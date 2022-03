LIVESTREAM Parijs-Nice: Grignard lost uit kopgroep, krijgt Van Aert nieuwe kans op ritzege?

15:16 Jacobs versnelt op Col de l'Espigoulier. Bij de voet van de laatste klimpartij sluipt Johan Jacobs weg uit de kopgroep. Bollenman Madouas beseft dat hij hier geen punten meer zal sprokkelen en zet zich aan de kant. . 15 uur 16. Jacobs versnelt op Col de l'Espigoulier Bij de voet van de laatste klimpartij sluipt Johan Jacobs weg uit de kopgroep. Bollenman Madouas beseft dat hij hier geen punten meer zal sprokkelen en zet zich aan de kant.

15:13 Sprint in peloton. Alsof we naar de laatste kilometers van een sprintetappe kijken, zo hectisch gaat het eraan toe in het peloton. Ineos-Grenadiers komt met een treintje naar voren geschoten, ook Trek-Segafredo positioneert zijn pionnen. De aanloop naar de laatste klim zorgt voor nervositeit.



15:11 15 uur 11. De speurhonden van Cofidis, Trek-Segafredo en Intermarché-Wanty-Gobert komen alsmaar meer snuffelen aan de kopgroep. De voorsprong zakt nu stilaan onder de minuut. . De speurhonden van Cofidis, Trek-Segafredo en Intermarché-Wanty-Gobert komen alsmaar meer snuffelen aan de kopgroep. De voorsprong zakt nu stilaan onder de minuut.

15:08 Nog 1 keer klimmen vandaag. Als de snelle mannen de Col de l'Espigoulier overleven, lijkt een nieuwe groepssprint in de maak. Maar hoe lastig is die laatste klim nu? De gemiddelde stijging bedraagt maar 4,4%, maar de renners moeten wel 10,8 km klimmen.

15:04 15 uur 04. Houle: "Vreemd om als enige op de ploegbus te zitten". Houle: "Vreemd om als enige op de ploegbus te zitten"

15:01 Godon valt bergop. Vreemd beeld in het peloton: Dorian Godon (AG2R) kletst tegen het asfalt wanneer hij bergop rijdt. Gelukkig krabbelt de Fransman snel weer overeind.

14:59 4 op 4 voor Madouas. Ook op de top van de 4e klauterpartij leggen zijn vluchtkompanen hem niets in de weg. Valentin Madouas neemt een optie op de bolletjestrui.

14:56 Intermarché gelooft vandaag in de kansen van Biniam Girmay. 14 uur 56. Intermarché gelooft vandaag in de kansen van Biniam Girmay

14:52 Opgave Polanc. De Sloveen Jan Polanc (UAE Team Emirates) stapt eveneens af. Zo schieten er nog 110 renners over in deze Pärijs-Nice.

14:51 Grignard haakt af in kopgroep. Voorin breekt de veer van Sébastien Grignard. De 4e beklimming is de hindernis te veel voor onze landgenoot, die aanvankelijk niet mee was in de vlucht van de dag.

14:48 14 uur 48. Het parcours biedt mogelijkheden, maar zullen de renners daar gebruik van maken? Renaat Schotte. Het parcours biedt mogelijkheden, maar zullen de renners daar gebruik van maken? Renaat Schotte

14:47 14 uur 47. Kijk nu live. Renaat Schotte heeft het woord genomen op onze livestream. Geniet van de laatste 60 kilometer! . Kijk nu live Renaat Schotte heeft het woord genomen op onze livestream. Geniet van de laatste 60 kilometer!

14:41 Hayter en co zijn opnieuw komen postvatten in de grote meute. Met 60 kilometer voor de boeg schroeft het peloton zijn achterstand terug tot 1'50".

14:38 De kopgroep lijkt ten dode opgeschreven. 14 uur 38. De kopgroep lijkt ten dode opgeschreven

14:35 Hayter hinkt achterop. In de afdaling van de Col des Portes zijn 15 renners achteropgeraakt. Een van hen is Ethan Hayter (Ineos), de Brit die een abonnement heeft op de laatste positie van het peloton. Hayter krijgt hier nochtans een etappe op zijn maat.

14:30 Vluchter Madouas zit nog wat steviger in de bollen. 14 uur 30. Vluchter Madouas zit nog wat steviger in de bollen

14:26 Lekke band. Het eens iets anders dan een opgave. Radio Tour meldt dat Matteo Jorgenson (Movistar) lek staat. De Amerikaan krijgt al snel een vers laagje rubber.

