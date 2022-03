LIVESTREAM Parijs-Nice: Rohan Dennis superieur, Wout van Aert als voorlaatste van start

14:54 14 uur 54. 6e tussentijd voor Lampaert. Yves Lampaert is bij het tussenpunt 16 seconden trager dan Dennis. Hij doet wel beter dan João Almeida, die pas de 10e tijd heeft. . 6e tussentijd voor Lampaert Yves Lampaert is bij het tussenpunt 16 seconden trager dan Dennis. Hij doet wel beter dan João Almeida, die pas de 10e tijd heeft.

14:49 14 uur 49. Tussenstand. 1. Rohan Dennis - 16'26" 2. Ethan Hayter - op 7" 3. Brandon McNulty - 30" 4. Luke Durbridge - 35" 5. Alex Kirsch - 39" . Tussenstand 1. Rohan Dennis - 16'26"

14:48 14 uur 48. Kirsch op 5. We zien een nieuwe naam in de top 10, met de Luxemburger Alex Kirsch op 5. Door zijn chrono zakt Thomas De Gendt uit de top 10. . Kirsch op 5 We zien een nieuwe naam in de top 10, met de Luxemburger Alex Kirsch op 5. Door zijn chrono zakt Thomas De Gendt uit de top 10.

14:40 14 uur 40. Interessant trio. Om 14.43 uur gaat João Almeida van start, 2 minuten later gevolgd door Belgisch tijdritkampioen Yves Lampaert. Normaal gezien had Maximilian Schachmann tussen de 2 moeten rijden, maar hij heeft er de brui aan gegeven. Vlak na Lampaert is het dan weer de beurt aan Europees kampioen Stefan Küng. . Interessant trio Om 14.43 uur gaat João Almeida van start, 2 minuten later gevolgd door Belgisch tijdritkampioen Yves Lampaert. Normaal gezien had Maximilian Schachmann tussen de 2 moeten rijden, maar hij heeft er de brui aan gegeven. Vlak na Lampaert is het dan weer de beurt aan Europees kampioen Stefan Küng.

14:34 14 uur 34. Angelsaksische top 7. De eerste 7 renners aan de finish momenteel komen allemaal uit Engelssprekende landen: Rohan Dennis (1e) en Luke Durbridge (4e) voor Australië, Ethan Hayter (2e), Owain Doull (5e) en Simon Carr (7e) voor Groot-Brittannië en we nemen er de Zuid-Afrikaan Stefan de Bod op de 6e plaats ook maar bij. . Angelsaksische top 7 De eerste 7 renners aan de finish momenteel komen allemaal uit Engelssprekende landen: Rohan Dennis (1e) en Luke Durbridge (4e) voor Australië, Ethan Hayter (2e), Owain Doull (5e) en Simon Carr (7e) voor Groot-Brittannië en we nemen er de Zuid-Afrikaan Stefan de Bod op de 6e plaats ook maar bij.

14:30 14 uur 30. 28e tijd voor Wout Poels bij het tussenpunt. Ook hij zal Rohan Dennis niet onttronen. . 28e tijd voor Wout Poels bij het tussenpunt. Ook hij zal Rohan Dennis niet onttronen.

14:28 Mooie plaatjes aan het Etang de Sault, hier van Rohan Dennis. 14 uur 28. Mooie plaatjes aan het Etang de Sault, hier van Rohan Dennis

14:21 14 uur 21. Het eerste deel ging vlot en ik naderde snel op mijn voorganger. Maar daarna bleef ik constant op 200 meter hangen van hem. Dat was geen goed teken. Na mijn vlucht van gisteren was dit goed om de benen eens los te rijden. Thomas De Gendt (Lotto-Soudal). Het eerste deel ging vlot en ik naderde snel op mijn voorganger. Maar daarna bleef ik constant op 200 meter hangen van hem. Dat was geen goed teken. Na mijn vlucht van gisteren was dit goed om de benen eens los te rijden. Thomas De Gendt (Lotto-Soudal)

14:19 14 uur 19. Dennis zit even safe. De toptijdrijders zijn voor een tijdje op. Ex-tijdritwinnaar Wout Poels gaat zo dadelijk van start, hij kan ons misschien verrassen. Anders is het wachten op João Almeida, die om 14.43 uur vertrekt. . Dennis zit even safe De toptijdrijders zijn voor een tijdje op. Ex-tijdritwinnaar Wout Poels gaat zo dadelijk van start, hij kan ons misschien verrassen. Anders is het wachten op João Almeida, die om 14.43 uur vertrekt.

