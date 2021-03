Slotrit in Parijs-Nice gaat voortdurend op en af: laten de Belgen zich nog eens zien?

10:50

10 uur 50. Heuvelachtige slotrit in Parijs-Nice. In Parijs-Nice zijn we vandaag aan de slotetappe toe. De korte etappe van 92,7 km lijkt voer voor renners met aanvalsplannen. Houdt Tiesj Benoot zijn 5e plaats vast in het eindklassement? Volg de rit vanaf 14.25 uur. .