14:22 Wat rest er nog van klimwerk? - Col de Pas de la Couelle (3e cat): 5,3 km lang en 4,2% gemiddelde stijging. Top op 53 km van de streep. - Col de l'Espigoulier (2e cat): 10,8 km en 4,4% gemiddelde stijging. Top op 28,3 km van de streep.



14:19 Madouas doet er nog een bergje bij. Met ook de Col des Portes op zijn puntenkaart doet Valentin Madouas gouden zaakjes voor de bolletjestrui. De Fransman telt nu al dubbel zoveel punten als zijn eerste achtervolger Harm Vanhoucke.

14:14 Grignard valt even weg uit kopgroep. Radio Tour meldt dat Sébastien Grignard (Lotto-Soudal) plots geen deel meer uitmaakt van de kopgroep. Maar even later komt onze landgenoot weer zijn plekje heroveren voorin.

14:11 14 uur 11. Livestream. Nog een dik halfuur en dan pikken Renaat en José in. De uitzending op Eén is om 14.45 uur ook op deze pagina te bekijken met livestream. . Livestream Nog een dik halfuur en dan pikken Renaat en José in. De uitzending op Eén is om 14.45 uur ook op deze pagina te bekijken met livestream.

14:06 Volgens de predictor heeft Van Aert vandaag de grootste winstkansen, voor Pedersen en Stuyven. 14 uur 06. Volgens de predictor heeft Van Aert vandaag de grootste winstkansen, voor Pedersen en Stuyven

14:01 Madouas blijft oogsten. Het ziet er alsmaar rooskleuriger uit voor de bolletjestrui van Valentin Madouas. De Fransman neemt ook de 2e klim voor zijn rekening en breidt zijn bollenrijk verder uit.

13:59 Wedstrijdverhaal. We zijn vandaag 10 renners kwijtgespeeld, onder wie 4 Belgen: Jasper Philipsen, Aimé De Gendt, Jordi Warlop en Baptiste Planckaert. Ook een vermoeide Fabio Jakobsen staakte de strijd. In de strijd om de vroege vlucht leek onze landgenoot Sébastien Grignard op weg naar een chasse patate. Maar de 5 vluchters toonden genade en lieten Grignard naar de kop van de koers komen. Veel voorsprong gunt het peloton de kopgroep. Vooral de sprintersploegen zijn daar verantwoordelijk voor.



13:53 Onder de 3 minuten. Mondjesmaat knabbelt het peloton zijn achterstand weg. Voor het eerst sinds lang duikt de voorsprong onder de 3 minuten. Grignard en co zijn vandaag de speelbal van de sprintersteams.

13:49 2e van 5 beklimmingen. Na een lang intermezzo is het weer klauteren geblazen. Grignard, Madouas, Fedorov, Koretzky, Jacobs en Van den Berg zetten hun tanden in de Col de Sambuc, geen al te zwaar hapje.

13:44 13 uur 44. Het gaat goed met mijn knie. Ik heb er geen last van op de fiets, dat is het belangrijkste. Wout van Aert (Jumbo-Visma). Het gaat goed met mijn knie. Ik heb er geen last van op de fiets, dat is het belangrijkste. Wout van Aert (Jumbo-Visma)

13:40 13 uur 40. Het is de lange Max Walscheid die het peloton op sleeptouw neemt. De Duitser past zich aan het tempo van de 6 koplopers aan. De achterstand bedraagt 3'25". . Het is de lange Max Walscheid die het peloton op sleeptouw neemt. De Duitser past zich aan het tempo van de 6 koplopers aan. De achterstand bedraagt 3'25".

13:37 De staart van het peloton. 13 uur 37. De staart van het peloton

13:33 Wie is Sébastien Grignard? Sébastien Grignard (Lotto-Soudal) houdt de Belgische eer hoog in de kopgroep. "Grignard is een tijdrijder, die ook zijn mannetje kan staan in het Vlaamse werk", vertelde ploegleider Kurt Van de Wouwer ons toen de jonge Waal vorig jaar neoprof werd bij Lotto-Soudal. "Een veelwinnaar zie ik niet echt in Grignard, omdat hij niet snel is aan de streep. Maar hij is een harde werker, je mag Sébastien vragen wat je wil." Leuk weetje: de vader van de 22-jarige Grignard is producer bij onze Franstalige collega's van RTBF.



