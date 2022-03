LIVESTREAM Parijs-Nice: een ritje voor Van Aert of Philipsen vandaag? Volg nu de finale

15:29 15 uur 29. Het is nu Laporte zelf, in zijn gele trui, die de boel controleert. José De Cauwer. Het is nu Laporte zelf, in zijn gele trui, die de boel controleert. José De Cauwer

15:27 Sprint. Het is uiteindelijk een wilde Latour die 3 seconden wegscheert van zijn tijd bij de tussensprint. Roglic steekt zijn wiel nog net voor dat van Vansevenant, goed voor 2 seconden. . 15 uur 27. Sprint Het is uiteindelijk een wilde Latour die 3 seconden wegscheert van zijn tijd bij de tussensprint. Roglic steekt zijn wiel nog net voor dat van Vansevenant, goed voor 2 seconden.

15:26 15 uur 26. Roglic en Yates lijken wel zin te hebben in de bonificatieseconden bij de tussensprint. Ook Vansevenant weert zich (zoals altijd). . Roglic en Yates lijken wel zin te hebben in de bonificatieseconden bij de tussensprint. Ook Vansevenant weert zich (zoals altijd).

15:25 15 uur 25. Op smalle, bijna Vlaamse wegen denderen we van de top van de klim naar beneden. Zo meteen, in Balsac, ligt er een nieuwe tussensprint. . Op smalle, bijna Vlaamse wegen denderen we van de top van de klim naar beneden. Zo meteen, in Balsac, ligt er een nieuwe tussensprint.

15:22 Côte de le Peyroux. Mathieu Burgaudeau had op de top een kleine voorgift op het peloton. Hij raapt de 3 bergpunten op. . 15 uur 22. Côte de le Peyroux Mathieu Burgaudeau had op de top een kleine voorgift op het peloton. Hij raapt de 3 bergpunten op.

15:22 15 uur 22. Laat "de gas" maar openstaan bij Jumbo-Visma. Hoewel dat heel duur is tegenwoordig. José De Cauwer. Laat "de gas" maar openstaan bij Jumbo-Visma. Hoewel dat heel duur is tegenwoordig. José De Cauwer

15:20 15 uur 20. Sprinters eraf. De klim kost Jakobsen de kop, meteen ook de tik voor zijn Sanremo-ambities. Ook Groenewegen moet lossen. En we moeten nog altijd 750 meter klimmen. . Sprinters eraf De klim kost Jakobsen de kop, meteen ook de tik voor zijn Sanremo-ambities. Ook Groenewegen moet lossen. En we moeten nog altijd 750 meter klimmen.

15:19 15 uur 19. De vluchters luisteren naar de namen Pacher en Koretzky. Ze bewegen hemel en aarde... voor 50 meter. . De vluchters luisteren naar de namen Pacher en Koretzky. Ze bewegen hemel en aarde... voor 50 meter.

15:19 15 uur 19. 2 verse vluchters. Op de Côte de le Peyroux trekken 2 Franse renners ervandoor. Ze fluiten de 3 koplopers meteen terug. Op de top, over anderhalve kilometer, is het nog iets meer dan 20 kilometer tot de finish. . 2 verse vluchters Op de Côte de le Peyroux trekken 2 Franse renners ervandoor. Ze fluiten de 3 koplopers meteen terug. Op de top, over anderhalve kilometer, is het nog iets meer dan 20 kilometer tot de finish.

15:14 15 uur 14. Kragh Andersen ingerekend. Met wat hulp van Cofidis rekent Jumbo-Visma Kragh Andersen weer in. Een beetje een pijnlijk intermezzo voor de Deen, die toch serieuze adelbrieven heeft. . Kragh Andersen ingerekend Met wat hulp van Cofidis rekent Jumbo-Visma Kragh Andersen weer in. Een beetje een pijnlijk intermezzo voor de Deen, die toch serieuze adelbrieven heeft.

