim Merlier wil een jasje afgeven bij zijn volgwagen, maar in een dorpje moet hij wat langer wachten op Tom Steels, ook omdat de tv-motor blijft hangen bij de Belgische kampioen. Die windt zich op en vraagt om vaart te maken.

clock 15:27 15 uur 27. Tim Wellens mocht een snipperdag nemen na zijn deelname aan de Strade Bianche, maar voorlopig kan de pechvogel van gisteren min of meer recupereren in koers. Het is geen dollemansrit tot dusver. Ploegmaat Matteo Trentin is vandaag de gids van Tadej Pogacar. . Tim Wellens mocht een snipperdag nemen na zijn deelname aan de Strade Bianche, maar voorlopig kan de pechvogel van gisteren min of meer recupereren in koers. Het is geen dollemansrit tot dusver. Ploegmaat Matteo Trentin is vandaag de gids van Tadej Pogacar.

clock 15:23 15 uur 23. Soudal-Quick Step houdt zich bestendig voorin. Tim Merlier beschikt hier niet over Bert Van Lerberghe of Michael Morkov. Morkov zou voor Tirreno-Adriatico gaan, maar wordt door blessures en ziekte vervangen door Van Lerberghe. Merlier moet rekenen op onder meer Yves Lampaert en Florian Sénéchal als loods. . Soudal-Quick Step houdt zich bestendig voorin. Tim Merlier beschikt hier niet over Bert Van Lerberghe of Michael Morkov. Morkov zou voor Tirreno-Adriatico gaan, maar wordt door blessures en ziekte vervangen door Van Lerberghe. Merlier moet rekenen op onder meer Yves Lampaert en Florian Sénéchal als loods.

clock 15:16 15 uur 16. Of ik een sprint kan ontlopen zoals in de Algarve? Ik richt me eerder op enkele ontsnappingskansen volgende week. . Magnus Cort (EF-EasyPost). Of ik een sprint kan ontlopen zoals in de Algarve? Ik richt me eerder op enkele ontsnappingskansen volgende week. Magnus Cort (EF-EasyPost)

clock 15:14 15 uur 14. Het is een Belgische coalitie op kop van het peloton: Thomas De Gendt, Senne Leysen en Tim Declercq houden het trio netjes binnen schot. . Het is een Belgische coalitie op kop van het peloton: Thomas De Gendt, Senne Leysen en Tim Declercq houden het trio netjes binnen schot.

clock 15:07 15 uur 07.

clock 15:05 15 uur 05. Passage aan de finish. We zijn halfweg en dat betekent dat de renners de finish kunnen bestuderen. Het gemiddelde loopt op tot 41,1 km/u, het verschil met de 2 vluchters brokkelt af: 1'40". . Passage aan de finish We zijn halfweg en dat betekent dat de renners de finish kunnen bestuderen. Het gemiddelde loopt op tot 41,1 km/u, het verschil met de 2 vluchters brokkelt af: 1'40".

clock 15:02 15 uur 02. Niet Ewan, wel Thijssen. Coup de théâtre in de GP Monseré: de jury heeft de fotofinish nog eens bestudeerd en komt tot de conclusie dat Gerben Thijssen wint en niet Caleb Ewan. De Australiër had zijn zege-interview al gegeven... . Niet Ewan, wel Thijssen Coup de théâtre in de GP Monseré: de jury heeft de fotofinish nog eens bestudeerd en komt tot de conclusie dat Gerben Thijssen wint en niet Caleb Ewan. De Australiër had zijn zege-interview al gegeven...

clock 15:01 15 uur 01. Over een week kennen we de eindwinnaar in Nice.

clock 14:57 14 uur 57. Na de hitte van San Juan en de UAE Tour is deze koude toch even schrikken. Als Ier zou ik hier mee moeten kunnen omgaan, maar met de jaren word ik een beetje een softie. . Sam Bennett (Bora-Hansgrohe). Na de hitte van San Juan en de UAE Tour is deze koude toch even schrikken. Als Ier zou ik hier mee moeten kunnen omgaan, maar met de jaren word ik een beetje een softie. Sam Bennett (Bora-Hansgrohe)

clock 14:54 14 uur 54. Ewan! In de GP Monseré kraait Lotto-Dstny alvast victorie: Caleb Ewan wint zijn eerste koers van het seizoen. Hij is een fractie sneller dan Gerben Thijssen. . Ewan! In de GP Monseré kraait Lotto-Dstny alvast victorie: Caleb Ewan wint zijn eerste koers van het seizoen. Hij is een fractie sneller dan Gerben Thijssen.

