Wout van Aert en Primoz Roglic gunnen Christophe Laporte de zege en het geel na ware demonstratie van Jumbo-Visma

Rest van de top 11. 4. Latour op 19" 5. Pedersen - 22" 6. Girmay - z.t. 7. Garcia Cortina 8. Wright 9. Philipsen 10. Sénéchal 11. Stuyven

16:56 16 uur 56. Deze Laporte gaat zich vanaf nu helemaal leegrijden voor Van Aert. José De Cauwer. Deze Laporte gaat zich vanaf nu helemaal leegrijden voor Van Aert José De Cauwer

16:55 16 uur 55. Uitslag. 1. Laporte 2. Roglic 3. Van Aert . Uitslag 1. Laporte

16:54 16 uur 54 match afgelopen Laporte mag winnen! Laporte geeft Roglic een schouderklopje als bedanking. De Fransman mag winnen in Parijs-Nice. Uiteindelijk wordt het nog een fotofinish tussen Roglic en Van Aert voor de 2e plaats.

16:54 16 uur 54. Roglic - Laporte - Van Aert. Zo gaan ze de laatste 500 meter in. . Roglic - Laporte - Van Aert. Zo gaan ze de laatste 500 meter in.

16:53 16 uur 53. Ik vraag af of ze een afspraak gemaakt hebben? José De Cauwer. Ik vraag af of ze een afspraak gemaakt hebben? José De Cauwer

16:53 Laatste km. Met een geruststellende voorsprong gaan de drie Jumbo's de laatste kilometer in. Hoe gaan ze dit spelen? . 16 uur 53. Laatste km. Met een geruststellende voorsprong gaan de drie Jumbo's de laatste kilometer in. Hoe gaan ze dit spelen?

16:52 16 uur 52. Het verschil loopt alleen maar op. Het verschil is al 20 seconden. Powless probeert weg te rijden uit het peloton. . Het verschil loopt alleen maar op. Het verschil is al 20 seconden. Powless probeert weg te rijden uit het peloton.

16:52 16 uur 52. Het peloton is nog vrij omvangrijk, met ook nog Philipsen. Maar ze rijden voor de 4e plaats. . Het peloton is nog vrij omvangrijk, met ook nog Philipsen. Maar ze rijden voor de 4e plaats.

16:51 16 uur 51. Als je puur naar het eindklassement kijkt, moet Roglic de rit winnen. Dan pakt hij de meeste bonificatie. Maar misschien moeten ze het Roglic gunnen. José De Cauwer. Als je puur naar het eindklassement kijkt, moet Roglic de rit winnen. Dan pakt hij de meeste bonificatie. Maar misschien moeten ze het Roglic gunnen. José De Cauwer

16:49 16 uur 49. Pogacar gaf gisteren in de Strade Bianche een visitekaartje af, maar die nummertje van Jumbo-Visma mag er ook zijn. Het is in dalende lijn naar de finish, dus het wordt héél moeilijk voor de achtervolgers. . Pogacar gaf gisteren in de Strade Bianche een visitekaartje af, maar die nummertje van Jumbo-Visma mag er ook zijn. Het is in dalende lijn naar de finish, dus het wordt héél moeilijk voor de achtervolgers.

16:49 16 uur 49. Waar zitten wij naar te kijken, Renaat. Die mannen komen van hun berg. Wij moeten daar ook dringend naartoe. José De Cauwer. Waar zitten wij naar te kijken, Renaat. Die mannen komen van hun berg. Wij moeten daar ook dringend naartoe. José De Cauwer

16:49 16 uur 49. Roglic smijt zich volledig. Hij kan hier al een geweldige zaak doen voor het klassement. De drie lijken gaan vliegen. . Roglic smijt zich volledig. Hij kan hier al een geweldige zaak doen voor het klassement. De drie lijken gaan vliegen.

16:48 16 uur 48. Wie gaat er straks dan mogen winnen? Renaat Schotte. Wie gaat er straks dan mogen winnen? Renaat Schotte

16:47 16 uur 47. Stybar past! Er blijven nog 3 renners van Jumbo-Visma over, want Stybar moet passen. Krijgen we na de 1-2-3 van UAE in de Trofeo Laigueglia nu een 1-2-3 van de gele brigade? . Stybar past! Er blijven nog 3 renners van Jumbo-Visma over, want Stybar moet passen. Krijgen we na de 1-2-3 van UAE in de Trofeo Laigueglia nu een 1-2-3 van de gele brigade?