15:11 15 uur 11. Op een lange rechte laan kunnen alle renners elkaar zien. Søren Kragh Andersen krijgt de 3 leiders in het vizier, op een halve minuut, en een halve minuut verderop ziet ook het peloton de ruggen van de vluchters. . Op een lange rechte laan kunnen alle renners elkaar zien. Søren Kragh Andersen krijgt de 3 leiders in het vizier, op een halve minuut, en een halve minuut verderop ziet ook het peloton de ruggen van de vluchters.

15:09 15 uur 09. Gaudu en Bennett lossen. In het peloton wordt Sam Bennett gelost, die in deze Parijs-Nice de "vloek van Quick-Step" niet van zich heeft kunnen afschudden. Ook David Gaudu wordt bij de gelosten gemeld. De Fransman had klassementsambities, maar die lagen na gisteren al aan diggelen. . Gaudu en Bennett lossen In het peloton wordt Sam Bennett gelost, die in deze Parijs-Nice de "vloek van Quick-Step" niet van zich heeft kunnen afschudden. Ook David Gaudu wordt bij de gelosten gemeld. De Fransman had klassementsambities, maar die lagen na gisteren al aan diggelen.

15:08 15 uur 08. Tot nu toe was het een lappendeken van teams vooraan het peloton, maar nu neemt Jumbo-Visma duidelijk de touwtjes in handen. Wout van Aert is zoals bijna de hele dag niet uit de voorste gelederen weg te slaan. . Tot nu toe was het een lappendeken van teams vooraan het peloton, maar nu neemt Jumbo-Visma duidelijk de touwtjes in handen. Wout van Aert is zoals bijna de hele dag niet uit de voorste gelederen weg te slaan.

15:06 Val. Een kleine valpartij, of toch een soort oponthoud, met daarbij de Kazakse kampioen Fedorov en de Fransman Guglielmi. Geen grote averij in ieder geval. . 15 uur 06. Val Een kleine valpartij, of toch een soort oponthoud, met daarbij de Kazakse kampioen Fedorov en de Fransman Guglielmi. Geen grote averij in ieder geval.

15:05 15 uur 05. Aanval Kragh Andersen! Het is niet de kaart-Bol, maar wel de kaart-Kragh Andersen die ze trekken bij DSM. De Deen springt op een hellend stukje op iets meer dan 30 kilometer van de finish weg. De kloof met de 3 leiders is 1 minuut. . Aanval Kragh Andersen! Het is niet de kaart-Bol, maar wel de kaart-Kragh Andersen die ze trekken bij DSM. De Deen springt op een hellend stukje op iets meer dan 30 kilometer van de finish weg. De kloof met de 3 leiders is 1 minuut.

15:00 15 uur . Wat met Bol? DSM meldt zich nu ook in de spits. Voor Cees Bol lijkt het een mooie aankomst, maar de Nederlander is een man van flitsen, onberekenbaar. Vorig jaar was het in Parijs-Nice bingo voor Bol, maar sindsdien won hij geen enkele koers meer. . Wat met Bol? DSM meldt zich nu ook in de spits. Voor Cees Bol lijkt het een mooie aankomst, maar de Nederlander is een man van flitsen, onberekenbaar. Vorig jaar was het in Parijs-Nice bingo voor Bol, maar sindsdien won hij geen enkele koers meer.

14:56 14 uur 56. Het peloton is een bolletjes in plaats van een lang lint, maar toch gaat het goed vooruit. De Gendt, Doull en Gougeard houden nog 1'40" over van hun voorsprong die ooit meer dan 5 minuten was. . Het peloton is een bolletjes in plaats van een lang lint, maar toch gaat het goed vooruit. De Gendt, Doull en Gougeard houden nog 1'40" over van hun voorsprong die ooit meer dan 5 minuten was.

14:51 14 uur 51. Een ideale finish voor Van Aert? Ik zet daar meteen een andere naam naast: Jasper Philipsen. José De Cauwer. Een ideale finish voor Van Aert? Ik zet daar meteen een andere naam naast: Jasper Philipsen. José De Cauwer

14:50 Passage aan de finish. We komen een eerste keer piepen aan de aankomst. Het is een mooie rechte lijn die toch pittig bergop loopt. Thomas De Gendt zegt geen neen tegen de kleine prijsjes en raapt ook hier het geld en de bonificaties op. . 14 uur 50. Passage aan de finish We komen een eerste keer piepen aan de aankomst. Het is een mooie rechte lijn die toch pittig bergop loopt. Thomas De Gendt zegt geen neen tegen de kleine prijsjes en raapt ook hier het geld en de bonificaties op.

