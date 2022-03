LIVE Parijs-Nice: Lotto-Belg Grignard in kopgroep, Jakobsen en Philipsen verdwijnen uit koers

12:54 Opgave nummer 9. Met Ruben Fernandez (Cofidis) zien we opnieuw een renner het strijdtoneel verlaten. De Spanjaard kleurde gisteren mee het wedstrijdverhaal door mee te gaan in de lange ontsnapping. Fernandez is al de 9e renner die we vandaag moeten schrappen op de deelnemerslijst. . 12 uur 54. Opgave nummer 9 Met Ruben Fernandez (Cofidis) zien we opnieuw een renner het strijdtoneel verlaten. De Spanjaard kleurde gisteren mee het wedstrijdverhaal door mee te gaan in de lange ontsnapping.



Fernandez is al de 9e renner die we vandaag moeten schrappen op de deelnemerslijst.

12:51 12 uur 51. Livestream om 14.45 uur. Van de langste etappe in Parijs-Nice krijgt u vanaf 14.45 uur beelden te zien. Dan start de uitzending op Eén en op deze pagina (livestream). Renaat en José zijn de commentatoren met dienst. . Livestream om 14.45 uur Van de langste etappe in Parijs-Nice krijgt u vanaf 14.45 uur beelden te zien. Dan start de uitzending op Eén en op deze pagina (livestream). Renaat en José zijn de commentatoren met dienst.

12:47 37,4 km/u. Door de verenigde krachten pitst het peloton een minuut van zijn achterstand af, die nu nog 3'45" bedraagt. De snelheidsmeter geeft na 2 uur koers een gemiddelde aan van 37,4 km/u.



De snelheidsmeter geeft na 2 uur koers een gemiddelde aan van 37,4 km/u.

12:41 12 uur 41. Sprintersteams bundelen de krachten. Behalve Jumbo-Visma dragen ook Trek-Segafredo, Cofidis en Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux hun steentje bij op kop van het peloton. Trek doet dat voor Mads Pedersen, Cofidis voor Coquard en Intermarché speelt vandaag de snelle Eritreeër Biniam Girmay uit.



Trek doet dat voor Mads Pedersen, Cofidis voor Coquard en Intermarché speelt vandaag de snelle Eritreeër Biniam Girmay uit.

12:39 Het neusje van het peloton. 12 uur 39. Het neusje van het peloton

12:35 Tussensprint. De Nederlander Julius van den Berg spijst de pot van zijn team EF door de volle buit te pakken bij de tussensprint. Fedorov en Jacobs verdelen er de rest van de koek. . 12 uur 35. Tussensprint De Nederlander Julius van den Berg spijst de pot van zijn team EF door de volle buit te pakken bij de tussensprint. Fedorov en Jacobs verdelen er de rest van de koek.

12:34 12 uur 34. De 8 renners die we vandaag al kwijtspeelden. - Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix): ziek - Fabio Jakobsen (Quick Step-Alpha Vinyl): vermoeid - Simon Geschke (Cofidis): ziek - Dimitri Groezdev (Astana): ziek - Markus Hoelgaard (Trek-Segafredo): vermoeid - Luke Durbridge (BikeExchange) - Baptiste Planckaert (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) - Jordi Warlop (B&B Hotels)

- Jordi Warlop (B&B Hotels)

12:30 12 uur 30. Reden opgave Jakobsen is bekend. Driekwarter geleden stapte Fabio Jakobsen uit de wedstrijd. "Omdat hij vermoeid is", laat zijn team Quick Step-Alpha Vinyl nu weten. De volgende afspraak voor de Nederlandse sprintbolide is de Bredene Koksijde Classic (volgende week vrijdag). Tenzij Jakobsen nog opgeroepen wordt voor Milaan-Sanremo.



De volgende afspraak voor de Nederlandse sprintbolide is de Bredene Koksijde Classic (volgende week vrijdag). Tenzij Jakobsen nog opgeroepen wordt voor Milaan-Sanremo.