16:47 16 uur 47. Het verschil met de rest van het peloton is al meteen een honderdtal meter. Over Jakobsen en Groenewegen kunnen we een streep trekken. . Het verschil met de rest van het peloton is al meteen een honderdtal meter. Over Jakobsen en Groenewegen kunnen we een streep trekken.

16:46 16 uur 46. Laporte, Roglic en Van Aert voeren een serieuze coup op. Enkel Stybar kan volgen. . Laporte, Roglic en Van Aert voeren een serieuze coup op. Enkel Stybar kan volgen.

16:46 16 uur 46. Van Hooydonck verft een stevig laagje op de eerste meters van de Côte de Breuil. Van Aert zit in zijn wiel, Roglic vlak daarachter. Jumbo-Visma indrukwekkend. . Van Hooydonck verft een stevig laagje op de eerste meters van de Côte de Breuil. Van Aert zit in zijn wiel, Roglic vlak daarachter. Jumbo-Visma indrukwekkend.

16:45 16 uur 45. Colbrelli ziet sterretjes en moet het peloton laten rijden op 10km van het einde. Colbrelli ziet sterretjes en moet het peloton laten rijden op 10km van het einde

16:44 16 uur 44. Jumbo-Visma krijgt vooraan het gezelschap van zowaar DSM. Nochtans werd Cees Bol net bij de gelosten gemeld en is het John Degenkolb zelf die werkt. Is het dan voor Kragh Andersen? . Jumbo-Visma krijgt vooraan het gezelschap van zowaar DSM. Nochtans werd Cees Bol net bij de gelosten gemeld en is het John Degenkolb zelf die werkt. Is het dan voor Kragh Andersen?

16:44 16 uur 44. Jakobsen hangt er toch nog aan en hij heeft met Sénéchal nog een goeie ploegmaat. . Jakobsen hangt er toch nog aan en hij heeft met Sénéchal nog een goeie ploegmaat.

16:43 16 uur 43. We zitten nog altijd niet aan de beklimmingen en er beginnen al een paar breukjes te vallen. Philipsen en Jakobsen lijken niet in de eerste groep te zitten. . We zitten nog altijd niet aan de beklimmingen en er beginnen al een paar breukjes te vallen. Philipsen en Jakobsen lijken niet in de eerste groep te zitten.

16:42 16 uur 42. Volgens mij is Wout van Aert redelijk gemotiveerd, als ik hem daar zie zitten. José De Cauwer. Volgens mij is Wout van Aert redelijk gemotiveerd, als ik hem daar zie zitten. José De Cauwer

16:42 16 uur 42. Ook Sonny Colbrelli ontploft. De Europese kampioen zal het vandaag niet doen. En dan moet de klim nog komen! . Ook Sonny Colbrelli ontploft. De Europese kampioen zal het vandaag niet doen. En dan moet de klim nog komen!

16:41 16 uur 41. Frison en co zijn opgeslokt. Achteraan haakt Dennis af, die gewerkt heeft voor Van Aert. Ook Hayter is nog niet op snee. Geen sprinter meer dus voor Ineos. . Frison en co zijn opgeslokt. Achteraan haakt Dennis af, die gewerkt heeft voor Van Aert. Ook Hayter is nog niet op snee. Geen sprinter meer dus voor Ineos.

16:41 16 uur 41. Ze maken er werk van in het peloton. Dewulf moet harken in het wiel van het peloton. José De Cauwer. Ze maken er werk van in het peloton. Dewulf moet harken in het wiel van het peloton. José De Cauwer

16:39 16 uur 39. Wat doet Van Aert? We naderen de laatste 10 kilometer, met een heel bedrijvige Van Aert vooraan. Wat wordt zijn tactiek? Zal hij op de klim oorlog maken of speculeert hij toch op de sprint? . Wat doet Van Aert? We naderen de laatste 10 kilometer, met een heel bedrijvige Van Aert vooraan. Wat wordt zijn tactiek? Zal hij op de klim oorlog maken of speculeert hij toch op de sprint?