14:45 Opgave Battistella. Het hing al in de lucht toen we hem daarnet helemaal zal plafonneren op de beklimming, maar Samuele Battistella heeft er genoeg van. . 14 uur 45. Opgave Battistella Het hing al in de lucht toen we hem daarnet helemaal zal plafonneren op de beklimming, maar Samuele Battistella heeft er genoeg van.

14:39 Tijdsverschil. De 3 koplopers blijven elkaar braaf aflossen, maar niets kan het onvermijdelijke verval van hun voorsprong nog tegengaan: 2'15" hebben ze nog. . 14 uur 39. Tijdsverschil De 3 koplopers blijven elkaar braaf aflossen, maar niets kan het onvermijdelijke verval van hun voorsprong nog tegengaan: 2'15" hebben ze nog.

14:35 14 uur 35. We zitten al bijna in de laatste 50 kilometer van deze etappe, met daarin nog 2 tussensprints (misschien interessant voor de bonificaties) en nog 1 gecatalogeerd klimmetje. Maar het gaat wel steeds op en af. . We zitten al bijna in de laatste 50 kilometer van deze etappe, met daarin nog 2 tussensprints (misschien interessant voor de bonificaties) en nog 1 gecatalogeerd klimmetje. Maar het gaat wel steeds op en af.

14:30 De Gendt sprokkelt. Thomas De Gendt grist ook de 3 bergpunten mee op de Côte de Crozant. Zit hij ook met zijn eigen ambities in het bolletjesklassement in zijn hoofd? De renner van Lotto-Soudal heeft al 3 keer het bergklassement in Parijs-Nice gewonnen. . 14 uur 30. De Gendt sprokkelt Thomas De Gendt grist ook de 3 bergpunten mee op de Côte de Crozant. Zit hij ook met zijn eigen ambities in het bolletjesklassement in zijn hoofd? De renner van Lotto-Soudal heeft al 3 keer het bergklassement in Parijs-Nice gewonnen.

14:28 14 uur 28. Battistella in crisis. Op de 2e klim van de dag, de Côte de Crozant, moet de stevig ingezwachtelde Samuele Battistella het peloton laten rijden. Het lijkt erop dat de Italiaan de 2e renner van Astana in korte tijd wordt die moet opgeven. . Battistella in crisis Op de 2e klim van de dag, de Côte de Crozant, moet de stevig ingezwachtelde Samuele Battistella het peloton laten rijden. Het lijkt erop dat de Italiaan de 2e renner van Astana in korte tijd wordt die moet opgeven.

14:21 Tijdsverschil. Het verschil tussen de 3 koplopers en het peloton blijft krimpen. Ook Jumbo-Visma en BikeExchange hebben zich vooraan genesteld. Ze hebben nog 3 minuten achterstand. . 14 uur 21. Tijdsverschil Het verschil tussen de 3 koplopers en het peloton blijft krimpen. Ook Jumbo-Visma en BikeExchange hebben zich vooraan genesteld. Ze hebben nog 3 minuten achterstand.

14:15 De Gendt helpt Holmes. Thomas De Gendt komt als eerste boven op de Col d'Eguzon, goed voor 3 bergpunten. Omdat Alexis Gougeard, die 2e staat in het bergklassement, slechts 1 punt pakt, is Matthew Holmes al zeker van nog een dagje extra in de bollen. . 14 uur 15. De Gendt helpt Holmes Thomas De Gendt komt als eerste boven op de Col d'Eguzon, goed voor 3 bergpunten. Omdat Alexis Gougeard, die 2e staat in het bergklassement, slechts 1 punt pakt, is Matthew Holmes al zeker van nog een dagje extra in de bollen.

