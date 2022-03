LIVESTREAM: Peloton in waaiers uiteengespat in Parijs-Nice

15:18 15 uur 18. Overzicht. - Kopgroep met onder meer Roglic, Van Aert, Laporte, Quintana, Yates, Stuyven, Pedersen, Jakobsen, Lampaert, Gilbert - Op 45": onder meerTeunissen, Van Baarle, Degenkolb, Frison, Sbaragli - Op 1'15": onder meer Schachmann, Martin, Swift, McNulty, Mollema, Keukeleire, Girmay . Overzicht - Kopgroep met onder meer Roglic, Van Aert, Laporte, Quintana, Yates, Stuyven, Pedersen, Jakobsen, Lampaert, Gilbert

- Op 45": onder meerTeunissen, Van Baarle, Degenkolb, Frison, Sbaragli

- Op 1'15": onder meer Schachmann, Martin, Swift, McNulty, Mollema, Keukeleire, Girmay

15:12 15 uur 12. Nog 30 km. Het tempo in de kopgroep is gezakt en daar profiteren de achtervolgers gretig van. Ze knabbelen aan de voorsprong en naderen tot op minder dan een minuut. Eist de waaierstrijd dan toch minder slachtoffers dan gedacht in het klassement. . Nog 30 km Het tempo in de kopgroep is gezakt en daar profiteren de achtervolgers gretig van. Ze knabbelen aan de voorsprong en naderen tot op minder dan een minuut. Eist de waaierstrijd dan toch minder slachtoffers dan gedacht in het klassement.

15:08 15 uur 08. Van Hooydonck, die terug in de kopgroep gewaaid is, doet zijn werk voor Jumbo-Visma. Met Van Aert, Roglic en Laporte in zijn wiel houdt hij het tempo hoog. Toch naderen de achtervolgers tot op 1'30". . Van Hooydonck, die terug in de kopgroep gewaaid is, doet zijn werk voor Jumbo-Visma. Met Van Aert, Roglic en Laporte in zijn wiel houdt hij het tempo hoog. Toch naderen de achtervolgers tot op 1'30".

15:04 15 uur 04. Laporte verstevigt leidersplaats. Christophe Laporte sluipt naar voor voor de tussensprint. Hij graait er nog 3 bonificatieseconden weg, met Van Aert in zijn zog. . Laporte verstevigt leidersplaats Christophe Laporte sluipt naar voor voor de tussensprint. Hij graait er nog 3 bonificatieseconden weg, met Van Aert in zijn zog.

15:03 15 uur 03. De groep van Guillaume Martin en Maximilian Schachmann komt amper dichterbij. Ze moeten nog steeds bijna 2 minuten goedmaken. . De groep van Guillaume Martin en Maximilian Schachmann komt amper dichterbij. Ze moeten nog steeds bijna 2 minuten goedmaken.

15:00 15 uur . Jasper Stuyven voert het peloton aan, maar kijkt af en toe eens over de schouder om te kijken of Pedersen nog volgt. Ook Roglic draait vlot mee in de voorlinie. . Jasper Stuyven voert het peloton aan, maar kijkt af en toe eens over de schouder om te kijken of Pedersen nog volgt. Ook Roglic draait vlot mee in de voorlinie.

14:56 Een derde eindzege op rij lijkt moeilijk te worden voor Maximilian Schachmann. 14 uur 56. Een derde eindzege op rij lijkt moeilijk te worden voor Maximilian Schachmann.

14:56 14 uur 56. Hergroepering. De eerste twee waaiers smelten weer samen. Onder anderen Yates, Coquard en Bennett keren zo terug in de voorste groep. . Hergroepering De eerste twee waaiers smelten weer samen. Onder anderen Yates, Coquard en Bennett keren zo terug in de voorste groep.