clock 14:52 14 uur 52. Voor wie nu pas inschakelt, herhalen we graag nog eens dat Paul Ourselin (TotalEnergies) en Jonas Gregaard (Uno-X) na 16 kilometer zijn weggereden. Van hun maximale voorgift van 3'45" bewaren ze nog 2'15". Lotto-Dstny en Alpecin-Deceuninck voeren het peloton aan. . Voor wie nu pas inschakelt, herhalen we graag nog eens dat Paul Ourselin (TotalEnergies) en Jonas Gregaard (Uno-X) na 16 kilometer zijn weggereden. Van hun maximale voorgift van 3'45" bewaren ze nog 2'15". Lotto-Dstny en Alpecin-Deceuninck voeren het peloton aan.

clock 14:48 14 uur 48. Vanaf morgen kunt in onze app en op onze website ook Tirreno-Adriatico koersen. De Italiaanse rittenkoers is een dagje korter en wordt op gang geschoten met een individuele tijdrit. De UCI heeft overigens de intentie om vanaf 2026 de WorldTour te hervormen en om overlappingen van de grootste koersen te vermijden. Krijgen we dan een volledige ontdubbeling van deze Franse en Italiaanse tweeling? . Vanaf morgen kunt in onze app en op onze website ook Tirreno-Adriatico koersen. De Italiaanse rittenkoers is een dagje korter en wordt op gang geschoten met een individuele tijdrit. De UCI heeft overigens de intentie om vanaf 2026 de WorldTour te hervormen en om overlappingen van de grootste koersen te vermijden. Krijgen we dan een volledige ontdubbeling van deze Franse en Italiaanse tweeling?

clock 14:44 14 uur 44. Koplopers Ourselin en Gregaard.

clock 14:36 14 uur 36. De Belgen lonken naar Arnaud De Lie, de Fransen naar Arnaud Démare. De Fransman van Groupama-FDJ won in 2017 en 2018 de opener van Parijs-Nice, maar is nu nog niet de oude na een covidbesmetting 3 weken geleden. "Ik heb de UAE Tour gedaan, maar dit is mijn eigenlijke rentree", vertelde hij vanmiddag. "Nu zal ik weten waar ik sta." "Zijn vorm wordt beter, maar hij is nog geen 100 procent", hield zijn ploegleider Philippe Maduit de boot wat af. . De Belgen lonken naar Arnaud De Lie, de Fransen naar Arnaud Démare. De Fransman van Groupama-FDJ won in 2017 en 2018 de opener van Parijs-Nice, maar is nu nog niet de oude na een covidbesmetting 3 weken geleden. "Ik heb de UAE Tour gedaan, maar dit is mijn eigenlijke rentree", vertelde hij vanmiddag. "Nu zal ik weten waar ik sta." "Zijn vorm wordt beter, maar hij is nog geen 100 procent", hield zijn ploegleider Philippe Maduit de boot wat af.

clock 14:34 Eerste bergpunten. De eerste verkenning van de Côte de Milon-la-Chapelle is achter de kiezen. Paul Ourselin is er de primus en is de virtuele bergkoning. . 14 uur 34. hill Eerste bergpunten De eerste verkenning van de Côte de Milon-la-Chapelle is achter de kiezen. Paul Ourselin is er de primus en is de virtuele bergkoning.

clock 14:31 14 uur 31. Arnaud De Lie wordt over 11 dagen 21 jaar. Dit is zijn eerste rittenkoers op WorldTour-niveau. Vorig jaar reed hij amper meerdaagse wedstrijden: de Tour des Alpes, de Vierdaagse van Duinkerke (DNS in rit 2), de Baloise Belgium Tour en de Ronde van Wallonië. Dit seizoen reed hij al de Ster van Bessèges en hij won er 2 keer. . Arnaud De Lie wordt over 11 dagen 21 jaar. Dit is zijn eerste rittenkoers op WorldTour-niveau. Vorig jaar reed hij amper meerdaagse wedstrijden: de Tour des Alpes, de Vierdaagse van Duinkerke (DNS in rit 2), de Baloise Belgium Tour en de Ronde van Wallonië. Dit seizoen reed hij al de Ster van Bessèges en hij won er 2 keer.