14:11 14 uur 11. Van Baarle: "Koers nodig met het oog op het voorjaar". Van Baarle: "Koers nodig met het oog op het voorjaar"

13:54 Opgave. Terwijl ook Intermarché een mannetje inzet in de achtervolging geeft de Kazak Joeri Natarov op. . 13 uur 54. Opgave Terwijl ook Intermarché een mannetje inzet in de achtervolging geeft de Kazak Joeri Natarov op.

13:52 13 uur 52. Uitkijken naar het 2e deel. We zijn al een tijdje het kantelpunt van deze etappe gepasseerd. In het tweede deel van de rit zitten de echte lekkernijen, met straks de Côte d'Eguzon als eerste van 3 klimmetjes. . Uitkijken naar het 2e deel We zijn al een tijdje het kantelpunt van deze etappe gepasseerd. In het tweede deel van de rit zitten de echte lekkernijen, met straks de Côte d'Eguzon als eerste van 3 klimmetjes.

13:47 Dan toch nog gevaar voor waaiers? 13 uur 47. Dan toch nog gevaar voor waaiers?

13:44 13 uur 44. Het is voorlopig 3 (De Gendt, Doull en Gougeard) tegen 2 (Leysen voor Philipsen en Bernard voor Pedersen), maar de 2 zijn het steeds meer aan het halen. Het verschil is nog meer gezakt, tot 4'30". . Het is voorlopig 3 (De Gendt, Doull en Gougeard) tegen 2 (Leysen voor Philipsen en Bernard voor Pedersen), maar de 2 zijn het steeds meer aan het halen. Het verschil is nog meer gezakt, tot 4'30".

13:28 13 uur 28. Owain Doull. Owain Doull herken je sinds dit seizoen niet meer aan zijn Sky/Ineos-truitje, maar wel aan het roze van EF. De Brit besloot om op zijn 28e eens andere lucht op te snuiven. In de Omloop maakte hij alvast een behoorlijke beurt. Hij werd er 16e. . Owain Doull Owain Doull herken je sinds dit seizoen niet meer aan zijn Sky/Ineos-truitje, maar wel aan het roze van EF. De Brit besloot om op zijn 28e eens andere lucht op te snuiven. In de Omloop maakte hij alvast een behoorlijke beurt. Hij werd er 16e.

13:16 Voorsprong loopt terug. Traag maar zeker begint de voorsprong van De Gendt en co af te brokkelen. Van iets meer dan 5 minuten is het nu nog maar 4'50". Het zal moeilijk worden, dat weet een ervaringsdeskundige als Thomas De Gendt ongetwijfeld ook. . 13 uur 16. Voorsprong loopt terug Traag maar zeker begint de voorsprong van De Gendt en co af te brokkelen. Van iets meer dan 5 minuten is het nu nog maar 4'50".



Het zal moeilijk worden, dat weet een ervaringsdeskundige als Thomas De Gendt ongetwijfeld ook.

13:05 13 uur 05. Ook Trek-Segafredo rijdt. In het peloton heeft Alpecin-Fenix het gezelschap gekregen van Trek-Segafredo. Ex-wereldkampioen Mads Pedersen liet deze ochtend nog verstaan- dat hij er zin in had. "De finish gaat een beetje omhoog, dat moet mij liggen. De vorm is goed." . Ook Trek-Segafredo rijdt In het peloton heeft Alpecin-Fenix het gezelschap gekregen van Trek-Segafredo. Ex-wereldkampioen Mads Pedersen liet deze ochtend nog verstaan- dat hij er zin in had. "De finish gaat een beetje omhoog, dat moet mij liggen. De vorm is goed."

13:04 13 uur 04. Pedersen: "Deze finish moet me liggen". Pedersen: "Deze finish moet me liggen"

12:59 12 uur 59. Gougeard blijft het proberen. Het is voor de 3e dag op een rij dat Alexis Gougeard mee is gesprongen in de vlucht. "We werken samen met De Gendt vandaag, dus je weet het nooit", zegt zijn ploegleider Samuel Dumoulin over een mogelijke ritzege. . Gougeard blijft het proberen Het is voor de 3e dag op een rij dat Alexis Gougeard mee is gesprongen in de vlucht. "We werken samen met De Gendt vandaag, dus je weet het nooit", zegt zijn ploegleider Samuel Dumoulin over een mogelijke ritzege.