16:36 Sprint. Ook de tweede tussensprint is voor Fedorov, die nu al 6 bonificatieseconden heeft opgestapeld. Het peloton volgt 25 seconden later. . 16 uur 36. Sprint Ook de tweede tussensprint is voor Fedorov, die nu al 6 bonificatieseconden heeft opgestapeld. Het peloton volgt 25 seconden later.

16:34 16 uur 34. Enkele renners moeten achtervolgen op peloton na nieuwe valpartij. Enkele renners moeten achtervolgen op peloton na nieuwe valpartij

16:32 Val. Er is een val in het peloton. De schade lijkt mee te vallen, maar enkele renners worden er wel door op achterstand gezet. . 16 uur 32. Val Er is een val in het peloton. De schade lijkt mee te vallen, maar enkele renners worden er wel door op achterstand gezet.

16:32 16 uur 32. Slotronde. Frison, Fedorov en Gougeard komen een eerste keer over de finish. We zien dat de laatste kilometer een flauwe bocht naar rechts herbergt. Toch maar oppassen straks. . Slotronde Frison, Fedorov en Gougeard komen een eerste keer over de finish. We zien dat de laatste kilometer een flauwe bocht naar rechts herbergt. Toch maar oppassen straks.

16:31 16 uur 31. Het zijn dan toch Jumbo-Visma en Quick-Step die hun verantwoordelijkheid nemen in de achtervolging. Met de klad verliezen de drie een halve minuut van hun voorsprong. . Het zijn dan toch Jumbo-Visma en Quick-Step die hun verantwoordelijkheid nemen in de achtervolging. Met de klad verliezen de drie een halve minuut van hun voorsprong.

16:26 16 uur 26. Er gaat toch een ploeg moeten beginnen. Dit zijn 3 frisse mannen, die hebben geen ganse dag voorop gereden. En het zijn 3 hardrijders. José De Cauwer. Er gaat toch een ploeg moeten beginnen. Dit zijn 3 frisse mannen, die hebben geen ganse dag voorop gereden. En het zijn 3 hardrijders. José De Cauwer

16:25 Heuvel. Gougeard grijpt de 3 punten op de Côte de Breuil, al moet hij er wel voor werken. Frison volgt op de 2e plaats. Als Gougeard straks niet als eerste bovenkomt, is Holmes (ploeggenoot van Frison) sowieso zeker van de bolletjestrui. . 16 uur 25. Heuvel Gougeard grijpt de 3 punten op de Côte de Breuil, al moet hij er wel voor werken. Frison volgt op de 2e plaats. Als Gougeard straks niet als eerste bovenkomt, is Holmes (ploeggenoot van Frison) sowieso zeker van de bolletjestrui.

16:23 16 uur 23. De leiders krijgen de Côte de Breuil een eerste keer voor de kiezen. Het is hier waar de sprinters straks in de finale, wanneer de klim een 2e keer op het menu staat, gelost moeten worden. . De leiders krijgen de Côte de Breuil een eerste keer voor de kiezen. Het is hier waar de sprinters straks in de finale, wanneer de klim een 2e keer op het menu staat, gelost moeten worden.

16:21 Tijdsverschil. Niet dat ze zich zorgen moeten maken in het peloton, maar de voorsprong blijft wel beetje bij beetje oplopen, naar 1'15". Ze gaan toch werk krijgen met het trio. . 16 uur 21. Tijdsverschil Niet dat ze zich zorgen moeten maken in het peloton, maar de voorsprong blijft wel beetje bij beetje oplopen, naar 1'15". Ze gaan toch werk krijgen met het trio.

16:15 Sprint. Fedorov krijgt het prijsje van de tussensprint cadeau van Gougeard en Frison, die in die volgorde over de finish komen. De Kazak sprokkelt ook 3 seconden, maar voor een klassement zal hij niet in aanmerking komen. . 16 uur 15. Sprint Fedorov krijgt het prijsje van de tussensprint cadeau van Gougeard en Frison, die in die volgorde over de finish komen. De Kazak sprokkelt ook 3 seconden, maar voor een klassement zal hij niet in aanmerking komen.