14:52 14 uur 52. Er zitten nog heel wat kleppers in de voorste groep. Een greep uit het aanbod: Roglic, Van Aert, Laporte, Quintana, Pedersen, Stuyven, Lampaert, Jakobsen... . Er zitten nog heel wat kleppers in de voorste groep. Een greep uit het aanbod: Roglic, Van Aert, Laporte, Quintana, Pedersen, Stuyven, Lampaert, Jakobsen...

14:48 14 uur 48. De tweede waaier nadert op de eerste waaier. Ze komen tot op 10 seconden. . De tweede waaier nadert op de eerste waaier. Ze komen tot op 10 seconden.

14:47 14 uur 47. Livestream. De livestream is begonnen, dus ververs even deze pagina om niets van de ontknoping te missen. U kunt ook afstemmen op Eén om de laatste 50 kilometer te bekijken. . Livestream De livestream is begonnen, dus ververs even deze pagina om niets van de ontknoping te missen. U kunt ook afstemmen op Eén om de laatste 50 kilometer te bekijken.

14:47 14 uur 47. Het is koers en dat is een understatement. Renaat Schotte. Het is koers en dat is een understatement. Renaat Schotte

14:43 14 uur 43. Ook gespot in de voorste groep: Jasper Stuyven en Mads Pedersen. De grote namen van Trek-Segafredo kunnen zich wel nog handhaven. . Ook gespot in de voorste groep: Jasper Stuyven en Mads Pedersen. De grote namen van Trek-Segafredo kunnen zich wel nog handhaven.

14:40 14 uur 40. Oliver Naesen is in de 2e waaier terecht gekomen. Het is vechten om te naderen op de voorste groep. . Oliver Naesen is in de 2e waaier terecht gekomen. Het is vechten om te naderen op de voorste groep.

14:38 14 uur 38. Het beukwerk van Jumbo-Visma heeft effect. De voorste groep spat uiteen in drie groepen. De weg is te smal om samen te blijven. Sam Bennett zit in de 3e waaier. . Het beukwerk van Jumbo-Visma heeft effect. De voorste groep spat uiteen in drie groepen. De weg is te smal om samen te blijven. Sam Bennett zit in de 3e waaier.

14:37 14 uur 37. Er is nog 60 kilometer te gaan: Van Aert, Roglic, Jakobsen, Quintana... zitten goed in de voorste groep en voeren een verbeten strijd tegen de achtervolgende waaiers. Bijna alle klassementsmannen zijn achteruit geslagen door valpartijen of de wind. . Er is nog 60 kilometer te gaan: Van Aert, Roglic, Jakobsen, Quintana... zitten goed in de voorste groep en voeren een verbeten strijd tegen de achtervolgende waaiers. Bijna alle klassementsmannen zijn achteruit geslagen door valpartijen of de wind.

14:36 Teunissen valt weg. Mike Teunissen zal het beukwerk van Jumbo-Visma niet meer kunnen ondersteunen, want hij heeft mechanische pech. De Nederlander moet lang wachten op hulp. . 14 uur 36. Teunissen valt weg Mike Teunissen zal het beukwerk van Jumbo-Visma niet meer kunnen ondersteunen, want hij heeft mechanische pech. De Nederlander moet lang wachten op hulp.

14:34 14 uur 34. Dreun in klassement. Er zitten maar drie klassementsmannen in de voorste groep: Roglic, Van Aert en Quintana. De andere klassementsrenners dreigen een stevige dreun te krijgen. . Dreun in klassement Er zitten maar drie klassementsmannen in de voorste groep: Roglic, Van Aert en Quintana. De andere klassementsrenners dreigen een stevige dreun te krijgen.

14:32 14 uur 32. Jumbo-Visma krijgt de hulp van Quick Step-Alpha Vinyl. Lampaert en Jakobsen zitten goed in de kopgroep. Ondertussen worden Gilbert, Holmes en Gougeard ingerekend. . Jumbo-Visma krijgt de hulp van Quick Step-Alpha Vinyl. Lampaert en Jakobsen zitten goed in de kopgroep. Ondertussen worden Gilbert, Holmes en Gougeard ingerekend.

