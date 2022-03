LIVE: Regen en wind in Nice: wie doet Roglic nog wat in korte maar pikante slotrit?

Het plannetje van Van Aert heeft gewerkt, want hij graait de 3 punten mee bij de sprint in Levens. Zo zet hij zijn totaal op 61. Aangezien er nog maximaal 18 punten te rapen vallen, kan Roglic - als hij de etappe wint - zijn ploegmaat niet meer de loef afsteken.

Van Aert verzekert zich van groen. Het plannetje van Van Aert heeft gewerkt, want hij graait de 3 punten mee bij de sprint in Levens. Zo zet hij zijn totaal op 61. Aangezien er nog maximaal 18 punten te rapen vallen, kan Roglic - als hij de etappe wint - zijn ploegmaat niet meer de loef afsteken. . 14 uur 45.

14 uur 41. Ondertussen trekt Bauke Mollema eropuit. Ook Wout van Aert springt mee. Met de tussensprint in Levens in het vooruitzicht behoort dit wellicht tot zijn groene plan. .

Opnieuw een leegloop, exit De Gendt. De exodus in het peloton zet zich verder. We noteren 7 nieuwe opgaves: Luke Rowe (Ineos Grenadiers) Otto Vergaerde (Alpecin-Fenix) Michael Morkov (Quick-Step Alpha Vinyl) Albert Torres (Movistar) Campbell Stewart (BikeExchange-Jayco) Thomas De Gendt (Lotto-Soudal) Alexis Gougeard (B&B Hotels) . 14 uur 40.

14 uur 32. Ook Harm Vanhoucke wordt al op achterstand gemeld. Onze landgenoot was de dichtste belager van Madouas in het bergklassement, maar een strijd tussen beide heren zal er op die manier niet van komen. .

14 uur 30. Amper 88 renners onderweg. Na gisteren waren er nog 96 renners, maar vandaag waren er opnieuw 8 niet-starters. Dat brengt het totaal aantal renners in het peloton op 88. Zo is het pak na een week koers zowaar gehalveerd. .

-2 bij Movistar. Het lijstje opgevers vandaag dikt opnieuw aan. Matteo Jorgenson, die gisteren zijn witte trui verloor op de flanken van de Turini, is niet meer gestart. Hij heeft nog te veel last van een val eerder deze week. Ook zijn ploegmaat Johan Jacobs houdt het vermoeid voor bekeken. . 14 uur 15.

Nat in Nice. Terwijl in het peloton de eerste prikjes plaatsvinden valt er nattigheid uit de lucht aan de Côte d'Azur. Het weer zal ongetwijfeld een bepalende factor worden, want straks wordt het draaien, keren en veel dalen op het glooiende parcours. Recht blijven is de boodschap. . 14 uur 06.