16:11 16 uur 11. De tussensprint ligt op de top van een klimmetje, met een iets smallere weg naar de top. Hier zullen ze in het peloton al een eerste keer de benen kunnen testen. . De tussensprint ligt op de top van een klimmetje, met een iets smallere weg naar de top. Hier zullen ze in het peloton al een eerste keer de benen kunnen testen.

16:09 Frison trekt in de aanval en krijgt 2 man mee. 16 uur 09. Frison trekt in de aanval en krijgt 2 man mee

16:09 16 uur 09. We naderen de lokale rondes en meteen ook de eerste tussensprint, in Boinvilliers. Nu er 3 renners weg zijn, hoeven de renners met klassementsambities zich daar al niet om te bekommeren, want alle bonificaties zullen door Frison, Gougeard en Fedorov weggenomen worden. . We naderen de lokale rondes en meteen ook de eerste tussensprint, in Boinvilliers. Nu er 3 renners weg zijn, hoeven de renners met klassementsambities zich daar al niet om te bekommeren, want alle bonificaties zullen door Frison, Gougeard en Fedorov weggenomen worden.

16:04 Tijdsverschil. Frison, Gougeard en Fedorov stampen stevig door en hebben bijna een minuut voorsprong. In het peloton heeft Jumbo-Visma zich wat meer in de buik verscholen. Ineos krijgt er nu het gezelschap van Quick-Step. . 16 uur 04. Tijdsverschil Frison, Gougeard en Fedorov stampen stevig door en hebben bijna een minuut voorsprong. In het peloton heeft Jumbo-Visma zich wat meer in de buik verscholen. Ineos krijgt er nu het gezelschap van Quick-Step.

15:58 15 uur 58. Grossschartner heeft veel pijn na valpartij, Frison gaat in de aanval. Grossschartner heeft veel pijn na valpartij, Frison gaat in de aanval

15:57 Opgave. Wat we vreesden, is werkelijkheid geworden: Felix Grossschartner heeft de bedenkelijke eer de eerste uitvaller van deze Parijs-Nice te zijn. . 15 uur 57. Opgave Wat we vreesden, is werkelijkheid geworden: Felix Grossschartner heeft de bedenkelijke eer de eerste uitvaller van deze Parijs-Nice te zijn.

15:55 15 uur 55. Kijk eens naar die ploeg van Jumbo-Visma. Die kunnen hier alle ritten winnen in deze Parijs-Nice. José De Cauwer. Kijk eens naar die ploeg van Jumbo-Visma. Die kunnen hier alle ritten winnen in deze Parijs-Nice. José De Cauwer

15:54 15 uur 54. 3 leiders. Frison krijgt het gezelschap van Gougeard en Fedorov. Met hun drietjes rijden ze 15 seconden voor het peloton uit. Maar of dit een kansrijke vlucht is, is twijfelachtig. . 3 leiders Frison krijgt het gezelschap van Gougeard en Fedorov. Met hun drietjes rijden ze 15 seconden voor het peloton uit. Maar of dit een kansrijke vlucht is, is twijfelachtig.

Einde verhaal Grossschartner? Vreemde fase in de koers. Terwijl heel wat renners, onder wie Van Aert, de tijd nemen om nog een plasje te maken, gaan ze aan de andere kant tegen de grond. De Oostenrijker Grossschartner, ploegmaat van Schachmann, is het enige slachtoffer. Hij tast naar zijn sleutelbeen, zijn koers lijkt al voorbij. In al die opschudding is Frederik Frison ervandoor gegaan. Krijgt hij gezelschap?



15:44 15 uur 44. De eerste etappe van Parijs-Nice staat doorgaans bol van incidenten en valpartijen, maar daar zijn we voorlopig bespaard van gebleven en dat mag zo blijven. Iets meer spektakel dan we nu krijgen, is dan weer wel welkom. . De eerste etappe van Parijs-Nice staat doorgaans bol van incidenten en valpartijen, maar daar zijn we voorlopig bespaard van gebleven en dat mag zo blijven. Iets meer spektakel dan we nu krijgen, is dan weer wel welkom.