14:31 14 uur 31. Jumbo-Visma imponeert. Jumbo-Visma deelt opnieuw een stevige tik uit. Van Aert, Roglic, Laporte en Van Hooydonck trekken opnieuw hard door en scheuren het kleine peloton nog eens in stukken. . Jumbo-Visma imponeert Jumbo-Visma deelt opnieuw een stevige tik uit. Van Aert, Roglic, Laporte en Van Hooydonck trekken opnieuw hard door en scheuren het kleine peloton nog eens in stukken.

14:29 14 uur 29. Op een lange rechte weg kan het eerste pelotonnetje de koplopers nu zien rijden. Nog een halve minuut moeten ze oppeuzelen om de kopgroep uit te wissen. . Op een lange rechte weg kan het eerste pelotonnetje de koplopers nu zien rijden. Nog een halve minuut moeten ze oppeuzelen om de kopgroep uit te wissen.

14:28 14 uur 28. Van Aert trekt door. Wout van Aert heeft duidelijk geen last van zijn valpartij in het begin van de wedstrijd. De Belgische kampioen geeft er nog eens een ruk aan. Fabio Jakobsen (Quick Step-Alpha Vinyl) bijt zich vast in het wiel van de winnaar van de Omloop. . Van Aert trekt door Wout van Aert heeft duidelijk geen last van zijn valpartij in het begin van de wedstrijd. De Belgische kampioen geeft er nog eens een ruk aan. Fabio Jakobsen (Quick Step-Alpha Vinyl) bijt zich vast in het wiel van de winnaar van de Omloop.

14:27 14 uur 27. Probleem bij volgwagens. De volgwagens zitten vast achter de tweede groep, die breed uitgewaaierd is over de weg. Guillaume Martin (Cofidis) heeft technische problemen, maar kan niet meteen worden geholpen. . Probleem bij volgwagens De volgwagens zitten vast achter de tweede groep, die breed uitgewaaierd is over de weg. Guillaume Martin (Cofidis) heeft technische problemen, maar kan niet meteen worden geholpen.

14:26 14 uur 26. Bij Intermarché-Wanty Gobert krabben ze zich in de haren. Sprinter Biniam Girmay zit achteraan en moet nog een stevige kloof dichten. . Bij Intermarché-Wanty Gobert krabben ze zich in de haren. Sprinter Biniam Girmay zit achteraan en moet nog een stevige kloof dichten.

14:25 14 uur 25. Het lied van de vluchters is met nog bijna 70 kilometer bijna uitgezongen. Van hun voorsprong van bijna 6 minuten blijft nu nog ruim 1 minuut over. . Het lied van de vluchters is met nog bijna 70 kilometer bijna uitgezongen. Van hun voorsprong van bijna 6 minuten blijft nu nog ruim 1 minuut over.

14:24 Opnieuw zware val. Het blijft chaos in Parijs-Nice door de wind. In de achtervolgende groep gaan onder meer Bauke Mollema (Trek-Segafredo) en Rohan Dennis (Jumbo-Visma), onderuit. Ook Girmay, McNulty, Groenewegen, Van Poppel, Degenkolb en Bonifazio liggen op het asfalt. Ze staan voor de loodzware opdracht om weer aan te sluiten. . 14 uur 24. Opnieuw zware val Het blijft chaos in Parijs-Nice door de wind. In de achtervolgende groep gaan onder meer Bauke Mollema (Trek-Segafredo) en Rohan Dennis (Jumbo-Visma), onderuit. Ook Girmay, McNulty, Groenewegen, Van Poppel, Degenkolb en Bonifazio liggen op het asfalt. Ze staan voor de loodzware opdracht om weer aan te sluiten.

