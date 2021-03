LIVE: Roglic komt opnieuw ten val, ommekeer in de maak in Parijs-Nice?

We maken ons plots op voor een bloedstollende slotfase van deze etappe. We krijgen voorlopig geen tijdsverschillen door van het peloton en de groep Roglic.

16 uur 12. Daar is Bora! De problemen bij Primoz Roglic blijven niet onopgemerkt in het peloton. Bora en Astana geven stevig van jetje en willen het gat zo snel mogelijk vergroten. .

Wat is er aan de hand met Primoz Roglic? De Sloveen moet het peloton even laten gaan, er is geen melding gemaakt van een mechanisch defect.

16 uur 09. Roglic zit in de problemen. Wat is er aan de hand met Primoz Roglic? De Sloveen moet het peloton even laten gaan, er is geen melding gemaakt van een mechanisch defect. .

16:00

16 uur . We hadden gehoopt om al een etappe gewonnen te hebben en waren er ook al enkele keren dichtbij. De vorm is in elk geval in orde met de Vlaamse klassiekers in het achterhoofd. Edward Theuns (Trek - Segafredo).