12:41 Gemiddelde snelheid. Er was ons tegenwind beloofd, maar met een gemiddelde van 45,2 km/u in het eerste uur zal die er toch niet zijn. Op deze manier zullen we snel binnen zijn. . 12 uur 41. Gemiddelde snelheid Er was ons tegenwind beloofd, maar met een gemiddelde van 45,2 km/u in het eerste uur zal die er toch niet zijn. Op deze manier zullen we snel binnen zijn.

12:35 Voorsprong stabiel. 5 minuten lijkt de magische grens te zijn voor het peloton, want de 3 koplopers (De Gendt, Doull en Gougeard) schommelen al een hele tijd rond dat cijfer. . 12 uur 35. Voorsprong stabiel 5 minuten lijkt de magische grens te zijn voor het peloton, want de 3 koplopers (De Gendt, Doull en Gougeard) schommelen al een hele tijd rond dat cijfer.

12:12 12 uur 12. De Gendt met 2 ritzeges in Parijs-Nice. Aan elke rittenkoers waar Thomas De Gendt start, heeft hij goeie herinneringen, want hij heeft bijna overal wel ergens een ritje weggekaapt. In Parijs-Nice moeten we daar wel al meer dan 10 jaar voor terug. In 2011 bleef hij een spurtend peloton net voor in Houdan, een jaar later voerde hij een nummertje op in de voorlaatste rit, over de Col de Vence. Hij zette er nummer 2 Taaramäe op meer dan 6 minuten en het peloton op maar liefst 9 minuten. . De Gendt met 2 ritzeges in Parijs-Nice Aan elke rittenkoers waar Thomas De Gendt start, heeft hij goeie herinneringen, want hij heeft bijna overal wel ergens een ritje weggekaapt. In Parijs-Nice moeten we daar wel al meer dan 10 jaar voor terug.



In 2011 bleef hij een spurtend peloton net voor in Houdan, een jaar later voerde hij een nummertje op in de voorlaatste rit, over de Col de Vence. Hij zette er nummer 2 Taaramäe op meer dan 6 minuten en het peloton op maar liefst 9 minuten.

11:56 11 uur 56. Alpecin-Fenix controleert. In het peloton heeft Alpecin-Fenix de regie in handen genomen. Zonder topklimmer of tijdrijder is vandaag voor de ploeg misschien wel de laatste kans om te scoren in deze Parijs-Nice, met Jasper Philipsen uiteraard. Erg fanatiek wordt er wel nog niet achtervolgd: het verschil is bijna 5 minuten. . Alpecin-Fenix controleert In het peloton heeft Alpecin-Fenix de regie in handen genomen. Zonder topklimmer of tijdrijder is vandaag voor de ploeg misschien wel de laatste kans om te scoren in deze Parijs-Nice, met Jasper Philipsen uiteraard.



Erg fanatiek wordt er wel nog niet achtervolgd: het verschil is bijna 5 minuten.

11:47 11 uur 47. Van Aert: "Toch een diepere wonde dan eerst gedacht". Van Aert: "Toch een diepere wonde dan eerst gedacht"

11:40 Tijdsverschil. In het peloton kennen ze uiteraard de reputatie van Thomas De Gendt, maar toch krijgt het drietal snel een grote voorsprong: al meer dan 3 minuten. . 11 uur 40. Tijdsverschil In het peloton kennen ze uiteraard de reputatie van Thomas De Gendt, maar toch krijgt het drietal snel een grote voorsprong: al meer dan 3 minuten.

11:32 11 uur 32. Een De Gendt-dagje? Thomas De Gendt in de aanval, dat zien we graag! Met Alexis Gougeard en Owain Doull krijgt hij bovendien twee ervaren hardrijders mee. In een mum van tijd hebben ze meer dan een minuut voorsprong. . Een De Gendt-dagje? Thomas De Gendt in de aanval, dat zien we graag! Met Alexis Gougeard en Owain Doull krijgt hij bovendien twee ervaren hardrijders mee. In een mum van tijd hebben ze meer dan een minuut voorsprong.