13:30 13 uur 30. De kopgroep. - Jevgeni Fedorov (Kaz/Astana) - Sébastien Grignard (Bel/Lotto-Soudal) - Johan Jacobs (Zwi/Movistar) - Victor Koretzky (Fra/B&B) - Valentin Madouas (Fra/Groupama-FDJ) - Julius van den Berg (Ned/EF) . De kopgroep - Jevgeni Fedorov (Kaz/Astana) - Sébastien Grignard (Bel/Lotto-Soudal) - Johan Jacobs (Zwi/Movistar) - Victor Koretzky (Fra/B&B) - Valentin Madouas (Fra/Groupama-FDJ) - Julius van den Berg (Ned/EF)

13:26 Het profiel van deze etappe. 13 uur 26. Het profiel van deze etappe

13:24 100 kilometer achter de kiezen. We zijn bijna halfweg in deze marathonetappe van 213,6 km. Stilaan begint het wegdek weer op te lopen. Met de Col de Sambuc en de Col des Portes wacht een Siamese tweeling de koplopers op.

13:19 Etenstijd in het peloton. 13 uur 19. Etenstijd in het peloton

13:15 Op papier was dit een etappe voor baroudeurs. Maar met z'n zessen lijkt het voor de koplopers een moeilijke strijd te worden tegen het peloton. Het verschil schommelt al een tijdje rond 3'15".

13:10 Opgave Aimé De Gendt. Het boek met het lijstje opgevers is nog niet volgeschreven: Aimé De Gendt is de volgende die de strijd staakt. Zijn team Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux zag eerder vandaag al Baptiste Planckaert niet van start gaan.

13:06 Gele trui Roglic met ploegmakker Rohan Dennis. 13 uur 06. Gele trui Roglic met ploegmakker Rohan Dennis

13:00 Van Aert: "Zelf meesprinten? Afwachten hoe ik me voel". Als de snelle benen straks mogen bikkelen voor de hoofdprijs, denken we automatisch ook aan Wout van Aert. "Het is vandaag de laatste kans voor snelle jongens zoals Coquard. De kans is groot dat er ploegen zullen zijn die de vlucht willen terughalen", zei Van Aert bij de start van de etappe. "Of ik zelf zal meesprinten? Ik zal zien hoe ik me voel tijdens de etappe." In de voorbije massasprints in Parijs-Nice moest Van Aert telkens vrede nemen met een ereplek: 2e in de sprint gewonnen door Jakobsen, 3e in de rit waarin Pedersen de allersnelste was.



12:54 Opgave nummer 9. Met Ruben Fernandez (Cofidis) zien we opnieuw een renner het strijdtoneel verlaten. De Spanjaard kleurde gisteren mee het wedstrijdverhaal door mee te gaan in de lange ontsnapping. Fernandez is al de 9e renner die we vandaag moeten schrappen op de deelnemerslijst.



12:51 12 uur 51. Livestream om 14.45 uur. Van de langste etappe in Parijs-Nice krijgt u vanaf 14.45 uur beelden te zien. Dan start de uitzending op Eén en op deze pagina (livestream). Renaat en José zijn de commentatoren met dienst. . Livestream om 14.45 uur Van de langste etappe in Parijs-Nice krijgt u vanaf 14.45 uur beelden te zien. Dan start de uitzending op Eén en op deze pagina (livestream). Renaat en José zijn de commentatoren met dienst.

12:47 37,4 km/u. Door de verenigde krachten pitst het peloton een minuut van zijn achterstand af, die nu nog 3'45" bedraagt. De snelheidsmeter geeft na 2 uur koers een gemiddelde aan van 37,4 km/u.



12:41 Sprintersteams bundelen de krachten. Behalve Jumbo-Visma dragen ook Trek-Segafredo, Cofidis en Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux hun steentje bij op kop van het peloton. Trek doet dat voor Mads Pedersen, Cofidis voor Coquard en Intermarché speelt vandaag de snelle Eritreeër Biniam Girmay uit.



12:39 Het neusje van het peloton. 12 uur 39. Het neusje van het peloton

12:35 Tussensprint. De Nederlander Julius van den Berg spijst de pot van zijn team EF door de volle buit te pakken bij de tussensprint. Fedorov en Jacobs verdelen er de rest van de koek.