14:15 14 uur 15. Van Aert: "Het is de bedoeling om zelf te sprinten vandaag". Van Aert: "Het is de bedoeling om zelf te sprinten vandaag"

14:14 14 uur 14. De tweede groep lijkt weer aan te sluiten bij de groep van Van Aert en leider Laporte, maar de waaierstrijd gaat voort. Nog 75 kilometer te gaan. . De tweede groep lijkt weer aan te sluiten bij de groep van Van Aert en leider Laporte, maar de waaierstrijd gaat voort. Nog 75 kilometer te gaan.

14:13 14 uur 13. Groenewegen mist slag. Dylan Groenewegen (Team BikeExchange) kon gisteren niet volgen en dreigt ook nu de slag te missen. Hij zit onder anderen met Bauke Mollema (Trek-Segafredo) in de tweede groep. . Groenewegen mist slag Dylan Groenewegen (Team BikeExchange) kon gisteren niet volgen en dreigt ook nu de slag te missen. Hij zit onder anderen met Bauke Mollema (Trek-Segafredo) in de tweede groep.

14:11 14 uur 11. Peloton nadert. De voorsprong van de koplopers slinkt zienderogen. Voor Holmes en Gilbert is de opdracht ook geslaagd: de bollentrui verstevigen. Het eerste peloton nadert tot op 3'15". . Peloton nadert De voorsprong van de koplopers slinkt zienderogen. Voor Holmes en Gilbert is de opdracht ook geslaagd: de bollentrui verstevigen. Het eerste peloton nadert tot op 3'15".

14:10 Trentin moet achtervolgen na een valpartij. 14 uur 10. Trentin moet achtervolgen na een valpartij

14:07 14 uur 07. Gilbert, Holmes en Gougeard zien hun voorsprong afbrokkelen door de sterke zijwind. De eerste achtervolgers naderen tot op 4'30". Het tweede peloton volgt op 15" van Van Aert en co. . Gilbert, Holmes en Gougeard zien hun voorsprong afbrokkelen door de sterke zijwind. De eerste achtervolgers naderen tot op 4'30". Het tweede peloton volgt op 15" van Van Aert en co.

14:06 14 uur 06. Laporte, Van Aert en Roglic, het indrukwekkende drietal van de openingsrit, zitten in de voorste waaier. Ook Quintana en Biniam Girmay zitten attent vooraan. Anthony Turgis (TotalEnergies) waait ondertussen terug naar de tweede groep na technische problemen. . Laporte, Van Aert en Roglic, het indrukwekkende drietal van de openingsrit, zitten in de voorste waaier. Ook Quintana en Biniam Girmay zitten attent vooraan. Anthony Turgis (TotalEnergies) waait ondertussen terug naar de tweede groep na technische problemen.

14:01 Eekhoff valt uit de koers. Nils Eekhoff (Team DSM) was ook betrokken bij de valpartij van Trentin en moet opgeven. De Nederlander kan niet meer voort. Trentin heeft het ondertussen moeilijk om weer aan te sluiten. . 14 uur 01. Eekhoff valt uit de koers Nils Eekhoff (Team DSM) was ook betrokken bij de valpartij van Trentin en moet opgeven. De Nederlander kan niet meer voort. Trentin heeft het ondertussen moeilijk om weer aan te sluiten.

13:59 13 uur 59. Waaieralarm. Het heeft niet lang geduurd: het peloton breekt in drie stukken. Jumbo-Visma zit met leider Christophe Laporte in de eerste groep. Ethan Hayter (Ineos Grenadiers) moet al lossen. . Waaieralarm Het heeft niet lang geduurd: het peloton breekt in drie stukken. Jumbo-Visma zit met leider Christophe Laporte in de eerste groep. Ethan Hayter (Ineos Grenadiers) moet al lossen.