11:27 11 uur 27. Eerste aanvallen in de kiem gesmoord. Zodra de vlag van de koersdirectie naar beneden was gegaan, zijn 6 renners weggesprongen, maar zij werden snel weer gegrepen. . Eerste aanvallen in de kiem gesmoord Zodra de vlag van de koersdirectie naar beneden was gegaan, zijn 6 renners weggesprongen, maar zij werden snel weer gegrepen.

11:18 11 uur 18 match begonnen Start Nog een laatste keer zwaaien naar de mensen in Vierzon en we zijn ermee weg voor de klassieke "opwarmingsronde", die deze keer 5,5 kilometer lang is.



Een vlakke aanloop tot de finale, zonder bergpunten of tussensprints. Veel meer dan wat publiciteit valt er voor de vluchters vandaag wellicht niet te rapen. Het is dan ook nog eens tegenwind. Wie is er desondanks kandidaat?

11:17 Geen Boivin. Toch nog een extra opgave in deze Parijs-Nice. De Canadees Guillaume Boivin moet er vanwege rugpijn de brui aan geven. . 11 uur 17. Geen Boivin Toch nog een extra opgave in deze Parijs-Nice. De Canadees Guillaume Boivin moet er vanwege rugpijn de brui aan geven.

10:39 10 uur 39. Het was een kut-Parijs-Nice voor onze ploeg tot nu toe. Ik had zelf ook een andere start in gedachten gehad, met die val van gisteren. Normaal gezien mag ik niet te veel hinder daarvan ondervinden. Vandaag is mijn laatste kans, deze finish moet me liggen. Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix). Het was een kut-Parijs-Nice voor onze ploeg tot nu toe. Ik had zelf ook een andere start in gedachten gehad, met die val van gisteren. Normaal gezien mag ik niet te veel hinder daarvan ondervinden. Vandaag is mijn laatste kans, deze finish moet me liggen. Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix)

10:38 10 uur 38. Philipsen: "Vorige twee dagen waren kut". Philipsen: "Vorige twee dagen waren kut"

10:30 Samuele Battistella is gehavend na de rit van gisteren, maar de Italiaan rijdt gewoon voort. We houden het voorlopig op 5 opgevers in deze Parijs-Nice. 10 uur 30. Samuele Battistella is gehavend na de rit van gisteren, maar de Italiaan rijdt gewoon voort. We houden het voorlopig op 5 opgevers in deze Parijs-Nice.

10:18 De renners worden ploeg per ploeg voorgesteld aan het publiek in startplaats Vierzon. 10 uur 18. De renners worden ploeg per ploeg voorgesteld aan het publiek in startplaats Vierzon.

09:44 09 uur 44. Finishplaats Dun-le-Palestel: Tchmil klopt Ullrich. Dun-le-Palestel is voor het eerst finishplaats in Parijs-Nice. Toch mag het zich een wielergemeente noemen, want jarenlang vond er een soort natourcriterium plaats, laatst gewonnen door Tony Gallopin. In 1995 lag hier de finish van de openingsrit van de Ronde van de Limousin. Andreï Tchmil versloeg er een jonge Jan Ullrich, die dat jaar voor het eerst bij de profs reed. Enkele dagen later zou hij zijn naam helemaal vestigen, door 3e te worden op de allereerste editie van het WK tijdrijden. . Finishplaats Dun-le-Palestel: Tchmil klopt Ullrich Dun-le-Palestel is voor het eerst finishplaats in Parijs-Nice. Toch mag het zich een wielergemeente noemen, want jarenlang vond er een soort natourcriterium plaats, laatst gewonnen door Tony Gallopin.



In 1995 lag hier de finish van de openingsrit van de Ronde van de Limousin. Andreï Tchmil versloeg er een jonge Jan Ullrich, die dat jaar voor het eerst bij de profs reed. Enkele dagen later zou hij zijn naam helemaal vestigen, door 3e te worden op de allereerste editie van het WK tijdrijden.

09:28 Thomas De Gendt heeft het profiel bestudeerd, maar misschien niet echt op de juiste manier. 09 uur 28. Thomas De Gendt heeft het profiel bestudeerd, maar misschien niet echt op de juiste manier.