clock 14:30 14 uur 30. Ik heb een goeie stage gehad in Spanje na de Australische zomer. We koersen hier met veel jongens die er ook in de Tour Down Under bij waren en daar was iedereen in vorm. . Michael Matthews (Jayco-AlUla). Ik heb een goeie stage gehad in Spanje na de Australische zomer. We koersen hier met veel jongens die er ook in de Tour Down Under bij waren en daar was iedereen in vorm. Michael Matthews (Jayco-AlUla)

clock 14:27 14 uur 27. Vandaag is een sprint nog een tikkeltje onzeker, morgen zou het sowieso koekenbak moeten worden. Het terrein golft dan minder, al kan de wind nog een woordje meespreken. Dinsdag volgt dan de veelbesproken ploegentijdrit, woensdag is de eerste aankomst bergop op Loge des Gardes. . Vandaag is een sprint nog een tikkeltje onzeker, morgen zou het sowieso koekenbak moeten worden. Het terrein golft dan minder, al kan de wind nog een woordje meespreken. Dinsdag volgt dan de veelbesproken ploegentijdrit, woensdag is de eerste aankomst bergop op Loge des Gardes.

clock 14:24 14 uur 24. Slechts 2 leiders, dan kan het peloton zich eigenlijk een dutje veroorloven. Maar niets is minder waar: Ourselin en Gregaard krijgen amper 2'55" na 53 kilometer op dit geaccidenteerde terrein. . Slechts 2 leiders, dan kan het peloton zich eigenlijk een dutje veroorloven. Maar niets is minder waar: Ourselin en Gregaard krijgen amper 2'55" na 53 kilometer op dit geaccidenteerde terrein.

clock 14:18 14 uur 18. Herstellingen bij Jonas Vingegaard.

clock 14:16 14 uur 16. Groupama-FDJ. We wilden vanmorgen wel een vlieg zijn in de ploegbus van Groupama-FDJ. Marc Madiot heeft David Gaudu en Arnaud Démare laten intekenen voor deze Parijs-Nice, maar enkele weken terug werd na enkele gelekte chatgesprekken pijnlijk duidelijk hoe Gaudu niet door één deur kan met Démare. Benieuwd of die vertroebelde relatie ook in de koers naar boven komt. . Groupama-FDJ We wilden vanmorgen wel een vlieg zijn in de ploegbus van Groupama-FDJ. Marc Madiot heeft David Gaudu en Arnaud Démare laten intekenen voor deze Parijs-Nice, maar enkele weken terug werd na enkele gelekte chatgesprekken pijnlijk duidelijk hoe Gaudu niet door één deur kan met Démare. Benieuwd of die vertroebelde relatie ook in de koers naar boven komt.

clock 14:12 14 uur 12. Het is wellicht geen toeval dat Uno-X in deze vrij kansloze missie toch een mannetje geposteerd heeft. De Noren mogen deze zomer voor het eerst deelnemen aan de Tour en willen ASO met dergelijke initiatieven mee terugbetalen. . Het is wellicht geen toeval dat Uno-X in deze vrij kansloze missie toch een mannetje geposteerd heeft. De Noren mogen deze zomer voor het eerst deelnemen aan de Tour en willen ASO met dergelijke initiatieven mee terugbetalen.

clock 14:06 14 uur 06. Ik koers hier met enkele jongens met wie ik normaal naar de Giro trek. Een goeie oefening, maar we zullen zeker fouten maken. . Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck). Ik koers hier met enkele jongens met wie ik normaal naar de Giro trek. Een goeie oefening, maar we zullen zeker fouten maken. Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck)

clock 14:05 40,5 km/u. Na een uur klokken we af op een moyenne van 40,5 km/u. Dat is voorlopig langzamer dan het traagste schema (met finish om 17.08 u). De voorsprong van de 2 leiders? 3'35". . 14 uur 05. average speed 40,5 km/u Na een uur klokken we af op een moyenne van 40,5 km/u. Dat is voorlopig langzamer dan het traagste schema (met finish om 17.08 u). De voorsprong van de 2 leiders? 3'35".