Ook veel toppers voor het klassement. We hebben hier al eerder het lijstje met topsprinters opgesomd, maar het lijstje met klimmers en favorieten voor de eindzege oogt niet minder indrukwekkend. Roglic is de uitgesproken topfavoriet, maar met Schachmann ben je niet snel klaar hier in Parijs-Nice. Voor de rest is het uitkijken naar de broers Yates, Almeida, Quintana, McNulty, Martinez, Gaudu, Latour, Martin, Vlasov, O'Connor, Haig, Poels en Mäder.



15:30 Windstilte. We zitten in een zone waar het ideaal zou zijn om waaiers te trekken, maar het is zowel letterlijk als figuurlijk windstil in het peloton. Tegen een toeristentempo zetten we koers richting Mantes-la-Ville. . 15 uur 30. Windstilte We zitten in een zone waar het ideaal zou zijn om waaiers te trekken, maar het is zowel letterlijk als figuurlijk windstil in het peloton. Tegen een toeristentempo zetten we koers richting Mantes-la-Ville.

15:22 15 uur 22. Ineos en Jumbo-Visma. In de spits van het peloton zien we vooral gele en rood-blauwe truien, van Jumbo-Visma en Ineos. Jumbo-Visma houdt zo zowel kopman Roglic als afwerker Van Aert vooraan, bij Ineos hebben ze met Hayter enkel een vage kans bij een sprint. Maar met Martinez en Yates hebben ze wel 2 kanshebbers voor het eindklassement. . Ineos en Jumbo-Visma In de spits van het peloton zien we vooral gele en rood-blauwe truien, van Jumbo-Visma en Ineos. Jumbo-Visma houdt zo zowel kopman Roglic als afwerker Van Aert vooraan, bij Ineos hebben ze met Hayter enkel een vage kans bij een sprint. Maar met Martinez en Yates hebben ze wel 2 kanshebbers voor het eindklassement.

15:16 15 uur 16. Hergroepering. Echt fanatiek hebben ze niet op de vluchters gejaagd in deze laatste kilometers, maar Holmes en De Gendt zijn bijna vanzelf teruggewaaid. Op 73 kilometer komt alles weer samen. . Hergroepering Echt fanatiek hebben ze niet op de vluchters gejaagd in deze laatste kilometers, maar Holmes en De Gendt zijn bijna vanzelf teruggewaaid. Op 73 kilometer komt alles weer samen.

15:16 15 uur 16. Nu al LIVESTREAM, straks op Eén. De uitzending op Eén gaat zo dadelijk van start, maar nu al kunnen jullie hier de koers volgen met livestream. . Nu al LIVESTREAM, straks op Eén De uitzending op Eén gaat zo dadelijk van start, maar nu al kunnen jullie hier de koers volgen met livestream.

15:08 15 uur 08. We zitten in de tussenfase van de etappe, op weg naar de lokale rondes. In het peloton kunnen ze hier het grote mes laten draaien. Het verschil is zowaar al onder de minuut gezakt. . We zitten in de tussenfase van de etappe, op weg naar de lokale rondes. In het peloton kunnen ze hier het grote mes laten draaien. Het verschil is zowaar al onder de minuut gezakt.

14:59 Tijdsverschil. De uitzending op televisie zullen De Gendt en Holmes wel halen, maar veel langer zullen ze het toch ook niet uitzingen. Het verschil is geslonken tot 1'40". . 14 uur 59. Tijdsverschil De uitzending op televisie zullen De Gendt en Holmes wel halen, maar veel langer zullen ze het toch ook niet uitzingen. Het verschil is geslonken tot 1'40".

14:52 14 uur 52. Aimé De Gendt. Terwijl zijn naamgenoot Thomas al 2 ritzeges achter zijn naam heeft in Parijs-Nice (en tig bergtruien) moet Aimé De Gendt het nog allemaal waarmaken. De 27-jarige Belg van Intermarché is er in heel wat koersen bij in de finale, maar toch heeft hij maar 1 profzege op zijn palmares: de Antwerp Port Epic van 2019. . Aimé De Gendt Terwijl zijn naamgenoot Thomas al 2 ritzeges achter zijn naam heeft in Parijs-Nice (en tig bergtruien) moet Aimé De Gendt het nog allemaal waarmaken. De 27-jarige Belg van Intermarché is er in heel wat koersen bij in de finale, maar toch heeft hij maar 1 profzege op zijn palmares: de Antwerp Port Epic van 2019.