14:17 14 uur 17. Wie komen nog in actie (belangrijkste namen? João Almeida 14.43 uur Yves Lampaert 14.45 uur Stefan Küng 14.46 uur Stefan Bissegger 15.07 uur Søren Kragh Andersen 15.12 uur Nairo Quintana 15.23 uur Aleksandr Vlasov 15.29 uur Pierre Latour 15.35 uur Mads Pedersen 15.39 uur Primoz Roglic 15.41 uur Wout van Aert 15.43 uur Christophe Laporte (laatste) 15.45 uur . Wie komen nog in actie (belangrijkste namen?

João Almeida 14.43 uur Yves Lampaert 14.45 uur Stefan Küng 14.46 uur Stefan Bissegger 15.07 uur Søren Kragh Andersen 15.12 uur Nairo Quintana 15.23 uur Aleksandr Vlasov 15.29 uur Pierre Latour 15.35 uur Mads Pedersen 15.39 uur Primoz Roglic 15.41 uur Wout van Aert 15.43 uur Christophe Laporte (laatste) 15.45 uur



14:14 14 uur 14. Hayter valt terug. McNulty heeft uiteindelijk nog veel tijd verloren in het tweede deel. Hij is op 30 seconden van Dennis gefinisht. Dat bewijst dat de Australiër toch ook stevig doorgepeerd heeft in het lastigere 2e deel. . Hayter valt terug McNulty heeft uiteindelijk nog veel tijd verloren in het tweede deel. Hij is op 30 seconden van Dennis gefinisht. Dat bewijst dat de Australiër toch ook stevig doorgepeerd heeft in het lastigere 2e deel.

14:06 14 uur 06. McNulty? Brandon McNulty is 11 seconden trager dan Dennis bij het tussenpunt. Het wordt niet makkelijk om dat nog goed te maken, al moet die slotklim de Amerikaan op papier beter liggen. Aan de finish is Luke Durbridge binnengekomen met een 3e tijd, op 35 seconden. . McNulty? Brandon McNulty is 11 seconden trager dan Dennis bij het tussenpunt. Het wordt niet makkelijk om dat nog goed te maken, al moet die slotklim de Amerikaan op papier beter liggen.



Aan de finish is Luke Durbridge binnengekomen met een 3e tijd, op 35 seconden.

14:02 14 uur 02. De Gendt: "Goed om de benen los te rijden". De Gendt: "Goed om de benen los te rijden"

14:01 Hayter redt het niet. Ethan Hayter is uiteindelijk op 7 seconden van Rohan Dennis blijven hangen. Het bewijst wel dat de tijd van de Australiër misschien niet helemaal onaantastbaar is. . 14 uur 01. Hayter redt het niet Ethan Hayter is uiteindelijk op 7 seconden van Rohan Dennis blijven hangen. Het bewijst wel dat de tijd van de Australiër misschien niet helemaal onaantastbaar is.

13:53 Kan Luke Durbridge nog eens uitpakken in een tijdrit? 13 uur 53. Kan Luke Durbridge nog eens uitpakken in een tijdrit?

13:48 13 uur 48. Hayter bedreigt Dennis. Ethan Hayter kwam er in deze Parijs-Nice nog niet aan te pas, maar deze tijdrit heeft de jonge Brit duidelijk aangestipt. Bij het eerste tussenpunt is hij 8 seconden trager dan Dennis. . Hayter bedreigt Dennis Ethan Hayter kwam er in deze Parijs-Nice nog niet aan te pas, maar deze tijdrit heeft de jonge Brit duidelijk aangestipt. Bij het eerste tussenpunt is hij 8 seconden trager dan Dennis.

13:40 Dennis met net geen 49 km/u. Rohan Dennis duikt exact 1 minuut onder de tijd van De Gendt: 16'26". Het lijkt niet dat we van die chrono nog veel zullen afscheren. . 13 uur 40. Dennis met net geen 49 km/u Rohan Dennis duikt exact 1 minuut onder de tijd van De Gendt: 16'26". Het lijkt niet dat we van die chrono nog veel zullen afscheren.

13:36 13 uur 36. Dennis vliegt. Rohan Dennis blaast onderweg alle andere renners die al zijn gestart van hun sokken. Hij zet de nummer 2 daar (Iljo Keisse zowaar!) op bijna een halve minuut! . Dennis vliegt Rohan Dennis blaast onderweg alle andere renners die al zijn gestart van hun sokken. Hij zet de nummer 2 daar (Iljo Keisse zowaar!) op bijna een halve minuut!

