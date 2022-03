LIVE: Gilbert in vlucht, Van Aert valt in waaieretappe van Parijs-Nice

Een laatste rechte lijn op de Boulevard Alexandre Martin in Orléans. Licht bergop, maar op het lijf geschreven van de sprinters in Parijs-Nice. Tenminste, als de wind geen roet in het eten strooit. Met een strakke oostenwind zullen de spurtbommen in het peloton bij de pinken moeten zijn om niet uit de koers te worden geblazen. Volg het hier op de voet, de livestream begint om 14.45u.