13:57 Trentin en Gaudu tegen de grond. Het is meteen zichtbaar dat de nervositeit stijgt in het peloton. Matteo Trentin (UAE Team Emirates) en David Gaudu (Groupama-FDJ) gaan tegen de vlakte. . 13 uur 57. Trentin en Gaudu tegen de grond Het is meteen zichtbaar dat de nervositeit stijgt in het peloton. Matteo Trentin (UAE Team Emirates) en David Gaudu (Groupama-FDJ) gaan tegen de vlakte.

13:56 13 uur 56. Zijwind. Het cruciale moment is aangebroken: het peloton rijdt richting het zuiden en is nu blootgesteld aan een strakke oostenwind. Komen er waaiers? . Zijwind Het cruciale moment is aangebroken: het peloton rijdt richting het zuiden en is nu blootgesteld aan een strakke oostenwind. Komen er waaiers?

13:55 13 uur 55. Het wordt tricky vandaag. Er wordt zeker naar ons gekeken als er waaiers komen en veel hulp hoeven we niet te verwachten. Wout van Aert. Het wordt tricky vandaag. Er wordt zeker naar ons gekeken als er waaiers komen en veel hulp hoeven we niet te verwachten. Wout van Aert

13:53 Van Aert liep averij op in het begin van de rit. 13 uur 53. Van Aert liep averij op in het begin van de rit

13:51 Bijna 6 minuten. Het peloton blijft terrein verliezen op koplopers Gilbert, Holmes en Gougeard. Ondertussen hebben ze al bijna 6 minuten voorsprong, 5'50" om precies te zijn. . 13 uur 51. Bijna 6 minuten Het peloton blijft terrein verliezen op koplopers Gilbert, Holmes en Gougeard. Ondertussen hebben ze al bijna 6 minuten voorsprong, 5'50" om precies te zijn.

13:45 13 uur 45. Geen zorgen over Van Aert. Wout van Aert moest zo'n 10 kilometer op zijn eentje achtervolgen, maar volgens ploegleider Grischa Niermann is alles in orde. "Hij is oké, hij heeft gewoon van fiets moeten wisselen. Er is niets om ons zorgen over te maken." . Geen zorgen over Van Aert Wout van Aert moest zo'n 10 kilometer op zijn eentje achtervolgen, maar volgens ploegleider Grischa Niermann is alles in orde. "Hij is oké, hij heeft gewoon van fiets moeten wisselen. Er is niets om ons zorgen over te maken."

13:39 Dit klinkt als: waaiers. 13 uur 39. Dit klinkt als: waaiers

13:36 13 uur 36. Dubbele zege van Merckx. Het peloton passeert Dourdan, al vaak het decor voor ritten in Parijs-Nice. In 1971 en 1972 werd er twee keer de openingstijdrit georganiseerd, twee keer een kolfje naar de hand van Eddy Merckx. In 1971 pakte hij ook de eindzege, in 1972 verloor hij de gele trui in de beslissende tijdrit op de Col d'Èze aan Raymond Poulidor. . Dubbele zege van Merckx Het peloton passeert Dourdan, al vaak het decor voor ritten in Parijs-Nice. In 1971 en 1972 werd er twee keer de openingstijdrit georganiseerd, twee keer een kolfje naar de hand van Eddy Merckx. In 1971 pakte hij ook de eindzege, in 1972 verloor hij de gele trui in de beslissende tijdrit op de Col d'Èze aan Raymond Poulidor.

13:27 44,1 km/u. Gilbert, Holmes en Gougeard werken goed samen. In het eerste uur prijkte er gemiddeld 44,1 km/u op hun fietscomputer. En dat bracht ook op: ze hebben nu al een voorsprong van 5'20". . 13 uur 27. 44,1 km/u Gilbert, Holmes en Gougeard werken goed samen. In het eerste uur prijkte er gemiddeld 44,1 km/u op hun fietscomputer. En dat bracht ook op: ze hebben nu al een voorsprong van 5'20".