13:30 13 uur 30. De Gendt op 1. Thomas De Gendt heeft zich gesmeten en knabbelt nog 6 seconden af van de tijd van Fisher-Black: 17'27". Hoe dicht geraken we vandaag bij de grens van 17 minuten? . De Gendt op 1 Thomas De Gendt heeft zich gesmeten en knabbelt nog 6 seconden af van de tijd van Fisher-Black: 17'27". Hoe dicht geraken we vandaag bij de grens van 17 minuten?

13:29 Eerste tijden. De eerste tijden aan de finishen beginnen binnen te druppelen, met de Nieuw-Zeelander Finn Fisher-Black veruit de snelste in 17'33". Dimitri Claeys, die voorlopig aan het staartje hangt, deed er 2 minuten meer over. . 13 uur 29. Eerste tijden De eerste tijden aan de finishen beginnen binnen te druppelen, met de Nieuw-Zeelander Finn Fisher-Black veruit de snelste in 17'33". Dimitri Claeys, die voorlopig aan het staartje hangt, deed er 2 minuten meer over.

13:26 13 uur 26. Wout van Aert ging daarnet de tijdrit nog verkennen. Wout van Aert ging daarnet de tijdrit nog verkennen

13:23 13 uur 23. Wat kan Dennis? Rohan Dennis is van start gegaan voor zijn tweede tijdrit voor Jumbo-Visma. De eerste was op het nationaal kampioenschap, dat hij voor de 4e keer wist te winnen. Vorig jaar wist Dennis 1 tijdrit (Catalonië) en 1 proloog (Romandië) te winnen. Kan hij zich nu ook nog eens bewijzen tegen een nóg steviger deelnemersveld? . Wat kan Dennis? Rohan Dennis is van start gegaan voor zijn tweede tijdrit voor Jumbo-Visma. De eerste was op het nationaal kampioenschap, dat hij voor de 4e keer wist te winnen.



Vorig jaar wist Dennis 1 tijdrit (Catalonië) en 1 proloog (Romandië) te winnen. Kan hij zich nu ook nog eens bewijzen tegen een nóg steviger deelnemersveld?

13:20 13 uur 20. 1 tussenpunt. De tijdrit telt 13,4 kilometer en na 6,4 kilometer (in Prémilhat) is het enige tussenpunt, waar we een eerste keer zicht krijgen op de krachtsverhoudingen. . 1 tussenpunt De tijdrit telt 13,4 kilometer en na 6,4 kilometer (in Prémilhat) is het enige tussenpunt, waar we een eerste keer zicht krijgen op de krachtsverhoudingen.

13:08 13 uur 08. De Belgen. Met Jonas Rickaert is ook een eerste Belg aan zijn tijdrit begonnen. Niet veel later volgen ook Dimitri Claeys, Baptiste Planckaert, Thomas De Gendt, Senne Leysen en Iljo Keisse. Vooral De Gendt kan soms verrassend uit de hoek komen tegen de klok. . De Belgen Met Jonas Rickaert is ook een eerste Belg aan zijn tijdrit begonnen. Niet veel later volgen ook Dimitri Claeys, Baptiste Planckaert, Thomas De Gendt, Senne Leysen en Iljo Keisse.



Vooral De Gendt kan soms verrassend uit de hoek komen tegen de klok.

13:05 13 uur 05 match begonnen Tijdrit is gestart! De Kazak Dmitri Groezdev is als eerste van het startpodium gerold. De komende 3 uur volgen de renners elkaar om de minuut op. De top 16 gaat om de 2 minuten van start.

12:53 12 uur 53. Het is een lastige tijdrit, maar het parcours bevalt mij wel. Het gevoel is alvast goed. Stefan Küng heeft er vertrouwen in. Het is een lastige tijdrit, maar het parcours bevalt mij wel. Het gevoel is alvast goed. Stefan Küng heeft er vertrouwen in

12:40 12 uur 40. 4 tijdritwinnaars. Vier renners in dit peloton hebben al eens een tijdrit (geen proloog) gewonnen in Parijs-Nice: Stefan Bissegger verbaasde vorig jaar vriend en vijand, maar bevestigde nadien zijn talent tegen de klok, in 2020 was Søren Kragh Andersen een al even verrassende winnaar en ook in 2019 (Simon Yates) en 2018 (Wout Poels) won niet de grote topfavoriet. Gaan we voor een 5e verrassing op een rij? . 4 tijdritwinnaars Vier renners in dit peloton hebben al eens een tijdrit (geen proloog) gewonnen in Parijs-Nice: Stefan Bissegger verbaasde vorig jaar vriend en vijand, maar bevestigde nadien zijn talent tegen de klok, in 2020 was Søren Kragh Andersen een al even verrassende winnaar en ook in 2019 (Simon Yates) en 2018 (Wout Poels) won niet de grote topfavoriet. Gaan we voor een 5e verrassing op een rij?

