LIVE Parijs-Nice: Klimmetje in de slotfase kan de sprinters afremmen in eerste rit

clock 12:26 In de UAE Tour was het nog puffen, een weekje later is de Belgische kampioen stevig ingeduffeld. . 12 uur 26. In de UAE Tour was het nog puffen, een weekje later is de Belgische kampioen stevig ingeduffeld.

clock 12:03 12 uur 03. De helling van de 17 bochten, met de top op 5,5 kilometer van de finish, wordt dus bepalend voor de dagwinst, maar ook de klassementsmannen zullen er aandachtig zijn. Boven kunnen namelijk bonificatieseconden gesprokkeld worden. "Parijs-Nice wordt vaak beslist met seconden", schat de wedstrijdleiding in. "Ik weet niet of Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar zullen doortrekken tot aan de finish, maar we zullen hen wel in actie zien op die Côte." . De helling van de 17 bochten, met de top op 5,5 kilometer van de finish, wordt dus bepalend voor de dagwinst, maar ook de klassementsmannen zullen er aandachtig zijn. Boven kunnen namelijk bonificatieseconden gesprokkeld worden. "Parijs-Nice wordt vaak beslist met seconden", schat de wedstrijdleiding in. "Ik weet niet of Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar zullen doortrekken tot aan de finish, maar we zullen hen wel in actie zien op die Côte."

clock 12:02 12 uur 02. Dit parcours nodigt uit tot een offensief. We veranderen voortdurend van richting en we zoeken de lastigste hellingen op in dit gebied. . koersdirecteur François Lemarchand. Dit parcours nodigt uit tot een offensief. We veranderen voortdurend van richting en we zoeken de lastigste hellingen op in dit gebied. koersdirecteur François Lemarchand

clock 11:52 Weinig wind. Wie Parijs-Nice zegt, zegt ook wind. Maar dat valt vandaag een beetje tegen. In de Chevreuse zal het peloton wel veel open vlaktes ontmoeten, maar de wind blaast niet krachtig. Zo zonnig als gisteren in Siena is het ook niet: een graad of 7 en een dik wolkenpak. . 11 uur 52. wind Weinig wind Wie Parijs-Nice zegt, zegt ook wind. Maar dat valt vandaag een beetje tegen. In de Chevreuse zal het peloton wel veel open vlaktes ontmoeten, maar de wind blaast niet krachtig. Zo zonnig als gisteren in Siena is het ook niet: een graad of 7 en een dik wolkenpak.

clock 10:15 10 uur 15. Jumbo-Visma sloeg vorig jaar meteen snoeihard toe tijdens de openingsrit. Jumbo-Visma sloeg vorig jaar meteen snoeihard toe tijdens de openingsrit

clock 10:10 10 uur 10. De snelle mannen in dit peloton:. - Olav Kooij (Jumbo-Visma) - Michael Matthews (Jayco-AlUla) - Matteo Trentin (UAE) - Sam Bennett (Bora-Hansgrohe) - Nils Eekhoff (DSM) - Arnaud Démare (Groupama-FDJ) - Jonathan Milan (Bahrain Victorious) - Bryan Coquard (Cofidis) - Magnus Cort/Marijn van den Berg (EF-EasyPost) - David Dekker (Arkéa-Samsic) - Ivan Garcia Cortina/Max Kanter (Movistar) - Mads Pedersen (Trek-Segafredo) - Tim Merlier (Soudal-Quick Step) - Arnaud De Lie (Lotto-Dstny) - Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) - Hugo Page (Intermarché-Circus-Wanty) - Cees Bol (Astana) - Taj Jones (Israel-Premier Tech) - Alexander Kristoff (Uno-X) . De snelle mannen in dit peloton: - Olav Kooij (Jumbo-Visma) - Michael Matthews (Jayco-AlUla) - Matteo Trentin (UAE) - Sam Bennett (Bora-Hansgrohe) - Nils Eekhoff (DSM) - Arnaud Démare (Groupama-FDJ) - Jonathan Milan (Bahrain Victorious) - Bryan Coquard (Cofidis) - Magnus Cort/Marijn van den Berg (EF-EasyPost) - David Dekker (Arkéa-Samsic) - Ivan Garcia Cortina/Max Kanter (Movistar) - Mads Pedersen (Trek-Segafredo) - Tim Merlier (Soudal-Quick Step) - Arnaud De Lie (Lotto-Dstny) - Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) - Hugo Page (Intermarché-Circus-Wanty) - Cees Bol (Astana) - Taj Jones (Israel-Premier Tech) - Alexander Kristoff (Uno-X)

clock 10:08 10 uur 08. De opdracht van vandaag.