clock 13:58 13 uur 58. Lotto-Dstny speelt deze week Arnaud De Lie uit in Frankrijk, Caleb Ewan koerst vandaag in de GP Monseré. Niet vergeten: voor Tirreno-Adriatico past de Belgische ploeg. . Lotto-Dstny speelt deze week Arnaud De Lie uit in Frankrijk, Caleb Ewan koerst vandaag in de GP Monseré. Niet vergeten: voor Tirreno-Adriatico past de Belgische ploeg.

clock 13:55 13 uur 55. Thomas De Gendt is een van de ervaren knechten van Arnaud De Lie.

clock 13:54 13 uur 54. Belgische ploegen. Met Arnaud De Lie in je ploegbus kun je geen verstoppertje spelen. Lotto-Dstny moet aan de bak en wordt gesteund door Alpecin-Deceuninck, dat gelooft in Kaden Groves. De achterstand: 3'40". . Belgische ploegen Met Arnaud De Lie in je ploegbus kun je geen verstoppertje spelen. Lotto-Dstny moet aan de bak en wordt gesteund door Alpecin-Deceuninck, dat gelooft in Kaden Groves. De achterstand: 3'40".

clock 13:50 13 uur 50. Vorig jaar was Christophe Laporte nog de zonnekoning na de eerste etappe, maar de Fransman is er deze week door ziekte niet bij. Kopman Jonas Vingegaard beschikt echter over een ijzersterke ploeg, zeker met de ploegentijdrit van dinsdag in het achterhoofd: Edoardo Affini, Rohan Dennis, Tobias Foss, Olav Kooij, Jan Tratnik en Nathan Van Hooydonck. En zeggen dat de Nederlanders in Tirreno-Adriatico koersen met Wout van Aert, Tiesj Benoot, Dylan van Baarle, Primoz Roglic, Attila Valter, Wilco Kelderman en Koen Bouwman. Wat een weelde! . Vorig jaar was Christophe Laporte nog de zonnekoning na de eerste etappe, maar de Fransman is er deze week door ziekte niet bij. Kopman Jonas Vingegaard beschikt echter over een ijzersterke ploeg, zeker met de ploegentijdrit van dinsdag in het achterhoofd: Edoardo Affini, Rohan Dennis, Tobias Foss, Olav Kooij, Jan Tratnik en Nathan Van Hooydonck. En zeggen dat de Nederlanders in Tirreno-Adriatico koersen met Wout van Aert, Tiesj Benoot, Dylan van Baarle, Primoz Roglic, Attila Valter, Wilco Kelderman en Koen Bouwman. Wat een weelde!

clock 13:45 13 uur 45. Op de Côte des 17 Tournants brandt straks de lamp, maar het is slechts een zeer verre afstammeling van Alpe d'Huez en zijn 21 bochten. Het echte klimwerk sparen we op voor donderdag, zaterdag en zondag. . Op de Côte des 17 Tournants brandt straks de lamp, maar het is slechts een zeer verre afstammeling van Alpe d'Huez en zijn 21 bochten. Het echte klimwerk sparen we op voor donderdag, zaterdag en zondag.

clock 13:42 13 uur 42. De finale ligt bezaaid met verkeersmeubilair en telt veel bochten. Het zal bijzonder gevaarlijk zijn. . Tim Merlier (Soudal-Quick Step). De finale ligt bezaaid met verkeersmeubilair en telt veel bochten. Het zal bijzonder gevaarlijk zijn. Tim Merlier (Soudal-Quick Step)

clock 13:41 2'30". De koplopers hebben hun bonus al bijna verdubbeld. De Deen en de Fransman zullen echter niet kunnen opboksen tegen het peloton waar de nervositeit straks met de kilometer zal toenemen. . 13 uur 41. time difference 2'30" De koplopers hebben hun bonus al bijna verdubbeld. De Deen en de Fransman zullen echter niet kunnen opboksen tegen het peloton waar de nervositeit straks met de kilometer zal toenemen.

clock 13:35 13 uur 35. GP Monseré. Rond 15.40 u schakelen we over naar Parijs-Nice, maar op Eén kunt u nu al naar koers kijken. De GP Monseré is de ideale amuse. . GP Monseré Rond 15.40 u schakelen we over naar Parijs-Nice, maar op Eén kunt u nu al naar koers kijken. De GP Monseré is de ideale amuse.

clock 13:33 13 uur 33. 2 renners zijn weggereden uit de grote groep.