12:32 In de Ronde van de Algarve kreeg Europees kampioen Küng (net als de rest van het veld) een draai om de oren van Evenepoel. Komt hij vandaag dichter bij de zege? 12 uur 32. In de Ronde van de Algarve kreeg Europees kampioen Küng (net als de rest van het veld) een draai om de oren van Evenepoel. Komt hij vandaag dichter bij de zege?

12:26 Ook Schachmann geeft op. Geen 3e eindzege op een rij voor Maximilian Schachmann, al was dat na zijn gekwakkel van de eerste ritten al duidelijk geworden. De Duitse kampioen is ook nog eens ziek geworden na de rit van gisteren en heeft dan maar beslist om de handdoek in de ring te gooien. . 12 uur 26. Ook Schachmann geeft op Geen 3e eindzege op een rij voor Maximilian Schachmann, al was dat na zijn gekwakkel van de eerste ritten al duidelijk geworden. De Duitse kampioen is ook nog eens ziek geworden na de rit van gisteren en heeft dan maar beslist om de handdoek in de ring te gooien.

11:48 Geen O'Connor meer. Ben O'Connor, de nummer 4 van de voorbije Tour de France, stapt uit de wedstrijd. De Australiër van AG2R heeft koorts gekregen en ziet zo een goed klassement aan zijn neus voorbijgaan. Hij stond na 3 hectische dagen op een veelbelovende 11e plaats. . 11 uur 48. Geen O'Connor meer Ben O'Connor, de nummer 4 van de voorbije Tour de France, stapt uit de wedstrijd. De Australiër van AG2R heeft koorts gekregen en ziet zo een goed klassement aan zijn neus voorbijgaan. Hij stond na 3 hectische dagen op een veelbelovende 11e plaats.

11:32 11 uur 32. "Lelli! Als hij gewonnen had, ik deed hem duud". Montluçon zal voor de Belgische wielerliefhebbers altijd verbonden zijn met de betreurde Serge Baguet, die er in 2001 de grootste triomf uit zijn carrière kon vieren door de sprint van een kopgroepje te winnen. Het sappige interview achteraf en de emotionele beelden met zijn ploegleider Jef Braeckevelt - die hem van zijn dak had gehaald om weer coureur te worden - staan in het collectieve geheugen gegrift. . "Lelli! Als hij gewonnen had, ik deed hem duud" Montluçon zal voor de Belgische wielerliefhebbers altijd verbonden zijn met de betreurde Serge Baguet, die er in 2001 de grootste triomf uit zijn carrière kon vieren door de sprint van een kopgroepje te winnen.



Het sappige interview achteraf en de emotionele beelden met zijn ploegleider Jef Braeckevelt - die hem van zijn dak had gehaald om weer coureur te worden - staan in het collectieve geheugen gegrift.

11:31 11 uur 31. RETRO 2001: Serge Baguet wint Tourrit in Montluçon. RETRO 2001: Serge Baguet wint Tourrit in Montluçon

11:26 11 uur 26. 4e keer in Montluçon. Met aankomstplaats Montluçon (35.000 inwoners) zijn we vandaag in zowat het middelpunt van Frankrijk beland. In het stadje hebben ze voor de 4e keer in de geschiedenis een streep getrokken voor de renners van Parijs-Nice. De laatste keer Montluçon dateert van 1997, toen Tom Steels (nu ploegleider bij Quick-Step) er de sprint won. In 1976 en 1982 waren er zeges voor respectievelijk Jacques Esclassan en Sven-Ake Nilsson. . 4e keer in Montluçon Met aankomstplaats Montluçon (35.000 inwoners) zijn we vandaag in zowat het middelpunt van Frankrijk beland. In het stadje hebben ze voor de 4e keer in de geschiedenis een streep getrokken voor de renners van Parijs-Nice.



De laatste keer Montluçon dateert van 1997, toen Tom Steels (nu ploegleider bij Quick-Step) er de sprint won. In 1976 en 1982 waren er zeges voor respectievelijk Jacques Esclassan en Sven-Ake Nilsson.