12:34 De 8 renners die we vandaag al kwijtspeelden. - Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix): ziek - Fabio Jakobsen (Quick Step-Alpha Vinyl): vermoeid - Simon Geschke (Cofidis): ziek - Dimitri Groezdev (Astana): ziek - Markus Hoelgaard (Trek-Segafredo): vermoeid - Luke Durbridge (BikeExchange) - Baptiste Planckaert (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) - Jordi Warlop (B&B Hotels)

12:30 Reden opgave Jakobsen is bekend. Driekwarter geleden stapte Fabio Jakobsen uit de wedstrijd. "Omdat hij vermoeid is", laat zijn team Quick Step-Alpha Vinyl nu weten. De volgende afspraak voor de Nederlandse sprintbolide is de Bredene Koksijde Classic (volgende week vrijdag). Tenzij Jakobsen nog opgeroepen wordt voor Milaan-Sanremo.



12:25 Grignard neemt de kopgroep op sleeptouw. 12 uur 25. Grignard neemt de kopgroep op sleeptouw

12:24 12 uur 24. De 6 mannen voorin. - Jevgeni Fedorov (Kaz/Astana) - Sébastien Grignard (Bel/Lotto-Soudal) - Johan Jacobs (Zwi/Movistar) - Victor Koretzky (Fra/B&B) - Valentin Madouas (Fra/Groupama-FDJ) - Julius van den Berg (Ned/EF) . De 6 mannen voorin - Jevgeni Fedorov (Kaz/Astana) - Sébastien Grignard (Bel/Lotto-Soudal) - Johan Jacobs (Zwi/Movistar) - Victor Koretzky (Fra/B&B) - Valentin Madouas (Fra/Groupama-FDJ) - Julius van den Berg (Ned/EF)

12:19 Thomas De Gendt heeft met Grignard een ploegmakker in de vuurlinie. 12 uur 19. Thomas De Gendt heeft met Grignard een ploegmakker in de vuurlinie

12:13 12 uur 13. Een nieuwe ploeg aan het front in het peloton: Cofidis. Zij leggen vandaag hun boontjes te week op Bryan Coquard. dinsdag nog 2e in de massasprint gewonnen door Mads Pedersen. . Een nieuwe ploeg aan het front in het peloton: Cofidis. Zij leggen vandaag hun boontjes te week op Bryan Coquard. dinsdag nog 2e in de massasprint gewonnen door Mads Pedersen.

12:10 Warlop knijpt remmen dicht. Net als gisteren blijven de opgaves binnendruppelen. Onze landgenoot Jordi Warlop (B&B) is de volgende naam die u mag schrappen.



12:06 12 uur 06. Wat staat er nog op het menu? Er wachten nog enkele lekkernijen, maar die worden allemaal in de 2e helft van de wedstrijd geserveerd. De top van de laatste beklimming ligt op 28,3 km van de streep. . Wat staat er nog op het menu? Er wachten nog enkele lekkernijen, maar die worden allemaal in de 2e helft van de wedstrijd geserveerd. De top van de laatste beklimming ligt op 28,3 km van de streep.

12:01 Het beeld waarop Jakobsen afscheid nam van zijn collega's in Parijs-Nice. 12 uur 01. Het beeld waarop Jakobsen afscheid nam van zijn collega's in Parijs-Nice

11:58 Kleine 5 minuten. Het peloton heeft de 6 vluchters volledig in zijn greep. Meer dan 4'45" voorsprong krijgen Grignard en zijn 5 reisgezellen niet.

11:55 Van Aert en Roglic kleuren vandaag groen en geel. 11 uur 55. Van Aert en Roglic kleuren vandaag groen en geel

11:49 11 uur 49. Voor ons geldt hetzelfde principe als gisteren: we zijn niet per se geïnteresseerd in de ritzege. Wout van Aert (Jumbo-Visma). Voor ons geldt hetzelfde principe als gisteren: we zijn niet per se geïnteresseerd in de ritzege Wout van Aert (Jumbo-Visma)

11:46 Bergkoning Madouas. De eerste punten bergop zijn zoals verwacht ten prooi gevallen aan Valentin Madouas. De Franse berggeit telt nu 13 punten voorsprong op eerste achtervolger Harm Vanhoucke.

11:43 Opgave Jakobsen. Na 1 uur koers houdt ook Fabio Jakobsen (Quick Step-Alpha Vinyl) het voor bekeken. Wat de reden is voor zijn opgave is nog niet bekend. De Nederlander sprintte in deze Parijs-Nice naar winst in de 2e etappe.

11:41 7 teams zijn nog compleet. Sinds de start van Parijs-Nice zondag zagen we al liefst 39 renners uitvallen. 7 teams zijn nog voltallig: Jumbo-Visma, Lotto-Soudal, Ineos-Grenadiers, Groupama-FDJ, Movistar, TotalEnergies en B&B. Israel-Premier Tech deelde het meest in de klappen en telt nog 1 renner (Houle). EF en Alpecin-Fenix zijn nog elk met 3 man in koers.