14:51 14 uur 51. RETRO 2019: Aimé De Gendt wint de Antwerp Port Epic. RETRO 2019: Aimé De Gendt wint de Antwerp Port Epic

14:45 Holmes bergkoning. Matthew Holmes neemt al een serieuze optie om straks de bergtrui te mogen aantrekken, want na 2 van de 4 klimmetjes heeft hij het maximum van de punten (6). In het peloton is het een andere luitenant van de sprinters, Iljo Keisse, die het laatste punt sprokkelt. . 14 uur 45. Holmes bergkoning Matthew Holmes neemt al een serieuze optie om straks de bergtrui te mogen aantrekken, want na 2 van de 4 klimmetjes heeft hij het maximum van de punten (6). In het peloton is het een andere luitenant van de sprinters, Iljo Keisse, die het laatste punt sprokkelt.

14:39 14 uur 39. Met een stabiele voorsprong van 2 minuten zijn Holmes en De Gendt aan de 2e beklimming van de dag begonnen, de Côte de la Route des Crêtes . Met een stabiele voorsprong van 2 minuten zijn Holmes en De Gendt aan de 2e beklimming van de dag begonnen, de Côte de la Route des Crêtes

Ritje zoals Schachmann in Plaisir? Vroeger begon Parijs-Nice met een proloog, maar de laatste 5 jaar wordt er steevast een eerste kans geboden aan de sprinters. 4 van de 5 keer was het ook prijs voor hen, met 2 zeges voor Démare en winst voor Groenewegen en Bennett. Twee jaar geleden, in een soortgelijke finale als vandaag, kwamen de sprinters te laat. Maximilian Schachmann legde in Plaisir de basis voor zijn eerste eindwinst, voor het Belgische duo Teuns en Benoot.



14:31 14 uur 31. RETRO 2020: Schachmann klopt Teuns en Benoot in Plaisir. RETRO 2020: Schachmann klopt Teuns en Benoot in Plaisir

14:26 14 uur 26. Matthew Holmes. Matthew Holmes is al aan zijn 2e WorldTour-rittenkoers van het jaar bezig. In de UAE Tour eindigde hij op een verdienstelijke 32e plaats in het eindklassement. De Australiër kwam met een knaller binnen bij Lotto-Soudal, toen hij 2 jaar geleden een rit won in de Tour Down Under. Maar het is voorlopig bij die ene profzege gebleven. . Matthew Holmes Matthew Holmes is al aan zijn 2e WorldTour-rittenkoers van het jaar bezig. In de UAE Tour eindigde hij op een verdienstelijke 32e plaats in het eindklassement. De Australiër kwam met een knaller binnen bij Lotto-Soudal, toen hij 2 jaar geleden een rit won in de Tour Down Under. Maar het is voorlopig bij die ene profzege gebleven.

14:20 14 uur 20. Stuyven: "Of ik hoop op sprint of ontsnapping? Ik hoop vooral op goeie benen". Stuyven: "Of ik hoop op sprint of ontsnapping? Ik hoop vooral op goeie benen"

Wie zijn de sprinters? Wout van Aert gelooft niet helemaal in een massasprint, maar als het er toch een wordt, dan belooft het met dit deelnemersveld eentje om duimen en vingers bij af te likken zijn. Jakobsen en Philipsen staken er dit seizoen wat bovenuit in de sprints, met Van Aert zelf moet je altijd rekening houden en dan heb je ook nog Groenewegen, Bennett, Coquard, Trentin, Pedersen, Van Poppel, Laporte, Capiot, Hayter, Bol, Girmay, Walscheid, Degenkolb en misschien Laporte.



14:15 Aimé De Gendt is op avontuur in Parijs-Nice. 14 uur 15. Aimé De Gendt is op avontuur in Parijs-Nice

14:11 Gemiddelde snelheid. Het zal ongetwijfeld tegenwind zijn in deze beginfase, want in het eerste wedstrijduur werd maar 37,4 kilometer afgelegd. De voorsprong van de 2 leiders loopt nu al terug, tot 2'20". . 14 uur 11. Gemiddelde snelheid Het zal ongetwijfeld tegenwind zijn in deze beginfase, want in het eerste wedstrijduur werd maar 37,4 kilometer afgelegd. De voorsprong van de 2 leiders loopt nu al terug, tot 2'20".

