LIVE Parijs-Nice: Harm Vanhoucke trekt ten aanval in uitdagende rit, 18 renners starten niet meer

12:43 12 uur 43. Wedstrijdverhaal. 18 renners zijn niet meer van start gegaan door ziekte of blessure: Lampaert, Trentin, Stybar, Politt, Groenewegen, Rickaert, Keukeleire, Van Asbroeck, Capiot, Bissegger, Mäder, Champoussin, C.F. Hagen, Piccoli, Powless, Sbaragli, Vermaerke en Vine. 10 renners veroverden na een felle strijd een ticket voor de vlucht van de dag: Vanhoucke, Bonnamour, Doull, Fernandez, Jorgenson, Madouas, McNulty, Mørkøv, Pichon en Turgis. Madouas kwam als 1e boven op de 1e van 5 beklimmingen Jumbo-Visma krijgt in het peloton steun van BikeExchange, de ploeg van Simon Yates. . Wedstrijdverhaal 18 renners zijn niet meer van start gegaan door ziekte of blessure: Lampaert, Trentin, Stybar, Politt, Groenewegen, Rickaert, Keukeleire, Van Asbroeck, Capiot, Bissegger, Mäder, Champoussin, C.F. Hagen, Piccoli, Powless, Sbaragli, Vermaerke en Vine.



12:39 Voorsprong stagneert. De chrono is al een poos bevroren, 6'35" blijft het verschil. Er rest de renners nog 133,3 kilometer waarin 4 beklimmingen opdoemen. . 12 uur 39. Voorsprong stagneert De chrono is al een poos bevroren, 6'35" blijft het verschil. Er rest de renners nog 133,3 kilometer waarin 4 beklimmingen opdoemen.

12:34 12 uur 34. Vanhoucke: "Ik weet niet hoe goed ik momenteel ben". In een interview met onze man ter plekke vertelde Harm Vanhoucke voor de start dat hij deze etappe met rood omcirkeld had. "Het is een mooie rit. Er zijn kansen voor de vroege vlucht om voorop te blijven", zei de klimmer van Lotto-Soudal. "Hoe goed ik ben? Dat weet ik niet goed. Ik heb corona gehad na Mallorca, maar op training voelde ik me wel goed." . Vanhoucke: "Ik weet niet hoe goed ik momenteel ben" In een interview met onze man ter plekke vertelde Harm Vanhoucke voor de start dat hij deze etappe met rood omcirkeld had. "Het is een mooie rit. Er zijn kansen voor de vroege vlucht om voorop te blijven", zei de klimmer van Lotto-Soudal. "Hoe goed ik ben? Dat weet ik niet goed. Ik heb corona gehad na Mallorca, maar op training voelde ik me wel goed."

12:28 12 uur 28. Voorin vliegen ze in duikvlucht richting een stekelig tussenstuk. Het peloton geeft Vanhoucke en co geen monstervoorsprong cadeau. 6'35" is het laatst opgenomen tijdsverschil. . Voorin vliegen ze in duikvlucht richting een stekelig tussenstuk. Het peloton geeft Vanhoucke en co geen monstervoorsprong cadeau. 6'35" is het laatst opgenomen tijdsverschil.

12:22 12 uur 22. De puntenverdeling op de 1e klim. 1. Madouas 10 punten 2. Vanhoucke 5 punten 3. Jorgenson 3 punten 4. Bonnamour 2 punten 5. Fernandez 1 punt . De puntenverdeling op de 1e klim 1. Madouas 10 punten 2. Vanhoucke 5 punten 3. Jorgenson 3 punten 4. Bonnamour 2 punten 5. Fernandez 1 punt

12:20 12 uur 20. Gisteren had ik geen goed gevoel. Hopelijk heb ik goede benen in de bergen. Nairo Quintana (Arkéa-Samsic) staat al op bijna 2 minuten in het klassement. Gisteren had ik geen goed gevoel. Hopelijk heb ik goede benen in de bergen. Nairo Quintana (Arkéa-Samsic) staat al op bijna 2 minuten in het klassement

12:16 34,9 km/u. Ondanks een klim van net geen 10 km geeft de snelheidsmeter na 1 uur koers een gemiddelde van 34,9 km/u aan. Dat is vooral te danken aan de vurige openingsfase waarin slag om slinger gedemarreerd werd. . 12 uur 16. 34,9 km/u Ondanks een klim van net geen 10 km geeft de snelheidsmeter na 1 uur koers een gemiddelde van 34,9 km/u aan. Dat is vooral te danken aan de vurige openingsfase waarin slag om slinger gedemarreerd werd.

