LIVE: Grote groep met Gaudu en De Gendt leidt, straks wacht de zware Col de Turini

12:41 12 uur 41. Uitzending op Eén om 13.40 u. Binnen een uurtje begint de uitzending op Eén. Renaat Schotte en José De Cauwer gidsen u zoals gewoonlijk doorheen de finale. Ook op onze website hoeft u geen trap te missen dankzij onze livestream.

12:38 12 uur 38. Het peloton blijft een strak tempo onderhouden, waardoor de voorsprong van de leiders opnieuw richting de minuut afkabbelt. Het lijkt erop dat de kopmannen in het peloton deze ritzege niet willen laten liggen.

12:34 Ook Sénéchal knijpt remmen dicht. De opgaves blijven maar komen. Ook Florian Sénéchal, de sterke beer van Quick Step-Alpha Vinyl, stapt nu af. Wellicht met zijn klassieke ambities in het achterhoofd. 12 uur 34.

12:30 12 uur 30. Leider Roglic wapent zich in het peloton voor wat komen zal.

12:27 "Bini" stapt af. Opgave nummer 10 van de dag is een feit, want de organisatie meldt dat Biniam Girmay (Intermarché-WG) is afgestapt. De aalvlugge Eritreeër was bezig aan een uitstekende week, met tweemaal een zesde en eenmaal en vierde plaats. 12 uur 27.

12:23 Sprint. Vlak na de top van Coursegoules volgde een tussensprint, waar Pedersen de drie punten heeft meegegraaid. Hij komt zo ietsje dichter bij Van Aert, maar onze landgenoot is - behoudens een stunt van de Deen of van ploegmakker Roglic - zeker van het groen. 12 uur 23.

12:22 12 uur 22. Nog eens de namen van de 18 leiders: Ryan Mullen (Bora-Hansgrohe), Fabio Felline (Astana), David Gaudu, Olivier Le Gac en Quentin Pacher (Groupama-FDJ), Julien Bernard en Mads Pedersen (Trek-Segafredo), Michael Morkov (Quick Step-Alpha Vinyl), Ivan Garcia Cortina, Gregor Mühlberger en Albert Torres (Movistar), Cees Bol en Nico Denz (DSM), Thomas De Gendt (Lotto-Soudal), Simon Carr en Julius van den Berg (EF), Franck Bonnamour en Alexis Gougeard (BB Hotels).

12:17 Côte de Coursegoules is afgevinkt. De eerste klim van de dag ligt achter de rug. Nico Denz graaide vooraan de 5 bergpunten mee, voor Pacher, Mullen en Gougeard. Nu volgt een lange afzink richting Le Plan-du-Var, waar de weg opnieuw zal beginnen hellen tot aan de voet van de Turini. 12 uur 17.

12:09 Exit Vuillermoz. De signalen waren daarstraks al onheilspellend, maar nu is het dan toch welletjes geweest voor Alexis Vuillermoz. De Fransman geeft op en is zo de 9e renner die vandaag de wedstrijd verlaat. Met Movistar, Lotto-Soudal en Ineos zijn er nog maar 3 teams die hier voltallig rondrijden. Een slagveld. 12 uur 09.

12:00 12 uur . Terwijl Pacher teruggewaaid is naar de groep met De Gendt en co loopt de voorsprong opnieuw op tot 2 minuten. Met de Turini in het verschiet is dat (nog) geen probleem voor de klassementsridders in het peloton.

11:52 11 uur 52. Het winterlandschap in Frankrijk levert opnieuw mooie plaatjes op.

11:46 11 uur 46. De samenwerking vooraan loopt niet volledig naar de wensen van Groupama-FDJ. Pacher kiest daarom het ruime sop op de flanken van de Coursegoules. Of kopman Gaudu daarmee akkoord gaat, laten we in het midden.

11:41 11 uur 41. Ondertussen wordt Alexis Vuillermoz in de problemen gemeld. De Franse springveer van TotalEnergies was het seizoen goed gestart, met toptienplaatsen in de Drôme en in de Faun-Ardèche, maar reed deze week vrij anoniem rond.

11:38 Côte de Coursegoules (2e cat.). De kopgroep nadert stilaan de eerste klim van de dag, de Côte de Coursegoules, een hindernis van 8 kilometer aan zo'n 5 procent. Een opwarmertje voor wat straks komen zal. Op de top zijn er 5 bollenpunten te sprokkelen. 11 uur 38.

11:31 11 uur 31. Het peloton heeft geen zin om de omvangrijke groep zomaar een vrijgeleide te geven. De voorsprong blijft rond de anderhalve minuut schommelen, alles is nog speelbaar.

11:25 Dit beeld toont de ongelukkige val van Geniets deze ochtend uit een andere hoek: 11 uur 25.