14:05 14 uur 05. Groenewegen: "De conditie is goed, dat wil ik hier laten zien". Groenewegen: "De conditie is goed, dat wil ik hier laten zien"

Côte de Vétheuil. Matthew Holmes wint de sprint om de 3 bergpunten op de Côte Vétheuil, de eerste beklimming van deze Parijs-Nice. Voor Aimé De Gendt blijven er 2 punten over. Het peloton volgt op een kleine 3 minuten. Senne Leysen, soldaat in dienst van Jasper Philipsen, raapt het laatste bergpunt op.



13:42 13 uur 42. Ik sta hier met groot vertrouwen. Het is een spannend rondje, het zal hectisch zijn. We moeten zien in welke positie ik op de top van de klim zit. Vanaf dan is het nog 5 kilometer.- Van Aert en Philipsen worden mijn grootste concurrenten. Fabio Jakobsen (Quick Step-Alpha Vinyl). Ik sta hier met groot vertrouwen. Het is een spannend rondje, het zal hectisch zijn. We moeten zien in welke positie ik op de top van de klim zit. Vanaf dan is het nog 5 kilometer.- Van Aert en Philipsen worden mijn grootste concurrenten. Fabio Jakobsen (Quick Step-Alpha Vinyl)

13:42 13 uur 42. Jakobsen: "Sta hier met groot vertrouwen". Jakobsen: "Sta hier met groot vertrouwen"

13:40 Tijdsverschil. De Gendt en Holmes hebben bijna 2 minuten. De voorsprong gaat niet pijlsnel omhoog, omdat de sprintersploegen in het peloton er geen gras over laten groeien. . 13 uur 40. Tijdsverschil De Gendt en Holmes hebben bijna 2 minuten. De voorsprong gaat niet pijlsnel omhoog, omdat de sprintersploegen in het peloton er geen gras over laten groeien.

13:33 13 uur 33. De eerste dagen hier zijn belangrijk voor renners zoals ik, hopelijk ben ik op de afspraak. Jakobsen was dit seizoen ongenaakbaar in de sprints, hopelijk kan ik hem wat weerwerk bieden. De vorm zit alvast goed. Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix). De eerste dagen hier zijn belangrijk voor renners zoals ik, hopelijk ben ik op de afspraak. Jakobsen was dit seizoen ongenaakbaar in de sprints, hopelijk kan ik hem wat weerwerk bieden. De vorm zit alvast goed. Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix)

13:33 13 uur 33. Philipsen: "Jakobsen weerwerk bieden in de sprint". Philipsen: "Jakobsen weerwerk bieden in de sprint"

13:26 Tijdsverschil. Holmes en De Gendt hebben elkaar gevonden. Ze hebben al een voorsprong van 1'20". . 13 uur 26. Tijdsverschil Holmes en De Gendt hebben elkaar gevonden. Ze hebben al een voorsprong van 1'20".

13:25 13 uur 25. Van Aert: "Een klassiek parcours, ik wil een uitslag rijden". Van Aert: "Een klassiek parcours, ik wil een uitslag rijden"

13:21 13 uur 21. 2 vluchters, met De Gendt (maar niet die). Na een paar kilometer hebben we een eerste vluchtersduo, dat meteen de zegen van het peloton lijkt te krijgen. Lotto-Soudal stuurt Matthew Holmes mee en ook De Gendt is van de partij. Niet Thomas, wel Aimé, de renner van Intermarché-Wanty-Gobert . 2 vluchters, met De Gendt (maar niet die) Na een paar kilometer hebben we een eerste vluchtersduo, dat meteen de zegen van het peloton lijkt te krijgen. Lotto-Soudal stuurt Matthew Holmes mee en ook De Gendt is van de partij. Niet Thomas, wel Aimé, de renner van Intermarché-Wanty-Gobert

12:58 12 uur 58 match begonnen Start We zijn vertrokken voor de 80e editie van Parijs-Nice. De eerste 5,5 kilometer zijn geneutraliseerd, daarna kan het feest losbarsten.