13:23 13 uur 23. Het begin van de rit is niet zo gevaarlijk, maar na 60 kilometer is het de hele tijd rechtdoor, zonder beschutting. Iedereen weet dat je daar vooraan moet zitten. Jens Keukeleire (EF-EasyPost). Het begin van de rit is niet zo gevaarlijk, maar na 60 kilometer is het de hele tijd rechtdoor, zonder beschutting. Iedereen weet dat je daar vooraan moet zitten. Jens Keukeleire (EF-EasyPost)

13:12 13 uur 12. Overzicht. Drie koplopers - Matthew Holmes, Philippe Gilbert (Lotto-Soudal) en Alexis Gougeard (B&B Hotels-KTM) - hebben een voorsprong van ruim 3 minuten op het peloton. Wout van Aert kwam na 14 kilometer ten val, maar kon weer aansluiten (na een bezoekje bij de wedstrijddokter). . Overzicht Drie koplopers - Matthew Holmes, Philippe Gilbert (Lotto-Soudal) en Alexis Gougeard (B&B Hotels-KTM) - hebben een voorsprong van ruim 3 minuten op het peloton. Wout van Aert kwam na 14 kilometer ten val, maar kon weer aansluiten (na een bezoekje bij de wedstrijddokter).

13:11 13 uur 11. Rust keert terug. Het is weer even rustig in het peloton nadat Trek-Segafredo aan de boom heeft geschud. De voorsprong van de koplopers blijft stabiel, maar de start was alvast veelbelovend. . Rust keert terug Het is weer even rustig in het peloton nadat Trek-Segafredo aan de boom heeft geschud. De voorsprong van de koplopers blijft stabiel, maar de start was alvast veelbelovend.

13:02 13 uur 02. Van Aert sluit weer aan. Trek-Segafredo laat het tempo even zakken en meer hebben de achtervolgers niet nodig om weer aan te sluiten. Van Aert nestelt zich weer veilig in het peloton. . Van Aert sluit weer aan Trek-Segafredo laat het tempo even zakken en meer hebben de achtervolgers niet nodig om weer aan te sluiten. Van Aert nestelt zich weer veilig in het peloton.

13:00 13 uur . Van Aert nog niet terug. Ongeveer 20 renners zijn achteruit geslagen door de valpartij, onder wie Wout van Aert. De Belgische kampioen probeert weer aan te sluiten bij het peloton, maar Trek-Segafredo maakt de koers hard. . Van Aert nog niet terug Ongeveer 20 renners zijn achteruit geslagen door de valpartij, onder wie Wout van Aert. De Belgische kampioen probeert weer aan te sluiten bij het peloton, maar Trek-Segafredo maakt de koers hard.

12:58 12 uur 58. Het zal hectisch worden. Jasper Stuyven (Trek-Segafredo). Het zal hectisch worden. Jasper Stuyven (Trek-Segafredo)

12:58 12 uur 58. Trek-Segafredo opent debatten. Trek-Segafredo wil de slag niet missen, dus trekken ze zelf al eens door. Het team van Jasper Stuyven wil het peloton snel in stukken breken. . Trek-Segafredo opent debatten Trek-Segafredo wil de slag niet missen, dus trekken ze zelf al eens door. Het team van Jasper Stuyven wil het peloton snel in stukken breken.

12:57 12 uur 57. De wind begint harder te waaien en de drie koplopers hebben al een voorgift van 3'35". . De wind begint harder te waaien en de drie koplopers hebben al een voorgift van 3'35".

12:52 Van Aert valt. Het nerveuze gewriemel in het peloton eist al slachtoffers. Wout van Aert komt na 14 kilometer al ten val, maar kan snel weer op zijn fiets kruipen. Ook Stan Dewulf (AG2R-Citroën) en Franck Bonnamour (B&B Hotels-KTM) krabbelen snel weer recht. . 12 uur 52. Van Aert valt Het nerveuze gewriemel in het peloton eist al slachtoffers. Wout van Aert komt na 14 kilometer al ten val, maar kan snel weer op zijn fiets kruipen. Ook Stan Dewulf (AG2R-Citroën) en Franck Bonnamour (B&B Hotels-KTM) krabbelen snel weer recht.