11:37 11 uur 37. Stuyven: "Er gaat iets rond in het peloton". Stuyven: "Er gaat iets rond in het peloton"

11:32 Jumbo en Trek. Draait het vandaag uit op een groepssprint? Bij Trek-Segafredo trekken ze alvast de kaart van Mads Pedersen. Zijn ploegmakkers trekken naar de bek van het peloton en steken Jumbo-Visma een handje toe.

11:30 Het gaat bergop. Ondertussen zet de kopgroep koers naar de top van de 1e beklimming. Vooral bolletjestrui Valentin Madouas zal tuk zijn op de punten.

11:23 11 uur 23. Ik ben tevreden over mijn evolutie deze week. Hopelijk blijf ik gezond. Jasper Stuyven (Trek-Segafredo). Ik ben tevreden over mijn evolutie deze week. Hopelijk blijf ik gezond. Jasper Stuyven (Trek-Segafredo)

11:21 11 uur 21. Samenstelling kopgroep. - Jevgeni Fedorov (Kaz/Astana) - Sébastien Grignard (Bel/Lotto-Soudal) - Johan Jacobs (Zwi/Movistar) - Victor Koretzky (Fra/B&B) - Valentin Madouas (Fra/Groupama-FDJ) - Julius van den Berg (Ned/EF) . Samenstelling kopgroep - Jevgeni Fedorov (Kaz/Astana) - Sébastien Grignard (Bel/Lotto-Soudal) - Johan Jacobs (Zwi/Movistar) - Victor Koretzky (Fra/B&B) - Valentin Madouas (Fra/Groupama-FDJ) - Julius van den Berg (Ned/EF)

11:20 Kopgroep wacht op Grignard. Zelf had Grignard het waarschijnlijk niet meer verwacht, maar plots krijgt hij de koplopers in het vizier. Jacobs en co hebben onze landgenoot opgewacht. Met 6 zijn ze sterker dan 5.

11:16 Chasse patate Grignard? Grignard krijgt het gaatje op de kopgroep maar niet gedicht. Integendeel, onze landgenoot ziet zijn achterstand aandikken tot 50 seconden. Een chasse patate

11:10 11 uur 10. 5 leiders + 1 Belg? Als Sébastien Grignard (Lotto-Soudal) zijn achtervolgingsrace tot een goed einde brengt, tellen we straks 6 renners in de spits van de koers. De 5 die momenteel het mooie weer maken in de kopgroep zijn Fedorov (Astana), Jacobs (Movistar), Madouas (Groupama), Koretzky (B&B) en Julius van den Berg (EF). . 5 leiders + 1 Belg? Als Sébastien Grignard (Lotto-Soudal) zijn achtervolgingsrace tot een goed einde brengt, tellen we straks 6 renners in de spits van de koers.



11:09 11 uur 09. Plaspauze. Het peloton begraaft nu toch de strijdbijl. De renners zetten zich aan de kant voor een sanitaire stop. . Plaspauze Het peloton begraaft nu toch de strijdbijl. De renners zetten zich aan de kant voor een sanitaire stop.

11:08 11 uur 08. Vansevenant: "Misschien kunnen de sprinters wel overleven". Vansevenant: "Misschien kunnen de sprinters wel overleven"

11:06 11 uur 06. Peloton schiet weer wakker. De chrono geeft 50 seconden achterstand aan voor het peloton. Daar schieten ze dan plots weer wakker, de ene aanval volgt de andere op. De strijd voor de vroege vlucht is nog niet gestreden. . Peloton schiet weer wakker De chrono geeft 50 seconden achterstand aan voor het peloton. Daar schieten ze dan plots weer wakker, de ene aanval volgt de andere op.



11:01 11 uur 01. Lotto-Soudal heeft de slag gemist en probeert dat recht te zetten door Sébastien Grignard naar het front te sturen. Kan de jonge Waal de sprong naar voren nog maken? . Lotto-Soudal heeft de slag gemist en probeert dat recht te zetten door Sébastien Grignard naar het front te sturen. Kan de jonge Waal de sprong naar voren nog maken?