12:48 12 uur 48. Het wordt meteen een verraderlijke etappe. Iets te lastig voor de pure sprinters, denk ik. Wout van Aert (Jumbo-Visma). Het wordt meteen een verraderlijke etappe. Iets te lastig voor de pure sprinters, denk ik. Wout van Aert (Jumbo-Visma)

12:14 12 uur 14. Nu al LIVE: de GP Monseré. Op de start van Parijs-Nice moeten we nog een uurtje wachten, maar wie zijn koershonger nu al wil stillen, kan terecht op het onderstaande liveverslag van de GP Monseré. . Nu al LIVE: de GP Monseré Op de start van Parijs-Nice moeten we nog een uurtje wachten, maar wie zijn koershonger nu al wil stillen, kan terecht op het onderstaande liveverslag van de GP Monseré.

12:14 12 uur 14. GP Monseré Talent Arnaud De Lie sprint raak voor Lotto-Soudal in de GP Monseré

12:02 12 uur 02. 2 ex-winnaars. Maximilian Schachmann probeert voor de 3e keer op een rij Parijs-Nice te winnen. Vreemd genoeg is er maar 1 andere renner in dit peloton die de Koers naar de Zon al wist te winnen en voor zijn eindzege moeten we al 13 jaar terug: Luis Leon Sanchez won in 2009 op zijn 25e. . 2 ex-winnaars Maximilian Schachmann probeert voor de 3e keer op een rij Parijs-Nice te winnen. Vreemd genoeg is er maar 1 andere renner in dit peloton die de Koers naar de Zon al wist te winnen en voor zijn eindzege moeten we al 13 jaar terug: Luis Leon Sanchez won in 2009 op zijn 25e.

12:00 Bij Alpecin-Fenix hopen ze op nieuw succes voor Jasper Philipsen. De ploeg van de Roodhoofts gaat bij zijn tweede deelname op zoek naar een eerste zege in Parijs-Nice. 12 uur . Bij Alpecin-Fenix hopen ze op nieuw succes voor Jasper Philipsen. De ploeg van de Roodhoofts gaat bij zijn tweede deelname op zoek naar een eerste zege in Parijs-Nice.

De 26 Belgen. - Wout van Aert - Nathan Van Hooydonck - Amaury Capiot - Stan Dewulf - Oliver Naesen - Jasper Stuyven - Otto Vergaerde - Iljo Keisse - Mauri Vansevenant - Yves Lampaert - Philippe Gilbert - Steff Cras - Thomas De Gendt - Frederik Frison - Sébastien Grignard - Harm Vanhoucke - Jens Keukeleire - Dimitri Claeys - Aimé De Gendt - Baptiste Planckaert - Loïc Vliegen - Tom Van Asbroeck - Jasper Philipsen - Senne Leysen - Jonas Rickaert - Jordi Warlop

- Nathan Van Hooydonck

- Amaury Capiot

- Stan Dewulf

- Oliver Naesen

- Jasper Stuyven

- Otto Vergaerde

- Iljo Keisse

- Mauri Vansevenant

- Yves Lampaert

- Philippe Gilbert

- Steff Cras

- Thomas De Gendt

- Frederik Frison

- Sébastien Grignard

- Harm Vanhoucke

- Jens Keukeleire

- Dimitri Claeys

- Aimé De Gendt

- Baptiste Planckaert

- Loïc Vliegen

- Tom Van Asbroeck

- Jasper Philipsen

- Senne Leysen

- Jonas Rickaert

- Jordi Warlop

26 Belgen aan de start. De Belgen zijn bijzonder goed vertegenwoordigd in Parijs-Nice dit jaar, met 26 stuks. Misschien inspireert het Oliver Naesen wel tot een nieuwe "Belgen-actie", waarmee hij vorig jaar een saaie etappe opfleurde. Enkel Frankrijk doet beter dan België. Zij hebben 30 deelnemers aan deze Parijs-Nice.



11:36 11 uur 36. RETRO 2021: Het Belgische elftal van Oliver Naesen. RETRO 2021: Het Belgische elftal van Oliver Naesen

11:25 Het profiel van de dag: 4 klimmetjes, maar een vlakke finish. 11 uur 25. Het profiel van de dag: 4 klimmetjes, maar een vlakke finish