clock 13:32 13 uur 32. Het peloton spartelt niet tegen na 20 kilometer. De Fransman en de Deen ontvangen in geen tijd 1'25". . Het peloton spartelt niet tegen na 20 kilometer. De Fransman en de Deen ontvangen in geen tijd 1'25".

clock 13:28 13 uur 28. We hebben dan toch 2 Chinese vrijwilligers gevonden na een zeer gezapig begin. Het gaat om Paul Ourselin (TotalEnergies) en Jonas Gregaard (Uno-X). . We hebben dan toch 2 Chinese vrijwilligers gevonden na een zeer gezapig begin. Het gaat om Paul Ourselin (TotalEnergies) en Jonas Gregaard (Uno-X).

clock 13:26 13 uur 26. Ik heb een beetje een haat-liefdeverhouding met deze koers. Mijn aanloop is ook wat anders geweest, want de Tour Down Under was dit jaar een doel. Ik bouw dus weer op na een rustperiode. . Simon Yates (Jayco-AlUla). Ik heb een beetje een haat-liefdeverhouding met deze koers. Mijn aanloop is ook wat anders geweest, want de Tour Down Under was dit jaar een doel. Ik bouw dus weer op na een rustperiode. Simon Yates (Jayco-AlUla)

clock 13:24 13 uur 24. Wie dacht dat deze openingsrit meteen zou ontvlammen, komt bedrogen uit. Voorlopig trekt niemand aan de bel. . Wie dacht dat deze openingsrit meteen zou ontvlammen, komt bedrogen uit. Voorlopig trekt niemand aan de bel.

clock 13:19 13 uur 19. Twee keer betokkelen we de Côte de Milon-la-Chapelle. De laatste passage is op 20 kilometer van de finish. Met 500 meter aan 12 procent is het een muurtje. Voor de sprinters is dat toch een zware dobber. . Twee keer betokkelen we de Côte de Milon-la-Chapelle. De laatste passage is op 20 kilometer van de finish. Met 500 meter aan 12 procent is het een muurtje. Voor de sprinters is dat toch een zware dobber.

clock 13:18 Neven Ben en Connor koersen voor het eerst samen als ploegmaats. . 13 uur 18. Neven Ben en Connor koersen voor het eerst samen als ploegmaats.

clock 13:13 13 uur 13. Bij Ineos Grenadiers is Dani Martinez de kopman. De Britten hebben hun andere kleppers thuisgelaten. In de sprints tonen ze geen interesse, jonkie Josh Tarling is meegenomen om de ploegentijdrit te ontdekken. In dat kamp is er overigens ook minder nieuws: Tom Pidcock won dan wel de Strade Bianche, Spaans kampioen Carlos Rodriguez brak er zijn sleutelbeen bij een val. . Bij Ineos Grenadiers is Dani Martinez de kopman. De Britten hebben hun andere kleppers thuisgelaten. In de sprints tonen ze geen interesse, jonkie Josh Tarling is meegenomen om de ploegentijdrit te ontdekken. In dat kamp is er overigens ook minder nieuws: Tom Pidcock won dan wel de Strade Bianche, Spaans kampioen Carlos Rodriguez brak er zijn sleutelbeen bij een val.

clock 13:10 13 uur 10. Voorlopig trekt het peloton in gesloten slagorde door de beginfase. Nochtans zijn er bij een graad of 6 genoeg beweegredenen om door te trappen. . Voorlopig trekt het peloton in gesloten slagorde door de beginfase. Nochtans zijn er bij een graad of 6 genoeg beweegredenen om door te trappen.

clock 13:08 13 uur 08. Ik ben goed hersteld van het Vlaamse openingsweekend. Ik leg mezelf toch wat meer druk op, want dit is Parijs-Nice, hé. . Arnaud De Lie (Lotto-Dstny). Ik ben goed hersteld van het Vlaamse openingsweekend. Ik leg mezelf toch wat meer druk op, want dit is Parijs-Nice, hé. Arnaud De Lie (Lotto-Dstny)

clock 13:07 13 uur 07. Tweevoudig Tourwinnaar Tadej Pogacar.