12:13 Madouas 1e boven. Het bergklassement zal vandaag op zijn kop gezet worden, want bolletjestrui Matthew Holmes (Lotto-Soudal) heeft geen ticket kunnen bemachtigen voor de vlucht van de dag. Madouas plant als 1e zijn vlag neer op de top van de Croix de Chaubouret (1e cat), goed voor 10 bergpunten. Leider Holmes telt 12 punten. . 12 uur 13. Madouas 1e boven Het bergklassement zal vandaag op zijn kop gezet worden, want bolletjestrui Matthew Holmes (Lotto-Soudal) heeft geen ticket kunnen bemachtigen voor de vlucht van de dag.



12:07 12 uur 07. Simon Yates (BikeExchange) gelooft vandaag in zijn winstkansen en stuurt enkele ploegmakkers naar het front van het peloton. . Simon Yates (BikeExchange) gelooft vandaag in zijn winstkansen en stuurt enkele ploegmakkers naar het front van het peloton.

12:07 12 uur 07. Nog eens de 10 koplopers op een rijtje. - Harm Vanhoucke (Lotto-Soudal) - Franck Bonnamour (B&B Hotels) - Owain Doull (EF) - Ruben Fernandez (Cofidis) - Matteo Jorgenson (Movistar) - Valentin Madouas (Groupama-FDJ) - Brandon McNulty (UAE) - Michael Mørkøv (Quick Step-Alpha Vinyl) - Laurent Pichon (Arkea-Samsic) - Anthony Turgis (TotalEnergies) . Nog eens de 10 koplopers op een rijtje - Harm Vanhoucke (Lotto-Soudal) - Franck Bonnamour (B&B Hotels) - Owain Doull (EF) - Ruben Fernandez (Cofidis) - Matteo Jorgenson (Movistar) - Valentin Madouas (Groupama-FDJ) - Brandon McNulty (UAE) - Michael Mørkøv (Quick Step-Alpha Vinyl) - Laurent Pichon (Arkea-Samsic) - Anthony Turgis (TotalEnergies)

12:01 Van Aert is zijn gele trui virtueel kwijt. Op de 1e klauterpartij van de dag winnen de 10 vluchters terrein. Het verschil heeft de kaap van de 5 minuten al overschreden. Dat betekent dat de gele trui momenteel virtueel van schouders verandert: Fernandez (in de kopgroep) verdrijft Van Aert van de leiderstroon. De Spanjaard stond voor de etappe op 4'34" in het klassement. . 12 uur 01. Van Aert is zijn gele trui virtueel kwijt Op de 1e klauterpartij van de dag winnen de 10 vluchters terrein. Het verschil heeft de kaap van de 5 minuten al overschreden.



11:57 11 uur 57. Live beelden vanaf 14.45 uur. Ook Renaat en José zijn vandaag weer op post. Vanaf 14.45 uur loodsen zij jullie door deze aantrekkelijke etappe op Eén. De uitzending is ook op deze pagina te bekijken met livestream. . Live beelden vanaf 14.45 uur Ook Renaat en José zijn vandaag weer op post. Vanaf 14.45 uur loodsen zij jullie door deze aantrekkelijke etappe op Eén. De uitzending is ook op deze pagina te bekijken met livestream.

11:54 11 uur 54. Hayter rijdt niet graag in een peloton. Het is een opvallend maar wel terugkerend beeld: de Brit Ethan Hayter die telkens de rij sluit in het peloton. Het goudhaantje van Ineos-Grenadiers houdt er blijkbaar niet van om in een peloton te rijden, zo klinkt het vanuit radio peloton. In de klassiekers kan zo'n slechte positionering Hayter vaak de das omdoen. . Hayter rijdt niet graag in een peloton Het is een opvallend maar wel terugkerend beeld: de Brit Ethan Hayter die telkens de rij sluit in het peloton.



