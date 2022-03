Houdt Primoz Roglic dit jaar wel zijn gele trui vast in pittige slotrit Parijs-Nice?

11:36

11 uur 36. Verraderlijke slotrit met Col d'Eze. De 8e en laatste rit is geen lachertje. Het is niet zomaar in het geel naar de streep rijden. Van Nice naar Nice tekende de organisatie een pittige korte rit uit van 115 kilometer. Onderweg liggen 5 beklimmingen, we beginnen met 3 cols van 2e categorie, gevolgd door 2 cols van 1e categorie. De beruchte Col d'Eze is de laatste hindernis, 6 km klimmen aan 7,6 procent. De top ligt op 15 km van de streep. Dus - net als in het verleden - kan de slotrit nog wel verrassende resultaten opleveren. Lees hieronder maar wat Primoz Roglic vorig jaar overkwam, toen hij zijn leiderstrui nog verloor. De Sloveen moet waakzaam zijn voor eenzelfde scenario.Hij lijkt de sterkste van het pak, maar Simon Yates (BikeExchange-Jayco), Daniel Martinez en Adam Yates (Ineos) en zelfs nog Nairo Quintana (Arkéa-Samsic) zullen niet aarzelen... .