clock 13:03 13 uur 03. Ook Tadej Pogacar werd natuurlijk aan de tand gevoeld over het waarschijnlijke duel met Jonas Vingegaard. De Sloveen wilde het allemaal niet te veel opkloppen. "Dat dit een hoffelijke strijd zal worden? Ik zie niet in waarom het dat niet zou zijn. Dit is sport en uiteindelijk zijn we allemaal vrienden." . Ook Tadej Pogacar werd natuurlijk aan de tand gevoeld over het waarschijnlijke duel met Jonas Vingegaard. De Sloveen wilde het allemaal niet te veel opkloppen. "Dat dit een hoffelijke strijd zal worden? Ik zie niet in waarom het dat niet zou zijn. Dit is sport en uiteindelijk zijn we allemaal vrienden."

clock 13:02 13 uur 02. Intussen is het gedaan met kletsen en keuvelen. De 154 renners zijn kilometerpaal 0 gepasseerd. . Intussen is het gedaan met kletsen en keuvelen. De 154 renners zijn kilometerpaal 0 gepasseerd.

clock 12:54 12 uur 54. Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar ontdekken Parijs-Nice deze week. Ze kunnen misschien eens aankloppen bij Imanol Erviti voor enkele tips. De Spanjaard van Movistar (39) is de oudste renner in dit pak en rijdt hier voor de 11e keer mee. . Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar ontdekken Parijs-Nice deze week. Ze kunnen misschien eens aankloppen bij Imanol Erviti voor enkele tips. De Spanjaard van Movistar (39) is de oudste renner in dit pak en rijdt hier voor de 11e keer mee.

clock 12:51 12 uur 51. Een nummertje met onze ploeg zoals vorig jaar? Dat was crazy, maar vandaag is het moeilijker om zoiets te doen. . Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma). Een nummertje met onze ploeg zoals vorig jaar? Dat was crazy, maar vandaag is het moeilijker om zoiets te doen. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma)

clock 12:51 12 uur 51.

clock 12:46 12 uur 46. Met enkele extra laagjes en handschoenen en beenstukken trekt het peloton zich op gang. Over een kwartiertje krijgen we de départ réel. . Met enkele extra laagjes en handschoenen en beenstukken trekt het peloton zich op gang. Over een kwartiertje krijgen we de départ réel.

clock 12:42 12 uur 42. Veel (Belgische) ogen zijn gericht op Arnaud De Lie. Hij jaagt deze week op zijn eerste zege in de WorldTour. "De aankomst is zeer technisch", vertelt de kopman van Lotto-Dstny na zijn huiswerk. "Er ligt een bocht op 700 meter van de finish. Positionering wordt cruciaal." . Veel (Belgische) ogen zijn gericht op Arnaud De Lie. Hij jaagt deze week op zijn eerste zege in de WorldTour. "De aankomst is zeer technisch", vertelt de kopman van Lotto-Dstny na zijn huiswerk. "Er ligt een bocht op 700 meter van de finish. Positionering wordt cruciaal."

clock 12:41 12 uur 41. Jonas Vingegaard heeft zijn mondkapje nog niet weggegooid.

clock 12:38 12 uur 38. Parijs-Nice-rookies Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar zijn zonet op het podium verschenen. Het duo liep elkaar in de Ronde van Lombardije voor het laatst tegen het lijf. . Parijs-Nice-rookies Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar zijn zonet op het podium verschenen. Het duo liep elkaar in de Ronde van Lombardije voor het laatst tegen het lijf.

clock 12:34 12 uur 34. Bij Soudal-Quick Step windt ploegleider Tom Steels er geen doekjes om. "We moeten Tim Merlier alle kansen geven om te bewijzen dat het met zijn vorm snor zit", zegt hij. "Dit is een typische sprintersrit, maar het zal heel, heel nerveus worden. Door de klimmetjes in de slotfase wordt het niet evident om de boel te controleren, maar met deze ploeg moeten we daar toe in staat zijn." . Bij Soudal-Quick Step windt ploegleider Tom Steels er geen doekjes om. "We moeten Tim Merlier alle kansen geven om te bewijzen dat het met zijn vorm snor zit", zegt hij. "Dit is een typische sprintersrit, maar het zal heel, heel nerveus worden. Door de klimmetjes in de slotfase wordt het niet evident om de boel te controleren, maar met deze ploeg moeten we daar toe in staat zijn."

clock 12:26 In de UAE Tour was het nog puffen, een weekje later is de Belgische kampioen stevig ingeduffeld. . 12 uur 26. In de UAE Tour was het nog puffen, een weekje later is de Belgische kampioen stevig ingeduffeld.