12:41 Côte des 17 tournants. Holmes slaagt in zijn opzet: boven de eerste klim van de dag (6,2%) raapt hij 3 punten op voor het bergklassement. In de afdaling vergroten Holmes, Gilbert en Gougeard hun voorsprong tot 2'15". . 12 uur 41. Côte des 17 tournants Holmes slaagt in zijn opzet: boven de eerste klim van de dag (6,2%) raapt hij 3 punten op voor het bergklassement. In de afdaling vergroten Holmes, Gilbert en Gougeard hun voorsprong tot 2'15".

12:31 55 seconden. Het trio laat er geen gras over groeien. Holmes wil zijn bollentrui steviger om de schouders en krijgt hulp van Philippe Gilbert op de eerste kleine obstakels van de dag. Gougeard draait vlot mee. . 12 uur 31. 55 seconden Het trio laat er geen gras over groeien. Holmes wil zijn bollentrui steviger om de schouders en krijgt hulp van Philippe Gilbert op de eerste kleine obstakels van de dag. Gougeard draait vlot mee.

12:29 12 uur 29. Gilbert volgt. Holmes krijgt steun uit eigen ploeg, want Philippe Gilbert springt mee. Ook Alexis Gougeard (B&B Hotels-KTM) wil niet te lang in het peloton vertoeven. . Gilbert volgt Holmes krijgt steun uit eigen ploeg, want Philippe Gilbert springt mee. Ook Alexis Gougeard (B&B Hotels-KTM) wil niet te lang in het peloton vertoeven.

12:28 Rudy Barbier geeft op. Naast Sonny Colbrelli is ook Rudy Barbier niet aan de start verschenen van de 2e rit. De renner van Israel-Premier Tech kwam gisteren als laatste toe, op 10 minuten van Laporte. . 12 uur 28. Rudy Barbier geeft op Naast Sonny Colbrelli is ook Rudy Barbier niet aan de start verschenen van de 2e rit. De renner van Israel-Premier Tech kwam gisteren als laatste toe, op 10 minuten van Laporte.

12:22 12 uur 22. Holmes probeert. Matthew Holmes (Lotto-Soudal) kleurde gisteren al de vlucht met Aimé De Gendt, maar de Brit heeft er nog niet genoeg van. Hij probeert opnieuw weg te springen uit het nerveuze peloton. . Holmes probeert Matthew Holmes (Lotto-Soudal) kleurde gisteren al de vlucht met Aimé De Gendt, maar de Brit heeft er nog niet genoeg van. Hij probeert opnieuw weg te springen uit het nerveuze peloton.

12:22 12 uur 22 match begonnen Startschot De wedstrijdjury heeft de 2e etappe officieel op gang geschoten. Het peloton heeft ongeveer 60 kilometer om zich voor te bereiden op de waaieroorlog.

12:17 12 uur 17. Het peloton trekt zich op gang: na een parade van 3,4 kilometer klinkt het officiële startschot. Wordt het meteen een nerveuze koers? . Het peloton trekt zich op gang: na een parade van 3,4 kilometer klinkt het officiële startschot. Wordt het meteen een nerveuze koers?

12:11 12 uur 11. Start over kwartier. De renners verzamelen aan de start in Auffargis. Om 12.25u weerklinkt het startschot voor een mogelijke waaieretappe naar Orléans. . Start over kwartier De renners verzamelen aan de start in Auffargis. Om 12.25u weerklinkt het startschot voor een mogelijke waaieretappe naar Orléans.