11:00 11 uur . 5 leiders. Slag om slinger wordt er gedemarreerd. Jacobs krijgt voorin het gezelschap van Madouas, Fedorov, Koretzky en de Nederlander Julius van den Berg. . 5 leiders Slag om slinger wordt er gedemarreerd. Jacobs krijgt voorin het gezelschap van Madouas, Fedorov, Koretzky en de Nederlander Julius van den Berg.

11:00 11 uur . wielrennen De ziekenboeg puilt uit: deze renners zitten met kopzorgen voor de klassiekers

10:58 10 uur 58. Belgische Zwitser Jacobs. Johan Jacobs (Movistar) heeft plots 15 seconden bonus op het peloton. Het sein voor bolletjestrui Valentin Madouas om in het tegenoffensief te trekken. . Belgische Zwitser Jacobs Johan Jacobs (Movistar) heeft plots 15 seconden bonus op het peloton. Het sein voor bolletjestrui Valentin Madouas om in het tegenoffensief te trekken.

10:55 10 uur 55. Het tempo in het peloton verlamt de aanvalspogingen. Als de renners hun verrekijker opzetten, zien ze stilaan de 1e beklimming. Is dat gunstiger terrein om een aanval op poten te zetten? . Het tempo in het peloton verlamt de aanvalspogingen. Als de renners hun verrekijker opzetten, zien ze stilaan de 1e beklimming. Is dat gunstiger terrein om een aanval op poten te zetten?

10:52 Felle tegenwind. Wanneer 5 avonturiers de aanvalstrom luiden, knalt EF het gaatje toe. De renners krijgen af te rekenen met een felle tegenwind. . 10 uur 52. Felle tegenwind Wanneer 5 avonturiers de aanvalstrom luiden, knalt EF het gaatje toe. De renners krijgen af te rekenen met een felle tegenwind.

10:49 De sfeer was goed bij de start. 10 uur 49. De sfeer was goed bij de start

10:45 10 uur 45. Lotto-Soudal wil mee. Bij de eerste aanvalsgolven mengt Lotto-Soudal zich in de debatten. Een renner van Movistar gaat voor het peloton uitfietsen. . Lotto-Soudal wil mee Bij de eerste aanvalsgolven mengt Lotto-Soudal zich in de debatten. Een renner van Movistar gaat voor het peloton uitfietsen.

10:43 10 uur 43. 115 renners. 6 renners hebben hun rugnummer vanmorgen niet meer opgespeld: onze landgenoten Jasper Philipsen en Baptiste Planckaert, Dimitri Groezdev, Markus Hoelgaard, Luke Durbridge en Simon Geschke. Zo blijven er nog 115 renners over in de Koers naar de Zon. . 115 renners 6 renners hebben hun rugnummer vanmorgen niet meer opgespeld: onze landgenoten Jasper Philipsen en Baptiste Planckaert, Dimitri Groezdev, Markus Hoelgaard, Luke Durbridge en Simon Geschke.



10:41 10 uur 41 match begonnen START! Het licht wordt op groen gezet. De strijd om de vroege vlucht kan losbarsten.

10:37 10 uur 37. Als er een ongevaarlijke kopgroep wegrijdt, zullen we niet achtervolgen. Wout van Aert (Jumbo-Visma). Als er een ongevaarlijke kopgroep wegrijdt, zullen we niet achtervolgen Wout van Aert (Jumbo-Visma)

10:32 10 uur 32. De renners zijn onderweg naar de officiële start, die is gepland rond 10.40 uur. . De renners zijn onderweg naar de officiële start, die is gepland rond 10.40 uur.

09:54 09 uur 54. Lijstje niet-starters. Gisteren noteerden we een record met 18 niet-starters in de 5e etappe. Het gros van die renners meldde ziek af. Ook vandaag hebben enkele renners hun kat gestuurd naar het startpodium: - Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix): ziek - Simon Geschke (Cofidis): ziek - Dimitri Groezdev (Astana): ziek - Markus Hoelgaard (Trek-Segafredo): vermoeid - Luke Durbridge (BikeExchange) - Baptiste Planckaert (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) . Lijstje niet-starters Gisteren noteerden we een record met 18 niet-starters in de 5e etappe. Het gros van die renners meldde ziek af.



09:53 Philipsen is ziek: "Net als mijn andere ploegmakkers". 09 uur 53. Philipsen is ziek: "Net als mijn andere ploegmakkers"

09:52 Astana ziet de Kazach Groezdev ziek wegvallen. 09 uur 52. Astana ziet de Kazach Groezdev ziek wegvallen

09:52 Zieke Simon Geschke start niet meer. 09 uur 52. Zieke Simon Geschke start niet meer