12:25 Grignard neemt de kopgroep op sleeptouw. 12 uur 25. Grignard neemt de kopgroep op sleeptouw

12:24 12 uur 24. De 6 mannen voorin. - Jevgeni Fedorov (Kaz/Astana) - Sébastien Grignard (Bel/Lotto-Soudal) - Johan Jacobs (Zwi/Movistar) - Victor Koretzky (Fra/B&B) - Valentin Madouas (Fra/Groupama-FDJ) - Julius van den Berg (Ned/EF) . De 6 mannen voorin - Jevgeni Fedorov (Kaz/Astana) - Sébastien Grignard (Bel/Lotto-Soudal) - Johan Jacobs (Zwi/Movistar) - Victor Koretzky (Fra/B&B) - Valentin Madouas (Fra/Groupama-FDJ) - Julius van den Berg (Ned/EF)

12:19 Thomas De Gendt heeft met Grignard een ploegmakker in de vuurlinie. 12 uur 19. Thomas De Gendt heeft met Grignard een ploegmakker in de vuurlinie

12:13 12 uur 13. Een nieuwe ploeg aan het front in het peloton: Cofidis. Zij leggen vandaag hun boontjes te week op Bryan Coquard. dinsdag nog 2e in de massasprint gewonnen door Mads Pedersen. . Een nieuwe ploeg aan het front in het peloton: Cofidis. Zij leggen vandaag hun boontjes te week op Bryan Coquard. dinsdag nog 2e in de massasprint gewonnen door Mads Pedersen.

12:10 Warlop knijpt remmen dicht. Net als gisteren blijven de opgaves binnendruppelen. Onze landgenoot Jordi Warlop (B&B) is de volgende naam die u mag schrappen. . 12 uur 10. Warlop knijpt remmen dicht Net als gisteren blijven de opgaves binnendruppelen. Onze landgenoot Jordi Warlop (B&B) is de volgende naam die u mag schrappen.



12:06 12 uur 06. Wat staat er nog op het menu? Er wachten nog enkele lekkernijen, maar die worden allemaal in de 2e helft van de wedstrijd geserveerd. De top van de laatste beklimming ligt op 28,3 km van de streep. . Wat staat er nog op het menu? Er wachten nog enkele lekkernijen, maar die worden allemaal in de 2e helft van de wedstrijd geserveerd. De top van de laatste beklimming ligt op 28,3 km van de streep.

12:01 Het beeld waarop Jakobsen afscheid nam van zijn collega's in Parijs-Nice. 12 uur 01. Het beeld waarop Jakobsen afscheid nam van zijn collega's in Parijs-Nice

11:58 Kleine 5 minuten. Het peloton heeft de 6 vluchters volledig in zijn greep. Meer dan 4'45" voorsprong krijgen Grignard en zijn 5 reisgezellen niet. . 11 uur 58. Kleine 5 minuten Het peloton heeft de 6 vluchters volledig in zijn greep. Meer dan 4'45" voorsprong krijgen Grignard en zijn 5 reisgezellen niet.

11:55 Van Aert en Roglic kleuren vandaag groen en geel. 11 uur 55. Van Aert en Roglic kleuren vandaag groen en geel

11:49 11 uur 49. Voor ons geldt hetzelfde principe als gisteren: we zijn niet per se geïnteresseerd in de ritzege. Wout van Aert (Jumbo-Visma). Voor ons geldt hetzelfde principe als gisteren: we zijn niet per se geïnteresseerd in de ritzege Wout van Aert (Jumbo-Visma)

11:46 Bergkoning Madouas. De eerste punten bergop zijn zoals verwacht ten prooi gevallen aan Valentin Madouas. De Franse berggeit telt nu 13 punten voorsprong op eerste achtervolger Harm Vanhoucke. . 11 uur 46. Bergkoning Madouas De eerste punten bergop zijn zoals verwacht ten prooi gevallen aan Valentin Madouas. De Franse berggeit telt nu 13 punten voorsprong op eerste achtervolger Harm Vanhoucke.