12:00 12 uur . Alle elementen voor een mooie koers zijn aanwezig. We zullen zien hoe het peloton reageert. We rijden zeker graag in de wind. Yves Lampaert, Quick-Step Alpha Vinyl. Alle elementen voor een mooie koers zijn aanwezig. We zullen zien hoe het peloton reageert. We rijden zeker graag in de wind. Yves Lampaert, Quick-Step Alpha Vinyl

11:18 11 uur 18. Voorlopig kloppen de weersvoorspellingen: er waait een strakke oostenwind, die chaos zou kunnen veroorzaken in het peloton. . Voorlopig kloppen de weersvoorspellingen: er waait een strakke oostenwind, die chaos zou kunnen veroorzaken in het peloton.

10:43 10 uur 43. Opvolger gezocht voor Tom Boonen. In 2012 was Orléans het decor voor de openingsetappe voor Parijs-Nice. Ook toen speelden de wind en het barre weer een grote rol in de 1e rit in lijn, maar dat hield Tom Boonen niet tegen. Hij klopte Rojas en Degenkolb voor zijn 100e UCI-zege. Sep Vanmarcke werd 4e. . Opvolger gezocht voor Tom Boonen In 2012 was Orléans het decor voor de openingsetappe voor Parijs-Nice. Ook toen speelden de wind en het barre weer een grote rol in de 1e rit in lijn, maar dat hield Tom Boonen niet tegen. Hij klopte Rojas en Degenkolb voor zijn 100e UCI-zege. Sep Vanmarcke werd 4e.

10:41 Wie volgt Tom Boonen op? 10 uur 41. Wie volgt Tom Boonen op?

10:40 10 uur 40. De sprinters zagen in de openingsetappe hun kansen in rook opgaan door het beukwerk van Jumbo-Visma, maar willen zich vandaag niet de kaas van het brood laten eten. Mads Pedersen (5e), Biniam Girmay (6e), Jasper Philipsen (9e), Amaury Capiot (15e) en Bryan Coquard (18e) waren gisteren wel op de afspraak in de achtervolgende groep. . De sprinters zagen in de openingsetappe hun kansen in rook opgaan door het beukwerk van Jumbo-Visma, maar willen zich vandaag niet de kaas van het brood laten eten. Mads Pedersen (5e), Biniam Girmay (6e), Jasper Philipsen (9e), Amaury Capiot (15e) en Bryan Coquard (18e) waren gisteren wel op de afspraak in de achtervolgende groep.

09:54 09 uur 54. Colbrelli start niet. Zoek niet meer naar Sonny Colbrelli (Bahrain-Victorious) in het peloton. De Europese kampioen was een kanshebber op de ritzege, maar start door een bronchitis niet meer. Gisteren werd de winnaar van Parijs-Roubaix al ver teruggeslagen en eindigde hij op 7 minuten van het trio van Jumbo-Visma. . Colbrelli start niet Zoek niet meer naar Sonny Colbrelli (Bahrain-Victorious) in het peloton. De Europese kampioen was een kanshebber op de ritzege, maar start door een bronchitis niet meer. Gisteren werd de winnaar van Parijs-Roubaix al ver teruggeslagen en eindigde hij op 7 minuten van het trio van Jumbo-Visma.

09:48 09 uur 48. Waaieroorlog? De rit van Auffargis naar Orléans is nagenoeg vlak, maar toch schuilt er gevaar om de hoek. Meer bepaald vanuit het oosten: in de namiddag wordt een strakke oostenwind voorspeld, die het peloton weleens in waaiers kan trekken. Het is dus zaak voor de sprinters om op te letten. . Waaieroorlog? De rit van Auffargis naar Orléans is nagenoeg vlak, maar toch schuilt er gevaar om de hoek. Meer bepaald vanuit het oosten: in de namiddag wordt een strakke oostenwind voorspeld, die het peloton weleens in waaiers kan trekken. Het is dus zaak voor de sprinters om op te letten.