clock 12:03 12 uur 03. De helling van de 17 bochten, met de top op 5,5 kilometer van de finish, wordt dus bepalend voor de dagwinst, maar ook de klassementsmannen zullen er aandachtig zijn. Boven kunnen namelijk bonificatieseconden gesprokkeld worden. "Parijs-Nice wordt vaak beslist met seconden", schat de wedstrijdleiding in. "Ik weet niet of Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar zullen doortrekken tot aan de finish, maar we zullen hen wel in actie zien op die Côte." . De helling van de 17 bochten, met de top op 5,5 kilometer van de finish, wordt dus bepalend voor de dagwinst, maar ook de klassementsmannen zullen er aandachtig zijn. Boven kunnen namelijk bonificatieseconden gesprokkeld worden. "Parijs-Nice wordt vaak beslist met seconden", schat de wedstrijdleiding in. "Ik weet niet of Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar zullen doortrekken tot aan de finish, maar we zullen hen wel in actie zien op die Côte."

clock 12:02 12 uur 02. Dit parcours nodigt uit tot een offensief. We veranderen voortdurend van richting en we zoeken de lastigste hellingen op in dit gebied. . koersdirecteur François Lemarchand. Dit parcours nodigt uit tot een offensief. We veranderen voortdurend van richting en we zoeken de lastigste hellingen op in dit gebied. koersdirecteur François Lemarchand

clock 11:52 Weinig wind. Wie Parijs-Nice zegt, zegt ook wind. Maar dat valt vandaag een beetje tegen. In de Chevreuse zal het peloton wel veel open vlaktes ontmoeten, maar de wind blaast niet krachtig. Zo zonnig als gisteren in Siena is het ook niet: een graad of 7 en een dik wolkenpak. . 11 uur 52. wind Weinig wind Wie Parijs-Nice zegt, zegt ook wind. Maar dat valt vandaag een beetje tegen. In de Chevreuse zal het peloton wel veel open vlaktes ontmoeten, maar de wind blaast niet krachtig. Zo zonnig als gisteren in Siena is het ook niet: een graad of 7 en een dik wolkenpak.

clock 10:15 10 uur 15. Jumbo-Visma sloeg vorig jaar meteen snoeihard toe tijdens de openingsrit. Jumbo-Visma sloeg vorig jaar meteen snoeihard toe tijdens de openingsrit

clock 10:10 10 uur 10. De snelle mannen in dit peloton:. - Olav Kooij (Jumbo-Visma) - Michael Matthews (Jayco-AlUla) - Matteo Trentin (UAE) - Sam Bennett (Bora-Hansgrohe) - Nils Eekhoff (DSM) - Arnaud Démare (Groupama-FDJ) - Jonathan Milan (Bahrain Victorious) - Bryan Coquard (Cofidis) - Magnus Cort/Marijn van den Berg (EF-EasyPost) - David Dekker (Arkéa-Samsic) - Ivan Garcia Cortina/Max Kanter (Movistar) - Mads Pedersen (Trek-Segafredo) - Tim Merlier (Soudal-Quick Step) - Arnaud De Lie (Lotto-Dstny) - Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) - Hugo Page (Intermarché-Circus-Wanty) - Cees Bol (Astana) - Taj Jones (Israel-Premier Tech) - Alexander Kristoff (Uno-X) . De snelle mannen in dit peloton: - Olav Kooij (Jumbo-Visma) - Michael Matthews (Jayco-AlUla) - Matteo Trentin (UAE) - Sam Bennett (Bora-Hansgrohe) - Nils Eekhoff (DSM) - Arnaud Démare (Groupama-FDJ) - Jonathan Milan (Bahrain Victorious) - Bryan Coquard (Cofidis) - Magnus Cort/Marijn van den Berg (EF-EasyPost) - David Dekker (Arkéa-Samsic) - Ivan Garcia Cortina/Max Kanter (Movistar) - Mads Pedersen (Trek-Segafredo) - Tim Merlier (Soudal-Quick Step) - Arnaud De Lie (Lotto-Dstny) - Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) - Hugo Page (Intermarché-Circus-Wanty) - Cees Bol (Astana) - Taj Jones (Israel-Premier Tech) - Alexander Kristoff (Uno-X)

clock 10:08 10 uur 08. De opdracht van vandaag.